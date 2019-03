Самые ожидаемые фантастические игры марта 2019 года

Март будет месяцем японской игровой индустрии. Выходят и Devil May Cry 5, и Sekiro, и даже игра по мотивам One Piece. Тем, кому захочется чего-то более стандартного, стоит обратить внимание на Generation Zero, на заключительный эпизод The Walking Dead под названием Take Us Back и на Tom Clancy’s The Division 2.

Eternity — The Last Unicorn

Когда и где: 5 марта на PC, PS4 и Xbox One

Что: ролевая игра

Перевод: текст

Чего ждём: классическую ролевую игру в не менее классическом скандинавском сеттинге. Судя по трейлерам, нас ждёт путешествие в духе Morrowind, «Готики» и Ultima. Графика намекает, что игра запоздала лет эдак на десять, а сюжет (эльфийская принцесса отправляется в Ванахейм спасать последнего единорога и разрушать страшное проклятие) — на все тридцать! И это, если что, отнюдь не минусы — сейчас проекты, умело заигрывающие с ностальгией, пользуются огромным спросом. Одно прохождение займёт десять-двенадцать часов, а играть разрешат не только за прекрасную Аурехен, но и за викинга Бьора.

Devil May Cry 5

Когда и где: 8 марта на PC, PS4 и Xbox One

Что: слэшер

Перевод: текст

Чего ждём: продолжения одного из лучших слэшеров всех времён. Не успел Данте расправиться с очередным противником, как создатели тут же подкидывают ему нового — куда более могущественного, чем все прошлые, вместе взятые. Так что Данте, Неро и новичку серии по имени V предстоит серьёзная работёнка — и эти дьявольски обаятельные герои уже готовы к сатанинскому рубилову под адские запилы бас-гитары! Игроки вправе рассчитывать на ураганный экшен, по-японски вывернутые сюжетные повороты, шикарный саундтрек, мерзких противников, изобретательных боссов и несколько важных для серии событий.

Tom Clancy’s The Division 2

Когда и где: 15 марта на PC, PS4 и Xbox One

Что: кооперативный шутер

Перевод: полный

Чего ждём: The Division, отполированную до совершенства. Ubisoft за последние годы стали чемпионами мира в доведении игр-сервисов из состояния «тихий ужас» до «почти идеал». Правда, проблемы The Division оказались настолько глубоки, что полностью решить их можно только выпуском новой части. Кооперативный шутер про группировку спящих агентов, снова делающих Америку великой после опустошительной эпидемии, запомнился скандалом из-за даунгрейда графики и физики, классными роликами и боевыми технологиями на грани фантастики, органично вплетёнными в геймплей. В игре хватало классных вещей, поэтому многие ждут «The Division здорового человека» с нетерпением — как минимум ради зубодробительных перестрелок и головокружительных заданий. Ну и ради нового места действия, конечно, — нечасто выпадает шанс побродить по разорённому Вашингтону.

One Piece: World Seeker

Когда и где: 15 марта на PC, PS4 и Xbox One

Что: экшен в открытом мире

Перевод: текст

Чего ждём: яркое японское приключение для поклонников аниме. «Резиновый» Луффи отлично подходит на роль главного героя игры. Вокруг его особенностей можно накрутить десятки интересных механик: быстрое передвижение в стиле Человека-паука, креативные боевые приёмы, изобретательную систему прокачки. И, судя по кадрам и трейлерам, как минимум первые два пункта в игре есть. Ну а богатая вселенная One Piece уж наверняка не обделит Луффи достойными врагами. Игра, конечно, не для всех, но если вы поклонник аниме — определённо стоит обратить на неё внимание.

Ni no Kuni 2: The Tale of a Timeless Tome

Когда и где: 19 марта на PC и PS4

Что: дополнение для jRPG

Перевод: текст

Чего ждём: отличного повода вернуться в самую уютную игру 2018 года. Если первое платное DLC было в основном про гринд и особого восторга у фанатов не вызвало, то Timeless Tome вроде как должно подарить нам продолжение истории. Героям предстоит встретиться с Белым Кроликом и отправиться в путешествие — вероятно, в страну снов. Нас ждут боевая арена, новые способности персонажей (а также некоторые дополнительные подробности их истории) и порция контента для тех, кто хочет глубже погрузиться в любимый мир.

Sekiro: Shadows Die Twice

Когда и где: 22 марта на PC, PS4 и Xbox One

Что: экшен, soulsborn

Перевод: текст

Чего ждём: зубодробительно сложного экшена от FromSoftware в духе Dark Souls, но про средневековую Японию. Не серьёзно-историческую, а фэнтезийную в духе «Манускрипта ниндзя». У главного героя будет рука-протез со встроенными гаджетами вроде крюка-кошки, которая позволит ему забираться на верхотуру в предусмотренных для этого местах. Ещё упоминался топор для разбивания щитов и факел, которым можно не только освещать тёмные закоулки, но и поджигать врагов.

Разработчики обещают полноценный стелс и интересное усложнение боевой системы: кроме стандартных хитпойнтов будет ещё и стойкость, истощающаяся при постановке блоков. Если позволить этому показателю опуститься до нуля, персонаж открывается для смертельного удара. Противников тоже можно довести до изнеможения и добить красивым фаталити, вовремя выставляя блоки и регулярно атакуя.

Похоже, разработчики смогли нащупать предельно правдоподобную систему боя на мечах, но игрокам от этого не легче: умирать в Sekiro предстоит очень часто. Впрочем, закалённых в боях поклонников жанра это не отпугнёт. Готовы принять вызов?

The Walking Dead: The Final Season — Take Us Back

Когда и где: 26 марта на PC, PS4 и Xbox One

Что: приключение, квест

Перевод: текст

Чего ждём: окончания семилетней игровой эпопеи The Walking Dead. Telltale Games почила в бозе, и заканчивать историю приходится Skybound Games. Как и положено в The Walking Dead, до финала истории дожил далеко не полный комплект героев, и не все принятые решения оказались верными. Но, так или иначе, развязка близка. Press F to Pay Respects!

Generation Zero

Когда и где: 26 марта на PC, PS4 и Xbox One

Что: кооперативный экшен, открытый мир, выживастик

Перевод: текст

Чего ждём: отличный открытый мир с уникальной атмосферой. 1980-е, небольшой город, исчезнувшие жители, группа подростков — вроде всё знакомо? Только действие разворачивается в Швеции, а не в США, и воевать предстоит не с монстрами из параллельных измерений, а с роботами. Скрытно перемещаемся, хватаем всё, что плохо лежит, заманиваем роботов в ловушки и устраиваем засады, добываем из сломанных врагов ценные детали для улучшения оружия… И всё это — на большой открытой территории, доступной для исследования. По ощущениям довольно близко к DayZ (шуметь крайне не рекомендуется!), только в роли врагов не зомби, а злобные жестянки, людей не надо бояться и вместо уазиков вокруг продукция шведского автопрома.

Outward

Когда и где: 26 марта на PC, PS4 и Xbox One

Что: ролевая игра, выживастик

Перевод: нет

Чего ждём: приключенческий выживастик с ролевыми элементами. Вернее, разработчики позиционируют игру как RPG с открытым миром, но показывают исключительно сам мир, упорно обходя вниманием основные ролевые элементы — отыгрыш собственно роли, диалоги, выборы, квесты, прокачку… Главный герой никакой не Избранный, и вести его за ручку через сюжет разработчики не собираются. То есть развлекать себя придётся самим. Некоторые элементы интерфейса ассоциируются с Dark Souls, но боевая система с кулдаунами и уворотами в роликах не выглядит хардкорной. Занятно, что много внимания уделено рюкзаку героя: чем больше скарба таскает с собой игрок, тем больше рюкзак визуально, медленнее движения и шире хитбокс.

Final Fantasy XV: Episode Ardyn

Когда и где: 26 марта на PC, PS4 и Xbox One

Что: дополнение для jRPG

Перевод: текст

Чего ждём: прощания с FFXV — разработчики объявили, что это дополнение станет последним. А значит, для поклонников игры это последний веский повод вернуться к ней… до выхода GOTY-издания, который наверняка состоится поближе к рождественским распродажам. Как и остальные DLC, это посвятили конкретному персонажу — Ардину, главному антагонисту Final Fantasy XV.

Assassin’s Creed III Remastered

Когда и где: 29 марта на PC, PS4 и Xbox One

Что: экшен, ролевая игра

Перевод: полный

Чего ждём: добротный ремастер третьей части истории о войне ассасинов и тамплиеров. В издание включат все дополнения и Assassin’s Creed Liberation, а разработчики немножко подтянут графику и цветокоррекцию. В целом, это не столько издание для фанатов серии, сколько попытка приобщить к Assassin’s Creed III новых игроков на текущем поколении консолей. Ну и 4К в игру завезти, куда уж теперь без него.

Yoshi’s Crafted World

Когда и где: 29 марта на Switch

Что: сайдскроллер

Перевод: полный

Чего ждём: традиционно изобретательную игру от Nintendo для всех и каждого. Изюминка проекта — в его мире: это огромная диорама, причём взаимодействие с ней постоянно открывает секреты, скрытые проходы и источники дополнительных монеток. Желание немедленно купить игру вызывает решительно всё: дизайн локаций, расслабленный геймплей, аккуратные головоломки, остроумные загадки и изящные механики. Если у вас есть Switch — обязательно присмотритесь к этой новинке!

А где The Sinking City? Ещё одна игра с тягучей атмосферой произведений Лавкрафта должна, по идее, выйти 21 марта, но почти гарантированно будет перенесена — на это намекают как утечки в сети, так и смена даты в Steam на «2019 год».

А ведь есть чего ждать! Город Окмонт, постепенно уходящий под воду, хтонические монстры, плавно сходящий с ума главный герой — все составляющие для отличного триллера, переходящего в хоррор, налицо. Чарльз Рид, которого в Окмонт привели зловещие сны, как и положено в таких историях, подвизается детективом. И в тонущем городе у него много работы. Здесь тут и там кого-то убивают, преследуют, рисуют зловещие знаки на стенах… в общем, всё говорит о скором пробуждении какого-нибудь Древнего. Ответы придётся искать не только по сырым подвалам, но и в местной библиотеке, а расправляться с монстрами поможет верный дробовик. По слухам, игру стоит ждать не ранее мая.

* * *

И если бы только февраль и март были такими горячими — апрель тоже обещает быть жарким в плане игровых новинок. Но об этом — где-нибудь через месяц!