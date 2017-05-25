И всё-таки, кто такие гики?

25 мая отмечается Geek Pride Day — день, когда гики гордо заявляют миру о себе и своих увлечениях. Но кто такие эти гики и существуют ли они вообще? Авторы и редакторы МирФ рассуждают о том, что значит это слово и могут ли они применить его к себе.

Юлий Ким младший, автор

Я определенно считаю себя гиком и очень этому факту рад. Для меня гиковство равно увлечению и вовлечению в некую субкультуру. Комиксы, фантастика, ролёвки и прочее. Для меня слово «гик» принципиально отличается от схожего по значению слова «фанат». Гик, в отличие от фаната, в моём представлении обладает самоиронией и самоконтролем. Да, он тащится от всяческой инфантильной фигни, на которую свысока смотрят «нормальные», «взрослые» и «серьёзные». Но при этом способен своё увлечение направить в созидательное русло. Вон, Джосс Уидон — гик до мозга костей, но благодаря своей любви к комиксам он в итоге знаменит на весь мир режиссурой «Мстителей», а в сердцах братьев-гиков для него всегда есть отдельная комната за «Светлячка». Гик искренне любит пространство своего увлечения, для него все персонажи родные и живые, а спор о технических характеристиках «Энтерпрайза» и «Тысячелетнего сокола» может и до драки довести. Но в моём понимании гик может всегда посмотреть на себя со стороны. Включить самоиронию. В ином случае он такой же оголтелый фанат, как болельщики «Манчестер Юнайтед».

Алексей Ионов, автор

Здравствуйте, я гик и болельщик «Манчестер Юнайтед». И что-то я себя не чувствую оголтелым фанатом, иначе я бы сейчас не писал эти строчки, а отмечал победу в Лиге Европы вместе с Димой Злотницким, ну да ладно. Наверное, я просто родился не возле реки Эруэлл.

Для меня слово «гик» имеет исключительно положительный смысл и означает погружение в некую субкультуру, которая с каждым годом становится все массовее и массовее. Почему — а потому что другие наши собратья-гики уже добрались до самого верха и формируют общественное сознание по своему образу и подобию. Примеры? Три миллиарда долларов, собранные первыми двумя частями «Мстителей».

Для меня быть гиком значит заниматься любимым делом, читать и писать о любимых книгах, комиксах, фильмах и сериалах, находить удовольствие в бесчисленных картинках и мемах, пытаться сравнить себя с Леонардом из «Теории большого взрыва» (чёрт, где моя докторская?) и собирать модельки «Звёздных войн» из Лего. Конечно, я не отношусь к своим увлечением слишком серьёзно, иначе это будут уже не увлечения, а работа и обязаловка, хотя кое-где серьезности добавить и не помешает. Может, хоть тогда я не буду стабильно заваливать по три дедлайна за номер.

Дмитрий Злотницкий, автор

Здравствуйте, я фанат «Манчестер Юнайтед». Ну и гик, конечно — по крайней мере, исходя из моего собственного понимания этого термина. Как и многие другие понятия, с годами оно не раз меняло свой смысл. Если изначально слово «гик» носило негативный оттенок и было эдаким клеймом, которое вешали на тех, чьи увлечения отличались от общепринятых, то теперь его используют с гордостью, обозначая свою принадлежность к популярной субкультуре. Вернее, сразу нескольким. Сегодня гиками себя с равным основанием могут назвать и поклонники научной фантастики, и люди, интересующиеся передовыми технологиями, которые совершенно равнодушны к нашему любимому жанру. Моё же собственное понимание слова «гик» прекрасно формулируется, если слегка перефразировать слоган журнала: поклонник фантастики и фэнтези во всех проявлениях. И это то, как я могу себя смело охарактеризовать.

Павел Ильин, автор

Гиков не существует. Этим словом называют десятки субкультур, редкие виды хобби, которые зачастую исключают друг друга. Сорокалетние дядьки играют в Warhammer по выходным, им уже лет десять как пофиг на видеоигры, а в купленную «соньку» режется маленький сын. Клуб любителей фантастики ещё помнит книжный дефицит в СССР, но в сегодняшнем изобилии все читают разные книги. Комиксы и косплей для этих людей — что-то неимоверно далёкое и неинтересное. Да, пересечения всё же есть. Среди поклонников аниме будет больше фанатов Джорджа Мартина, чем среди любителей русского шансона. Но, если так покопаться, среди MTG-шников есть любители футбола или там рок-музыки, но в отдельно взятом клубе может не оказаться ни одного ролевика, например. Где проводить границу? Человек посмотрел «Игру престолов», в детстве читал «Хоббита». Он гик? Тогда всякий, осиливший раз в пять лет томик Достоевского — сразу любитель классики? Гик — это не группа по интересам, это слово для маркетологов. Чаще всего за ним прячутся комиксы, косплей и массовое фантастическое кино, от полнометражек «Диснея» до «Чужого». Я искренне не понимаю своих коллег, которые называют себя гиками. Никогда не ходил на гик-фестивали, не заклеивал ноутбук стикерами — что не мешает мне в отдельных категориях условно-гиковских вещей хорошо разбираться. Наверное, мне просто повезло, все мои «гиковские» увлечения быстро находили единомышленников и не встречали порицания от близких. Поэтому я не отделяю их от «не-гиковских». Вечер преферанса может оказаться лучше партии в долгожданную настолку. Какой сериал скачать, с графонием или без — лишь бы сценарий хороший был, да актёры, а так разницы нет.

Гиков нет, есть книжники, настольщики, ролевики, косплейщики. Не признавая это слово, я уважаю многих людей, для которых оно почему-то существует. Редакторов и переводчиков, благодаря которым мизерным тиражом — но выходит шикарная зарубежная фантастика. Релиз-группы, выкладывающие озвучки к не самым известным сериалам. Умельцев, готовящих издания редких игр по системе print-and-play. Если и наделить слово «гик» смыслом — так именно этим: человек, который занимается редким хобби и сам создаёт для него контент. Почему я с такой позицией пишу в «главный geek-журнал»? Потому что про настольные игры для широкой аудитории никто не пишет, на бумаге так точно. Потому что те, кто не видел «Галаванта», должны его увидеть! Потому что у нас классная команда, и ради бесконечных споров в рабочем чате я готов ночами не спать, но выдать нужный материал. Потому что в журнале должен быть человек, который терпеть не может комиксы и равнодушен к «Звёздным войнам».

Алексей Мальский, автор

Конечно, я гик! Мне доводилось собирать и запоем читать комиксы, спорить о том, стоит ли смотреть аниме с субтитрами, каждую неделю ждать понравившийся сериал, ночами сидеть за MMORPG, устраивать стенды на конвентах и участвовать в съёмках фанфильмов, строить фанатские теории — и, наконец, писать в «Мир фантастики». Но вот что забавно: когда пытаешься описать, что же такое гик, становится понятно, что НЕ-гиков в наше время найти гораздо сложнее. Гиками называют себя косплееры и геймеры; инженеры, вдохновляющиеся «Разрушителями мифов»; учёные и программисты, с теплотой вспоминающие Шелдона Купера. Кто-то увлечён фантастическими вселенными и готов часами рассказывать о скрытых пасхалках, кто-то мастерски владеет тонкостями настольных игр, а кто-то готов потратить несколько лет на создание какого-нибудь забавного электронного устройства. Есть, наверное, только два свойства, которые объединяют всех гиков. Первое — это увлечённость: они искренне любят своё хобби и готовы посвящать ему массу свободного времени и усилий. Второе — гики не боятся показаться смешными. Можно заявиться в дурацкой футболке на ответственное мероприятие, можно честно признаться, что любишь «слишком детские» или «слишком попсовые» мультфильмы или кино, а можно часами увлечённо спорить на какую-нибудь абсолютно бессмысленную, но увлекательную тему — например, победит ли Супермен Звезду смерти. Поэтому я только рад, что понятие «гика» сейчас размылось настолько, что так можно назвать чуть ли не каждого (с поправкой на когнитивное искажение «сдвиг выборки», как обязательно уточнил бы Гарри Поттер Юдковского!). Искренне любить своё дело и не относиться к себе слишком серьёзно — что может быть лучше для любой сферы жизни?

Дарья Беленкова, автор

Не люблю ярлыки по жизни, но, признаюсь, лет с 12 мне очень хотелось найти определение моему увлечению фэнтези, фантастикой, комиксами, косплеем и вот этим вот всем. Так как преобладающим фэндомом в моей жизни лет долгое время были «Звёздные войны», я обходилась отечественным термином «ЗВ-шник». А потом, о чудо, хорошего интернета стало больше, я начала читать зарубежные сайты и поняла, что можно называться «гиком». При этом отрицательную коннотацию этого слова я узнала позднее. Теперь, можно сказать, я борюсь за то, чтобы слово «гик» воспринимали правильно, не стеснялись его и не перевирали на «чудилу» и «любителя технических новинок». Гик — это звучит гордо.

Екатерина Пташкина, выпускающий редактор

Что такое гик? Могу ли я назвать себя гиком? Я периодически примеряла на себя это определение (место работы обязывает), но оно то было слишком коротким, то жало в плечах. А потом в одной из рецензий на сериал Stranger Things я нашла вот такую фразу:

Сотканный из тысячи сентиментальных шуток и аккуратных цитат, этот сериал одновременно и требует, и помогает дать определение смешному слову «гик». Пусть оно звучит так: гик — это человек, воспринимающий то, что он смотрит, читает и слушает (и во что играет), как часть своей идентичности. Не просто набор переживаний и воспоминаний, но важную составляющую личности, влияющую на принятие решений в любых сферах жизни.

И, кажется, это определение, в которое я наконец-то влезаю. Я люблю не так уж много фэндомов из базового джентльменского набора, но те книги/фильмы/сериалы, которые для меня действительно важны, становятся частью меня и не уходят. Помогают принимать решения, утешают, дают силы и радость, когда их больше неоткуда взять. И почему-то так сложилось, что для обживания и присвоения лучше всего подходят именно фантастические вселенные. Возможно, дело в том, что они изначально конструируются не как текст, а как мир; населяются не литературными героями, а персонажами, в которых ты должен поверить. И такую вторичную реальность легче воспринимать как вполне себе настоящую. Где-то глубоко во мне сидит убеждение, что придуманный мир ничуть не менее важен, чем данный нам в ощущениях. От этого рукой подать до эскапизма — но, в конце концов, для меня это никогда не было ругательным словом. Как, наверное, и для любого гика.

Александр Стрепетилов, редактор новостей

Мне кажется, что гики — это те люди, которые порой обращаются к вымышленным мирам, чтобы почерпнуть оттуда немного сил и вдохновения. Они не видят ничего плохого в здоровом эскапизме и готовы всячески делиться им с остальными людьми.

Несколько лет назад гики захватили массовую культуру, почти уравняв слова «любители поп-культуры» и «гики». Стало модно читать комиксы, обсуждать блокбастеры, рубиться в игры и смотреть сериалы. Теперь никто не станет вас осуждать, если вы вдруг на людях откроете комикс — скорее, спросят «Marvel или DC?». По этим увлечениям люди начали идентифицировать друг друга.

Главное, что отличает гика, — страсть к своему хобби. Скажем, любители косплея могут часами рассказывать о своих образах и крафте. Их увлечение становится неотъемлемой частью жизни.

Александр Гагинский

Как гласит энциклопедия TVTropes, «Geek is a cooler term for a fan». Гик — это модное (в наши дни) название фаната, члена фэндома, причём, как правило, с фантастическим уклоном. Человека, который всерьёз фанатеет от чего-то и даже читает и пишет статьи на TVTropes. Так это слово воспринимается сейчас. Когда-то оно имело другое значение. И, возможно, будет иметь другое в будущем.

Просто так сложилось, что именно сейчас, в середине 2010-х, оно стало удобным самоопределением и обобщением для множества людей, увлечённых чем-то общим. А такое самоопределение было нужно, его искали. Помню, ещё лет пять назад в стёбном фанатском фильме «Ф.О.Р.С.» фанатов «Звёздных войн» и фантастики в целом называли «неформалами». Даже сами создатели признавали, что термин неудачный, но другого они не знают.

И так уж сложилось, что «Мир фантастики» пишет сплошь и рядом о том, что сейчас считается увлечениями гиков, — фантастика, сериалы, игры, комиксы, популярная наука. Хоть и начал этим заниматься задолго до того, как о гиках заговорили как о субкультуре.

Мода на сленговые слова приходит и уходит. Пройдёт когда-нибудь и мода на слово «гик». Но само явление, сами люди и их увлечения никуда не денутся.