Во что будем играть в сентябре? В Gears 5 и Borderlands 3!

Сентябрь — ужасное время для геймеров. Заканчиваются отпуска, надо идти на работу или учёбу, вставать с утра пораньше, а тут, как назло, целый вал релизов! Приходится сжимать зубы и выбирать только самое-самое. Чтобы вам было проще, мы подготовили список перспективных и важных релизов первого месяца осени.

Catherine: Full Body

Когда и где: 3 сентября на PS4

Что: приключение, головоломка

Перевод: нет

Чего ждём: расширенное издание нашумевшей Catherine, сочетающей в себе социальный симулятор и головоломку (герой пьёт в баре, пытается определиться, какую девушку выбрать, а по ночам пытается выкарабкаться из кошмара, грозящего смертью). Главное отличие от оригинала — в новой девушке по имени Рин. Если дойти с ней до конца, то героя ждёт большой сюрприз, — впрочем, поскольку релиз в Японии состоялся ещё весной, в Сети легко найти спойлеры на эту тему.

Для кого: для фанатов Catherine, которые хотят немного больше.

Final Fantasy VIII Remastered

Когда и где: 3 сентября на PC, PS4, X1 и Switch

Что: jRPG

Перевод: нет

Чего ждём: улучшенную версию знаменитой японской ролевой игры в жанре технофэнтези. Square Enix подтянули картинку и добавили настроек, которые порадуют перфекционистов и заметно упростят прохождение для новичков. А в остальном — ничего сверхъестественного: если вы уже прошли восьмую «Финалку», покупать этот ремастер особого смысла нет.

Для кого: для тех, кто хочет приобщиться к классике.

Spyro Reignited Trilogy

Когда и где: 3 сентября на PC и Switch

Что: приключения

Перевод: нет

Чего ждём: ремейк замечательной трилогии о приключениях очаровательного дракончика, в который можно будет играть и дома на компьютере, и в дороге на Switch. То, что это образцовое переиздание наконец-то добралось и до PC, и впрямь хорошая новость: Spyro — одна из немногих серий, подходящих для всех и каждого. Жаль только, что локализации нет, — но в Steam наверняка довольно быстро появятся фанатский перевод.

Для кого: для детей и всех тех, чей внутренний ребёнок ещё не трансформировался во внутреннего зануду.

Children of Morta

Когда и где: 3 сентября на PC

Что: рогалик

Перевод: текст

Чего ждём: красивейшую пиксельную игру о семейных ценностях. На выбор доступно шесть персонажей (все — родственники!), каждый со своим уникальным стилем боя. Уровни, как и положено в rogue-like, каждый раз генерируются случайно. И, если судить по трейлерам, геймплей будет драйвовым и динамичным.

Для кого: для ценителей хорошего, доброго и вечного.

Torchlight 2

Когда и где: 3 сентября на PS4, X1 и Switch

Что: ARPG

Перевод: текст

Чего ждём: пришествия на консоли главного убийцы Diablo, который не смог. Поскольку жанр представлен там довольно слабо, каждый новый релиз — это уже заметное событие, пускай даже речь идёт о портировании проекта семилетней давности. Ведь, если грамотно продумать управление, шинковка монстров с геймпада доставляет даже больше удовольствия, чем на клавиатуре с мышкой.

Для кого: для поклонников жанра, которые любят играть на консолях.

Fantasy General II

Когда и где: 5 сентября на PС

Что: пошаговая стратегия

Перевод: нет

Чего ждём: фэнтезийный варгейм, пускай разработчики и называют проект пошаговой стратегией. Оригинальная Fantasy General 1996 года была основана на чистокровном варгейме Panzer General и геймплейно мало чем от него отличалась. В Fantasy General II замечена и некоторая прокачка, и глобальная карта, но львиную долю времени мы будем проводить в сражениях. Для достижения успеха надо грамотно использовать свои войска, рельеф местности и следить за показателями боевого духа.

Для кого: для тех, кто любит погонять войска по шестиугольникам.

Monster Hunter: World — Iceborne

Когда и где: 6 сентября на PS4 и X1

Что: дополнение

Перевод: нет

Чего ждём: новый регион для охоты на чудовищ. Как понятно из названия — заснеженный. Действие дополнения разворачивается после основных событий Monster Hunter, так что к релизу стоит как следует наиграться в оригинал.

Для кого: для тех, кому нужна добавка к Monster Hunter: World.

Gears 5

Когда и где: 9 сентября на PC и X1

Что: шутер

Перевод: субтитры

Чего ждём: отличную фантастическую стрелялку. Франшиза Gears of War — культовая серия, которая оказала значительное влияние на весь жанр шутеров. И пускай пятая часть (чье название лишилось слов «of War», а персонажи — сигар) вряд ли станет революцией, пропускать продолжение истории никак нельзя. Плюс разработчики побалуют игроков заметным разнообразием сетевых режимов. Да и графика выглядит многообещающе.

Для кого: для любителей пострелять в чудовищ.

Blasphemous

Когда и где: 10 сентября на PC, PS4, X1 и Switch

Что: метроидвания

Перевод: текст

Чего ждём: брутальную, стильную и хардкорную игру, эдакую смесь из Mortal Kombat, Castlevania и Bloodborne. Угнетающее окружение проклятого королевства, жуткие боссы, блёклая палитра и феерически кровавые добивания — даже несмотря на пиксельную графику, лет 10–20 назад игру бы наверняка со скандалами запрещали во многих странах. А сейчас это норма!

Для кого: для любителей мрачности, жестокости и хардкора.

GreedFall

Когда и где: 10 сентября на PC, PS4 и X1

Что: ролевая игра

Перевод: текст

Чего ждём: смесь «Готики» с MMO. От последних GreedFall достался не многопользовательский режим или бесконечный гринд, а визуальный стиль и подход к боям. Разработчики обещают свободу в развитии героя и возможность влиять на игровой мир. Да и сеттинг выглядит незатасканно: за основу взята Испания эпохи Великих географических открытий, только к рапирам и ружьям добавлена боевая магия.

Для кого: для тех, кто ценит в ММО сюжет и свободу, а не других игроков.

Daemon X Machina

Когда и где: 13 сентября на Switch

Что: экшен

Перевод: нет

Чего ждём: типичную меху с огромными боевыми роботами, пафосными фразами и непрерывным экшеном. По ролику с геймплеем сложно понять, что перед нами игра, а не трейлер аниме-сериала. Продукт нацелен в первую очередь на японскую аудиторию. Ну или на тех, кто без ума от японской поп-культуры.

Для кого: для настоящих анимешников, которые жить не могут без жанра меха.

Borderlands 3

Когда и где: 13 сентября на PC, PS4 и X1

Что: шутер

Перевод: текст

Чего ждём: одного из ключевых претендентов на звание игры года. У серии Borderlands славная история, и третью часть геймеры ждут почти как Half-Life 3. Только новая Borderlands выйдет, и уже совсем скоро! Главное нововведение — расширение мира: вместо Пандоры нас будут ждать сразу несколько планет, где игрокам предстоит искать Хранилища. Остальные визитные карточки серии на месте: четыре героя, газилионы единиц разнообразного оружия, фирменный юмор, кооперативное прохождение и яркая графика «под комикс». В трейлерах замечены боевые динозавры, восьмирукая сирена, множество хорошо знакомых персонажей и масса новых лиц. В общем, ждём настоящую взрослую вечеринку, которую организуют одни из самых безумных диджеев игровой индустрии.

Для кого: для тех, кто хочет на месяц-другой зависнуть с друзьями в отличном экшене.

Little Misfortune

Когда и где: 18 сентября на PC

Что: приключения, квест

Перевод: текст

Чего ждём: милое и жутковатое приключение. Действие разворачивается во вселенной Fran Bow, правда, в этот раз нам обещают чуть меньше ужасов и заметно больше милоты. По сюжету девочка с богатым воображением соглашается принять участие в игре, которую ей предлагает мистер Голос. Приз за победу, Вечное Счастье, маленькая мисс Неудача хочет подарить своей маме.

Для кого: для любителей квестов и мультиков про маленькую мёртвую девочку Линор.

Devil’s Hunt

Когда и где: 17 сентября на PC

Что: экшен от третьего лица

Перевод: текст

Чего ждём: смесь Darksiders и Prototype. Игра основана на книге Павла Лесняка «Эквилибриум» о надвигающейся войне между ангелами и демонами, полем для которой станет Земля. Игрок берёт на себя роль полудемона Десмонда, способного принимать форму и человека, и демона, — ему предстоит сыграть важную роль в грядущем конфликте. Проект весьма амбициозный, но сложно сказать, справится ли с ним молодая команда разработчиков из Варшавы.

Для кого: для любителей почесать кулаки в мистико-апокалиптическом антураже.

The Legend of Zelda: The Link’s Awakening

Когда и где: 20 сентября на Switch

Что: приключения, метроидвания

Перевод: текст

Чего ждём: возможности приобщиться к классике, которую большинство из нас упустило. Это и неудивительно: оригинал вышел больше четверти века назад на Game Boy. Линк попал в шторм, и его выбросило на загадочный остров Кохолинт. Чтобы вернуться домой, герою надо будет спуститься в опасные подземелья и сразиться со свирепыми, но милыми монстрами. Графика, разумеется, была создана заново, и теперь она такая пластиковая, миленькая и лакированая, что игровые объекты прямо-таки хочется попробовать на зуб.

Для кого: для всех, у кого есть Switch.

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered

Когда и где: 20 сентября на PC и PS4

Что: jRPG

Перевод: субтитры

Чего ждём: ту самую игру, которую делала культовая анимационная студия Ghibli. Причём впервые на русском языке! Готовимся спасать смертельно больную маму главного героя, а заодно и целый мир, созданный при участии лучших аниматоров Японии.

Для кого: для всех, кто любит мультфильмы Миядзаки.

The Surge 2

Когда и где: 24 сентября на PC, PS4 и X1

Что: соулсборн с роботами

Перевод: текст

Чего ждём: продолжение хардкорного ролевого побоища. Как и раньше, врагами будут выступать всевозможные роботы да киборги. Зато, похоже, Deck 13 прислушались к игрокам, и на этот раз нас ждут куда более разнообразные локации, — а то в первой части сражаться приходилось сплошь на унылых заводах.

Для кого: для настоящих луддитов.

Stygian: Reign of the Old Ones

Когда и где: 26 сентября на PC

Что: ролевая игра

Перевод: текст

Чего ждём: двухмерный ролевой психологический триллер с пошаговыми боями по мотивам произведений Говарда Лавкрафта. Проект выглядит крайне любопытно и обладает массой нетипичных фишек: например, от психического состояния персонажа зависят реплики в диалогах, а использование магии может нанести игроку даже больший урон, чем его противникам. Ну и главное: наш герой не пытается остановить приближающийся конец света, потому что это невозможно. Ему всего лишь надо успеть достичь своих более приземлённых целей до его наступления…

Для кого: для фанатов Лавкрафта и необычных ролевых игр.

Code Vein

Когда и где: 27 сентября на PC, PS4 и X1

Что: экшен

Перевод: текст

Чего ждём: анимешный Dark Souls про упырей. Действие развернётся в постапокалиптическом мире, где почти всё человечество превратилось в голодных до крови монстров. Скорее всего, отличий от серии Souls будет больше, чем пересечений с ней, но хардкорность ожидается на традиционно высоком уровне.

Для кого: для тех, кому в сентябре мало других японских проектов.

* * *

Сентябрь грозится стать месяцем переизданий и ремастеров, и хорошо, что ими одними дело не ограничится. Главные наши ожидания — Gears 5 и Borderlands 3. А какие фантастические игры сентября больше всего ждёте вы? Делитесь в комментариях!