Во что будем играть в августе? В целую кучу всего!

Август — месяц сбора урожая. И, похоже, это относится не только к агрономам, но и к разработчикам. Из раннего доступа и просто из производственного ада на свет выходит множество игр. Мы отобрали только самые любопытные — но всё равно вам наверняка не хватит времени, чтоб поиграть в каждую, даже если у вас законный отпуск!

Jupiter Hell

Когда и где: 1 августа в раннем доступе на PC

Что: изометрический экшен, рогалик

Перевод: нет

Чего ждём: «шахматы с дробовиками», как описывают игру разработчики. Ну или изометрический клон Super Hot и DOOM. Дело в том, что отстреливать демонов на спутниках Юпитера можно не сломя голову, как в Hotline Miami, а пошагово — враги двигаются только тогда, когда двигаетесь вы сами! Кроме того, уровни генерируются случайным образом, а смерть окончательна — то есть «шахматы» обёрнуты в фантик рогалика. В теории выглядит свежо и перспективно, да и на практике игроки в Steam пока довольны.

Для кого: для тех, кто хочет мочить демонов по-новому.

The Church in the Darkness

Когда и где: 1–2 августа на PC, PS4, X1 и Switch

Что: стелс, изометрия

Перевод: текст

Чего ждём: стелс-экшен про сектантов в джунглях Южной Америки. Ваш герой должен внедриться в секту, чтобы узнать, стоит ли вызволять из неё своего племянника. Причем детали происходящего будут меняться от прохождения к прохождению — даже стартовая локация! Правда, те, кто попробовал игру, жалуются, что процедурная генерация создаёт слишком много охранников на уровнях, которых замучаешься отманивать, и потому проще использовать силовой подход. Зато над отдельными историями работали известные сценаристы, включая Криса Авеллона.

Для кого: для любителей смелых экспериментов.

Metal Wolf Chaos XD

Когда и где: 6 августа на PC, PS4 и X1

Что: экшен

Перевод: субтитры

Чего ждём: возможности попробовать самую известную игру FromSoftware из их «досоулсборнового» периода, выходившую в 2004 году только на Xbox. Вице-президент США пытается захватить власть с помощью армии боевых роботов, так что настоящему президенту придётся ответить тем же! Схватки мехов в американских мегаполисах, куча абсурдного юмора и нездоровый пафос — этот проект ждут с нетерпением ещё с Е3 2018!

Для кого: для тех, кто всегда хотел поиграть во что-то столь же безумное, как японская реклама, но боялся сказать об этом вслух.

Age of Wonders: Planetfall

Когда и где: 6 августа на PC, PS4, X1

Что: пошаговая стратегия

Перевод: субтитры

Чего ждём: хотелось бы сказать «Age of Wonders про будущее», но на деле игра больше похожа на Civilization VI с боями из X-COM. Возводим в городах постройки и клепаем юниты, проводим исследования и захватываем всё новые территории. И, судя по всему, в сравнении с прошлыми частями игра заметно меньше страдает от главного бича пошаговых стратегий — черепашьей болезни, приводящей к немилосердно затяжным партиям. Если в третьей части ИИ немилосердно тупил, и автобою нельзя было доверить даже самое простое сражение, то здесь на него вполне можно скидывать процентов семьдесят рядовых схваток.

Для кого: для любителей пошаговых стратегий.

Silver Chains

Когда и где: 6 августа на PC

Что: хоррор

Перевод: субтитры

Чего ждём: страшную бродилку по жутковатому особняку от российских разработчиков. В программе этого театра ужасов — монстры-преследователи, скримеры и головоломки. В качестве сюжетного каркаса используется фабула «Алисы» Американа Макги: герой случайно попадает в странное место, а потом вспоминает, что он тут уже бывал.

Для кого: для поклонников игр вроде Amnesia, которым нужен новый ужастик для коротания бессонных ночей.

Legends of Aria

Когда и где: 7 августа в раннем доступе на PC

Что: MMO

Перевод: нет

Чего ждём: красивую MMORPG. Без откровений, без крутой графики — просто достойное развлечение для фанатов Lineage 2. Среди особенностей — отсутствие системы уровней: прокачка более чем 30 навыков осуществляется их регулярным применением на практике.

Для кого: для любителей MMO.

Gibbous — A Cthulhu Adventure

Когда и где: 7 августа на PC

Что: рисованный квест

Перевод: субтитры

Чего ждём: классический point’n’click в духе Maniac Mansion на тему произведений Говарда Лавкрафта. Милая мультяшная графика, говорящая кошка, «Некрономикон» — и румынский колорит. Разработчики очень гордятся тем, что работают «по соседству с графом Дракулой». Технически A Cthulhu Adventure сделана довольно аккуратно, но успех проекта будет зависеть от чувства юмора создателей — без него никакие говорящие кошки игру не вытянут.

Для кого: для фанатов квестов девяностых и серии Deponia.

Rebel Galaxy Outlaw

Когда и где: 13 августа в EGS, позже — на PS4 и Switch

Что: космический симулятор, приключения

Перевод: нет данных

Чего ждём: лихих космических приключений в духе оригинальной Rebel Galaxy и мультфильмов для взрослых конца 1980-х. Игра выглядит чертовски интересно, сочетая приятную графику с ламповым дизайном «Космических рейнджеров» — словно те обзавелись приличным бюджетом и перешли в полноценное 3D. Геймплей, скорее всего, будет сводиться к лихим космическим зарубам и пропиванию честно награбленного и вероломно заработанного в ближайшем космобаре.

Для кого: для любителей стильных игр и космической романтики.

Dicey Dungeons

Когда и где: 13 августа на PC

Что: стратегия, рогалик

Перевод: нет

Чего ждём: чумового рогалика от Терри Кованы — создателя VVVVVV и Super Hexagon. Играть нам предстоит за… игральную кость, которая решилась выступить против самой Госпожи Удачи! Механика строится на бросках костей, которые потом надо распределять по карточкам способностей с максимальной для себя выгодой. Выглядит минималистично и необычно, как и остальные проекты Кованы.

Для кого: для ценителей хороших инди-игр.

The Great Perhaps

Когда и где: 14 августа на PC

Что: приключения, пазл

Перевод: полный

Чего ждём: стильную головоломку. По сюжету на Землю после жуткого катаклизма возвращается космонавт, и у него есть шанс всё исправить. Ведь он нашёл волшебный фонарь, который позволяет заглядывать в прошлое, а если раскочегарить его на максимум — то и ненадолго туда перемещаться. Проект отечественной студии издаёт Daedalic Entertainment, что служит своеобразным знаком качества. Ну а графика в стиле «Братьев-пилотов» наверняка не оставит наших игроков равнодушными.

Для кого: для любителей повздыхать о прошлом.

Ion Fury

Когда и где: 15 августа на PC, позднее на приставках

Что: шутер

Перевод: нет

Чего ждём: стопроцентный ретрошутер. Настолько ретро, что он даже использует движок от Duke Nukem 3D, который последний раз до этого пускали в дело аж 19 лет назад! Впрочем, игра получила известность благодаря не движку, а названию — изначально проект назывался Ion Maiden, однако его пришлось спешно переименовывать после скандала с юристами легендарной группы Iron Maiden. В роликах игра выглядит потрясающе — куча врагов, грозное оружие и смачные фразочки от главной героини. Эх, где всё это счастье было тогда, когда мы по десятому разу проходили Duke Nukem 3D?

Для кого: для тех, кто любит игры девяностых всей душой.

Remnant: From the Ashes

Когда и где: 20 августа на PC, PS4, X1 и Switch

Что: кооперативный шутер

Перевод: полный

Чего ждём: мочилово с кучей необычных монстров и процедурно-генерируемыми мирами. Человечество стремительно гибнет под натиском вторжения из иного мира, и последний его шанс — технология порталов, благодаря которой герои могут совершать рейды в параллельные вселенные. Надо адаптироваться — или придётся умереть!

Для кого: для тех, кто любит стрелять во всё, что движется.

Rad

Когда и где: 20 августа на PC, PS4, X1 и Switch

Что: экшен

Перевод: субтитры

Чего ждём: постапокалиптического кислотного трипа от Double Fine, авторов «Психонавтов», Grim Fandango и ещё целого вороха культовых игр. Игрокам предстоит примерить на себя роль подростка, который пытается спасти мир после сразу двух апокалипсисов. Одна беда — в мире этом полно токсинов, вызывающих мутации. Благодаря им можно попытаться стать быстрее, выше и сильнее — но, скорее всего, получится слабее, хуже и уродливее. А впрочем, что за удовольствие без элемента риска?

Для кого: для любителей оторваться, которым и апокалипсис не помеха!

Oninaki

Когда и где: 22 августа на PC, PS4 и Switch

Что: jRPG

Перевод: нет

Чего ждём: новую ролевую игру от создателей I Am Setsuna. В центре событий — особые служители загробного мира, которые помогают обрести покой мятущимся душам. В остальном — типичное jRPG с прицелом на японский рынок. Даже английской озвучки не завезли!

Для кого: исключительно для поклонников японских ролевых игр.

Control

Когда и где: 27 августа на PS4, X1 и в EGS

Что: экшен

Перевод: субтитры

Чего ждём: сюрреалистическое путешествие в место, где грани разумного размываются, а самые элементарные законы перестают работать. В правительственное учреждение! На этот раз там всё ещё хуже, чем обычно: казённое здание облюбовали инопланетяне, и героине под нашим управлением придётся наводить порядок с помощью всего одного оружия. Правда, оно умеет меняться и потому успешно заменяет собой целый арсенал… В общем, Remedy всерьёз решили показать нам что-то неординарное. Выглядит куда перспективнее их прошлой игры, Quantum Break, которая слишком пыталась походить на телесериал.

Для кого: для любителей игр от Remedy — то есть вроде как не для всех, но практически для каждого.

World of Warcraft Classic

Когда и где: 27 августа на PC

Что: MMO

Перевод: полный

Чего ждём: возможности прикоснуться к старой и очень-очень доброй World of Warcraft в её первозданном виде — в версии августа 2006-го! Поскольку это уже третий проект за последние годы, который помогает молодёжи ознакомиться с историей Азерота (остальные два — фильм «Варкрафт» и грядущая Warcraft III Reforged), начинают закрадываться подозрения, что Blizzard готовят почву для какого-то нового глобального анонса в рамках этой вселенной. Ну, или они просто вдохновились опытом Disney и теперь зарабатывают на хитах прошлого. Но нам хочется надеяться на первое.

Для кого: для тех, кто хочет вернуть свой 2006-й.

Ancestors: The Humankind Odyssey

Когда и где: 27 августа в EGS, в декабре — на консолях

Что: приключения

Перевод: текст

Чего ждём: реалистичную Spore, только о превращении обезьяны в человека. Под управление игрока окажется стая приматов, которой предстоит пройти долгий — целых 8 миллионов лет! — путь до Homo sapiens. Насколько это будет увлекательно в плане игрового процесса — пока судить сложно, зато игра обещает быть достаточно красивой. Судя по отсутствию системных требований за месяц до выхода и позднему релизу на консолях, на «пекарях» игру будут обкатывать, чтобы довести до ума. Ну или просто проект перенесут в последний момент.

Для кого: для тех, у кого дома на стене висит портрет Чарльза Дарвина.

Hunt: Showdown

Когда и где: 27 августа на PC и Х1, позже на PS4

Что: экшен

Перевод: текст

Чего ждём: выхода из раннего доступа сурового симулятора охотника на монстров. Здесь главная проблема не только в том, чтоб найти и убить монстра, — надо ещё и живым ускользнуть от конкурентов. Ведь в тот момент, когда вы завалите чудовище и заберёте трофеи, охота начнётся за вами! Мрачные локации, действительно напряжённый геймплей и возможность потерять всё в результате одной ошибки — ведь смерть в игре окончательна! — заставят вас навсегда запомнить этот игровой опыт. Слабонервным лучше пройти мимо, а взрывным личностям запускать только при наличии антипригарного чехла на любимом игровом кресле.

Для кого: для прирождённых охотников.

The Lord of the Rings: Adventure Card Game

Когда и где: 29 августа на PC, PS4, Х1 и Switch

Что: настольная игра

Перевод: нет

Чего ждём: выход из раннего доступа хорошей адаптации хорошей настолки. Asmodee Digital — ведущие специалисты по переносу настольных игр в цифровой формат, именно они занимаются адаптацией Gloomhaven, сделали отличный порт Small World (я до сих пор на планшете играю!) и готовят к выходу «Особняки безумия». Важно понимать, что Adventure Card Game — не очередная ККИ вроде Hearthstone: в ней вы сражаетесь против компьютерного оппонента, а покупка бустеров за реальную валюту не предусмотрена. И если настольный прототип в силу жёстко заданных правил поведения противника делал игру скорее головоломкой, то здесь ИИ менее предсказуем и схватки требуют большей гибкости мышления.

Для кого: для поклонников творчества Профессора.

Astral Chain

Когда и где: 30 августа на Switch

Что: слэшер

Перевод: нет данных

Чего ждём: главный эксклюзив для приставки Nintendo этого месяца, а то и всего лета. Дело в том, что разработкой Astral Chain занимается студия, подарившая миру Bayonetta и Nier: Automata. Сюжет типичный для аниме: в будущем на планету стали нападать монстры, и для защиты от них создали специальное подразделение. Только оно справляется с напастью не с помощью гигантских боевых роботов, а заручившись поддержкой особых существ — легионов. Легиона с игроком связывает та самая астральная цепь из названия, и именно вокруг этой цепи и строится боевая механика: ею можно обматывать врагов, приковывать их к земле и так далее. Выглядит очень стильно.

Для кого: для поклонников хороших японских игр.

The Dark Pictures: Man of Medan

Когда и где: 30 августа на PC, PS4 и X1

Что: хоррор

Перевод: полный

Чего ждём: отличного нелинейного кинематографического ужастика с кооперативным режимом прохождения. Man of Medan наверняка станет любимой игрой котёнка Гава — ведь в ней можно бояться вместе! The Dark Pictures — игра-антология, а Man of Medan — первая из независимых историй, посвящённая кораблю-призраку. Пятеро дайверов, шторм и наконец-то возможность не дать герою одному спуститься в тёмный трюм, когда на фоне начинает играть зловещая музыка! Настоящая находка для любителей хорроров-аттракционов. Влюблённым парочкам тоже должно заходить на ура.

Для кого: для тех, кого раздражают штампы в слэшерах.

Blair Witch

Когда и где: 30 августа на PC и X1

Что: хоррор

Перевод: субтитры

Чего ждём: жуткую историю про человека с собакой, которые ищут пропавшего ребёнка в том самом лесу из культового фильма. И, как будто главному герою мало ведьмы, стремящейся погрузить его в пучину безумия, у него в голове хватает своих тараканов, которые на свежем воздухе быстро достигают размеров крупного пони. Разработкой занимаются создатели Layers of Fear, так что с атмосферой должен быть полный порядок. Главное потом не теряться в настоящем лесу — а то после Blair Witch это будет в десять раз страшнее.

Для кого: для тех, кто ещё не устал бояться.