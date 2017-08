Uncharted: Утраченное наследие. Больше, чем дополнение

Охотница за сокровищами Хлоя Фрейзер объединяется с наёмницей Надин Росс, чтобы отыскать в Индии знаменитый артефакт — Бивень Ганеши. Для Хлои это возможность завершить дело покойного отца, а для Надин — расквитаться с кредиторами. Однако на пути у девушек встаёт безжалостный и алчный военачальник Асав, который готов пойти на всё, чтобы заполучить бесценный Бивень первым.

Uncharted: The Lost Legacy Жанр: экшен с видом от третьего лица

Разработчик: Naughty Dog

Издатель в России: Sony Interactive Entertainment

Возрастной рейтинг: 18+

Платформа: PS4

Перевод: полный

Uncharted: The Lost Legacy одновременно можно назвать как новой игрой серии, так и дополнением к Uncharted 4: A Thief’s End. В пользу первого говорит продолжительность одиночной кампании — 8–9 часов чистого приключения, немногим меньше, чем в оригинале. В пользу второго — полностью скопированная механика Uncharted 4: A Thief’s End, начиная от законов физики и заканчивая типами врагов. Истина же где-то посередине.

Главное достоинство Uncharted: The Lost Legacy, как у любого другого современного проекта Naughty Dog, — повествовательная глубина. Внимание к кинематографической составляющей здесь огромное. Нам в очередной раз преподнесли игровой блокбастер — с харизматичными персонажами, нешаблонными диалогами, экзотическим антуражем и захватывающими дух экшен-сценами. Следить за развитием событий очень интересно — потому что всё выглядит живым и оригинальным. Бежишь к джипу — и видишь, как с него слезают почёсывающиеся обезьяны, подходишь к древним артефактам — и персонажи начинают спорить об истории. Таких примеров сотни. Именно благодаря невероятному вниманию к деталям создаётся эффект погружения — как будто мир по ту сторону экрана не нарисован, а запечатлён на плёнке.

Однако на концептуальном уровне всё не так радужно. Кажется, археологическая тематика себя исчерпала: каждая новая жанровая игра оказывается похожа на предыдущую. The Lost Legacy выглядит переплетением двух последних новинок — Uncharted 4: A Thief’s End и Rise of the Tomb Raider. Снова герой отправляется на поиски сокровища, связанного с историей его семьи, снова впутывается в конфликт со стереотипными вояками, конечно же, обзаводится новыми союзниками и пытается во что бы то ни стало совершить грандиозное открытие. Это мы уже видели — и чем всё закончится, предсказать несложно.

Благодаря эффектному завершению общее впечатление от Uncharted: The Lost Legacy остаётся хорошим

Но банальное содержание спасает грамотная и увлекательная подача. В Uncharted: The Lost Legacy особенно удались начало — ночная вылазка в раздираемый гражданской войной индийский город — и финал: длящаяся почти час погоня в духе аналогичного демонстрационного эпизода из Uncharted 4: A Thief’s End. Это одни из самых эффектных моментов не только в Uncharted, но и во всей игровой индустрии в целом. Вам обязательно стоит их увидеть, а ещё лучше — пережить с геймпадом в руках.

К сожалению, не вся игра вышла такой же эффектной. Середина кампании сильно провисает, и чувствуется, что геймплей перегружен типичной для серии рутиной: перестрелками с безликими врагами и прыжками по уступам. Раньше это не отвлекало благодаря кинематографической составляющей, разнообразной подаче материала и выверенной смене окружения. Здесь же баланс несколько испорчен, потому что приключение вышло линейным — герои пробираются к цели, отстреливаются и идут дальше. Спустя несколько часов это надоедает, потому что сюжет не продвигается, а антураж не меняется — практически всё время игрока окружают зелёные джунгли с каменными храмами. Худшим моментом становится глава, в которой Uncharted зачем-то пытается походить на последние две части Tomb Raider: мы оказываемся в открытом для исследования куске джунглей. Разработчики предлагают нам гонять туда-сюда, проходить незатейливые мини-игры и класть в сумку всякий хлам, и это очень скучно — нонсенс для игр Naughty Dog.

Однако, несмотря на вязкую середину, ближе к финалу игра набирает обороты, а финальная сцена радует высокой динамикой и невероятной зрелищностью. Благодаря эффектному завершению общее впечатление от Uncharted: The Lost Legacy остаётся хорошим. А если вспомнить, что игра стоит дешевле ААА-новинок, так и вообще отличным.

Итог: по насыщенности и разнообразию игрового процесса The Lost Legacy не дотягивает до номерных частей Uncharted, но все равно это отличное приключение — продолжительное, зрелищное и завораживающее индийской экзотикой.

2017-08-23 8 хорошо

