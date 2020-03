Во что поиграть в марте 2020? В Nioh 2, DOOM Eternal и Half-Life: Alyx!

Март — начало игрового года: крупные компании выставляют свои первые важные релизы именно на этот месяц. Инди-разработчики это хорошо понимают, а потому стараются избегать марта. Так что в нашей сегодняшней подборке доминируют дорогие ААА-проекты, которые не стоит пропускать. Вопрос в том, за что хвататься в первую очередь…

Black Mesa

Когда и где: 5 марта на PC

Что: фанатский ремейк первой Half-Life

Перевод: субтитры

Чего ждём: выхода долгостроя из раннего доступа. Crowbar Collective пять лет потихоньку улучшала и расширяла свой ремейк похождений Гордона Фримена, вычищая из него баги и доделывая Xen. Инопланетный мир, к слову, разросся с нескольких небольших уровней до полновесного игрового этапа. Black Mesa — это полноценное переосмысление первой Half-Life, где переработке подвергся буквально каждый уровень. Да и на прохождение этого ремейка придётся потратить куда больше времени, чем на оригинал.

Для кого: для всех любителей шутеров — неважно, знакомы они с Гордоном Фрименом или нет.

Yes, Your Grace

Когда и где: 6 марта на PC, позднее на PS4 и X1

Что: симулятор короля

Перевод: полный

Чего ждём: остроумную пиксельную игру с прекрасной анимацией и бесчисленным множеством решений, которые вам предстоит принимать. Каждый день к вам будет выстраиваться целая очередь из разнообразных просителей: одним нужна помощь, чтобы справиться с кикиморой, другие ждут, что вы благословите их ребёнка, третьи хотят подарить вам отрубленную голову лося… За дверями тронного зала проблемы не кончаются — у Вашей Светлости есть ещё и семья, у которой тоже свои хотелки. А ещё надо готовиться к войне, умасливая потенциальных союзников и правильно распределяя ценные кадры по провинциям… В общем, если вы думали, что быть таможенником в тоталитарном государстве непросто, — подумайте ещё раз.

Для кого: для ценителей Papers, Please и хорошей пиксельной графики.

Ori and the Will of the Wisps

Когда и где: 11 марта на PC и X1

Что: хардкорный платформер, метроидвания

Перевод: полный

Чего ждём: сложного и невероятно красивого приключения. Ори предстоит спасти искажённый край, воссоединить свою семью и узнать собственную судьбу. Если вы полюбили Ori and the Blind Forest, то продолжение наверняка зацепит вас ещё сильнее. По скриншотам и роликам уже заметно, что сиквел визуально превосходит оригинал.

Для кого: для тех, кто любит трудности и действительно красивые игры.

Nioh 2

Когда и где: 13 марта на PS4

Что: соулсборн

Перевод: субтитры

Чего ждём: продолжения одного из лучших соулсборнов в истории, выпущенных не FromSoftware. Япония середины XVI века полна демонов и других смертельно опасных тварей. Впрочем, главный герой может противопоставить им не только мастерство владения мечом, но и способности ёкая. Как и положено, победу обеспечит не столько грамотная прокачка, сколько скорость реакции и хорошее знание противников. Умирайте, учитесь и умирайте чуточку реже — и так до победного конца!

Для кого: для тех, кто любит соулсборны и японскую мифологию.

DOOM Eternal

Когда и где: 20 марта на PC, PS4, X1 и Stadia

Что: шутер

Перевод: полный

Чего ждём: главный экшен года. Яркая графика, злобные враги, бешеный темп сражений, леденящая кровь музыка и жестокие добивания — этот DOOM обещает быть ещё более крутым, чем шикарная первая часть. На этот раз демонов предстоит утихомиривать не только в аду или на марсианской базе — монстры захватят Землю, а геймплей станет куда более вертикальным. Готовьте свои рокет-лончеры, гаусс-пушки и BFG — демоны изголодались по хорошей трёпке!

Для кого: для всех ценителей драйва, адреналина и кровавых шутеров.

Animal Crossing: New Horizons



Когда и где: 20 марта на Switch

Что: симулятор жизни

Перевод: текст

Чего ждём: полную противоположность прошлой игре — милый проект для всех возрастов о прямоходящих зверушках, которые живут на острове. Крафт, развитие, дружба с соседями, строительство всяких скамеечек и мостиков — тысяча маленьких уютных дел, которые утянут вас в водоворот мимимишности.

Для кого: для поклонников милоты, Stardew Valley и прошлых частей серии.

Half-Life: Alyx

Когда и где: 23 марта на PC

Что: экшен, VR

Перевод: субтитры

Чего ждём: отличную игру для избранных, ведь, даже если вы решились на покупку шлема Valve Index, из-за коронавируса поставки первой партии находятся под угрозой. Ну да не будем о грустном — главное, Valve решила мощно выступить на поле VR-технологий. До этого четыре года назад у студии уже выходила бесплатная The Lab, неплохое развлечение часов на пять, демонстрирующее возможности виртуальной реальности. Но на этот раз всё куда серьёзнее — ради VR Valve вернулась к своей самой культовой франшизе. Мы поближе познакомимся с Аликс, одной из главных героинь второй части Half-Life и эпизодов. И, судя по всему, история здесь будет далеко не на первом месте — студия Гейба Ньюэлла наверняка попытается поразить наше воображение интересными механиками и разносторонним игровым процессом. Жаль, что большинству придётся проходить игру на Twitch и YouTube.

Для кого: для тех, у кого есть мощный компьютер и подходящие VR-шлемы.

Bleeding Edge

Когда и где: 24 марта на PC и X1

Что: командный экшен

Перевод: текст

Чего ждём: разухабистую командную мясорубку с незабываемыми персонажами. В отличие от Overwatch, здесь много бойцов ближнего боя, ландшафт даёт массу возможностей для уничтожения врагов, а сражения проходят в формате 4 на 4. Bleeding Edge не зверски серьёзный спорт, где любая незначительная правка баланса заставляет в корне менять всю командную стратегию, а лёгкое пародийное развлечение для отдыха. Бесспорно, о конкуренции с Overwatch речи не идёт (тут даже команда разработки очень скромная), но в качестве приятной альтернативы творению Blizzard — самое то.

Для кого: для тех, кто сильно устаёт на работе, учёбе или в более серьёзных играх.

Iron Danger

Когда и где: 25 марта на PC, позднее на PS4 и X1

Что: RPG

Перевод: текст

Чего ждём: умную игру в сеттинге финского фольклора с элементами стимпанка и с уникальной боевой системой. Сражения здесь состоят из тактов, и в бою время замедляется, позволяя вам принять решение, — например, куда уклониться от вражеской атаки или какого врага стукнуть по голове тяжёлым предметом. В случае неудачи вы можете отмотать время назад на такт-другой и попробовать уклониться в другую сторону, или, скажем, взорвать стоящую рядом с противником бочку. Такое сочетание пошаговой механики и сражений в реальном времени выглядит удивительно свежо — если игра будет успешной, у Iron Danger со временем наверняка появятся подражатели.

Для кого: для любителей необычных боевых систем, финского фольклора и стимпанка.

Persona 5 Royal

Когда и где: 31 марта на PS4

Что: расширенное издание культовой jRPG

Перевод: нет

Чего ждём: небольшую порцию нового контента и отличный повод попробовать главную jRPG последних лет. Добавится новый персонаж — Касуми Ёсидзава, появится ещё один школьный семестр и новая музыка. Да, перевод, похоже, опять не завезут, но английский в игре достаточно простой, так что языковой барьер наверняка не станет непреодолимой преградой.

Для кого: для поклонников аниме про школьников.

The Complex

Когда и где: 31 марта на PC, PS4, X1 и Switch

Что: интерактивный фильм

Перевод: субтитры

Чего ждём: интерактивный триллер в замкнутом пространстве. Лондон подвергся биологической атаке, и двое учёных оказались заперты в лаборатории, отрезанной от внешней среды, — то есть с ограниченным запасом воздуха. У игры будет восемь концовок, а за сценарий отвечает Линн Рене Макси («Рассказ служанки»). На фоне ежедневных новостей о коронавирусе игра наверняка будет щекотать нервы куда сильнее, чем изначально задумывали авторы.

Для кого: для поклонников триллеров про замкнутые пространства и интерактивного кино.

* * *

Мартовская подборка игр получилась очень насыщенной — почти каждый релиз долгожданный. Наша большая тройка — Ori and the Will of the Wisps, Nioh 2 и, разумеется, DOOM Eternal. Но, возможно, мы упустили что-то важное? Или дату выхода какой-нибудь интересной игры объявили уже после публикации этого материала? Обязательно напишите в комментариях!