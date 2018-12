Пикачу, Иви, Слоупок. Обзор Pokémon: Let's Go

Юный охотник на покемонов покидает родной дом и отправляется в большое приключение, чтобы заполнить свой покедекс. В его кармане набор покеболов, на плече — верный помощник (Пикачу или Иви), а впереди — огромный мир, доступный для изучения.

Жанр: ролевая игра с пошаговыми тактическими боями

Разработчик: Game Freak

Издатель: The Pokémon Company, Nintendo

Издатель в России: Nintendo

Возрастной рейтинг: 7+

Перевод: нет

Платформы: Switch

Похоже на:

игры серии Pokemon

Pokémon Go

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch

Токийская студия Game Freak более 20 лет выпускает довольно качественные игры про покемонов, вот только они никогда не пользовались большой популярностью за пределами азиатских стран. В Европе и Америке покемоны хоть и получали лестные отзывы, но всё равно оставались развлечением для поклонников аниме и обладателей технически слабых портативных консолей Nintendo.

Интерес к покемонам неожиданно вернулся после феноменального успеха геолокационной мобильной игры Pokémon Go. А затем вышла гибридная консоль Switch, способная выдавать в портативном режиме сносную графику. Объединение Pokémon Go и Switch стало вопросом времени. Для этого Game Freak перезапустили серию: откатились к покемонам первого поколения, прикрутили современную графику, а свои лучшие наработки объединили с идеями из Pokémon Go. Так что в итоге получилось?

Первое что замечаешь — хорошую графику. Pokémon: Let’s Go выглядит превосходно, причем как в портативном режиме, так и в стационарном. Именно о такой игре долгие годы мечтали поклонники покемонов — чтобы их любимцы выглядели реалистично и мило, радовали глаз богатой анимацией. Игра кажется ожившим мультфильмом — и это здорово! Скажем больше, Pokémon: Let’s Go — один из красивейших эксклюзивов Switch этого года, напоминающий о технических возможностях консоли (что особенно актуально после рассыпающегося на пиксели Xenoblade Chronicles 2).

Игровой процесс состоит из трёх механик: путешествия по миру, сбора покемонов и тактических пошаговых боев. Путешествие по миру должно было стать сюжетообразующим режимом, но этого не случилось. В игре нет повествования как такового — и это один из главных недостатков Pokémon: Let’s Go. Вам толком ничего не объясняют: вы просто бродите по миру, открываете срезы, выполняете нигде не зафиксированные квесты. Казалось бы, в распоряжении разработчиков имеется гигантская вселенная с огромным количеством сюжетов, которые отлично можно было бы раскрывать в роликах на движке игры. Но нет, нам предлагается только пустое путешествие, где происходят однообразные столкновения либо с покемонами, либо с другими владельцами покемонов. В зависимости от того, с кем вы столкнулись, запускается соответствующий режим.

Механика ловли покемонов позаимствована из Pokémon Go — и это хорошо. Она простая, элегантная и очень азартная: нужно лишь точно бросать покеболы в движущегося по экрану покемона (времени мало — в любой момент он может убежать). Во многом успех поимки определяется случайностью — даже если вы точно бросили свой покебол, покемон в него может не попасться. Чтобы увеличить вероятность успеха, нужно использовать дорогие усиленные покеболы или прикармливать покемона вкусняшками. Режим особенно удачно реализован при игре перед телевизором с помощью геймпада или отдельно продающегося покебола — тогда вы будете совершать броски движением руки.

Режим тактических пошаговых боёв — это основа серии, и она тоже реализована превосходно. Здесь чувствуется глубина механики: в бою у вас есть шесть покемонов, для каждого можно выбрать четыре вида атак, у каждого есть свои сильные и слабые стороны, в зависимости от принадлежности к стихии. В итоге бой — это тактическое чередование покемонов, их атак и различных усилителей.

К сожалению, во время прохождения основного сюжета режим не раскрывается до конца — искусственный интеллект действует предсказуемо и потому практически никогда не может быть достойным противником. Любители хардкора смогут насладиться игрой либо в богатом на контент постсюжетном режиме, либо в сражениях по Сети. Но для этого нужно пройти через сотни, а то и тысячи примитивных боёв. За это время игра успевает надоесть.

Мультиплеер Pokémon: Let’s Go выглядит куцым. Никаких турниров и необычных режимов с прогрессом в игре не предусмотрено — только быстрые бои с друзьями или случайными соперниками да обмен покемонами. Кажется, это общая проблема Pokémon: Let’s Go — потенциально хорошие решения не получают достойной реализации. Игра буквально разрывается на части в своём стремлении понравиться и хардкорной аудитории, и казуалам. Но в итоге угождает только вторым.

Пикачу или Иви? По традиции игры про покемонов выходят в двух изданиях, и новая часть не стала исключением. Pokémon: Let’s Go, Pikachu! и Let’s Go, Eevee! имеют следующие отличия: Вашим стартовым покемоном и верным спутником станет либо Пикачу, либо Иви. Выбранный покемон сопровождает главного героя, его можно одевать и гладить, он будет участвовать во всех боях и никогда не эволюционирует.

Некоторых покемонов позволяют поймать только в одной из версий. Например, Мяут доступен только в версии с Иви, а Оддиш — только в версии с Пикачу. Но не стоит расстраиваться — при помощи функции обмена вы всё равно сможете собрать весь покедекс. В остальном это одинаковые игры, поэтому, если вы не обладаете исключительной тягой к собирательству, достаточно приобрести одну версию. Просто решите, кто вам больше нравится: озорник Пикачу или милашка Иви.

ИТОГ: Pokémon: Let’s Go — один из лучших на сегодняшний день способов познакомиться с серией Pokémon. Однако, несмотря на качественную графику и сильную тактическую глубину, игра не раскрывается до конца — у неё нет сюжета, она слишком простая и однообразная, а соревновательного мультиплеера не завезли.