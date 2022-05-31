«Аватар 2»: дата выхода, сюжет, и что там с «Аватарами 3, 4 и 5»?

В начале мая наконец-то вышел трейлер «Пути воды» — долгожданного продолжения «Аватара» Джеймса Кэмерона. Первый фильм увидел свет в 2009 году, о продолжении впервые заговорили ещё раньше, а официально сиквел анонсировали 11 лет назад. В нашем материале мы рассказываем, почему вторую часть пришлось ждать так долго, что мы знаем о её сюжете и кого можем увидеть на экране.

Почему так долго?

Джеймс Кэмерон впервые заговорил о намерении превратить «Аватар» во франшизу ещё в 2006 году. Режиссёр сказал, что если первый фильм окажется успешным, то он надеется снять два продолжения. 2,8 миллиарда долларов спустя оба сиквела получили зелёный свет. Первоначально вторая и третья части должны были увидеть свет в 2014 и 2015 годах соответственно, но с тех пор даты премьер переносились восемь (!) раз.

Кэмерон называет несколько причин, почему премьеру второго «Аватара» пришлось ждать так долго. Когда Джеймс ещё только задумался о продолжениях, он хотел, чтобы каждая часть отличалась самостоятельным завершённым сюжетом и в то же время служила очередной главой единой сквозной истории. Кэмерон хотел сначала написать все сценарии, а затем снять оба фильма параллельно. Потом число сиквелов удвоилось, но желание предварительно продумать всю историю от начала до конца осталось неизменным.

В 2013 году Кэмерон анонсировал команду, которая должна была облечь его идеи в законченную форму. Джон Фридман писал сценарий для второй части, Рик Джаффа и Аманда Сильвер — для третьей, а Шейн Солерно — для четвёртой. Прежде чем раздать команде поручения, Кэмерон собрал всю четвёрку в сценарной комнате и устроил мозговой штурм, во время которого был продуман весь сквозной магистральный сюжет. Работа над сценариями заняла около четырёх лет — Кэмерон объявил, что они готовы, только в феврале 2017 года.

Второй проблемой стало отсутствие нужных технологий. Кэмерон с самого начала заявил, что действие как минимум двух сиквелов будет разворачиваться в океанах Пандоры. Он собирался снимать все водные сцены в воде и под водой — для съёмок «Пути воды» построили огромный резервуар на 3,5 миллионов литров. Но на момент начала работы технологии захвата движения не позволяли проводить съёмки под водой. Для поиска решения потребовалось 18 месяцев.

Как и большинство систем захвата движения, наша технология основана на использовании маркеров, которые затем снимаются на сотни камер. Проблема с водой заключается не в подводной части, а в том, что граница между воздухом и водой создаёт подобие движущегося зеркала. Это зеркало отражает все точки и маркеры, создавая огромное количество фальшивых маркеров. Это как самолёт-истребитель, который выпускает кучу обманок, чтобы провести радар или систему наведения ракеты. В общем, всякий раз, как добавляешь в проблему воду, решение усложняется на порядок. Джеймс Кэмерон, режиссёр



Когда количество сиквелов удвоилось, Кэмерон отказался от параллельных съёмок всех четырёх фильмов — осенью 2017 года в производство ушли только вторая и третья часть. Но даже так съёмки затянулись на три года, а когда процесс уже подходил к концу, в дело вмешался COVID-19, из-за которого натурные съёмки в Новой Зеландии были приостановлены на несколько месяцев.

Подводная одиссея команды Кэмерона

В интервью Entertainment Weekly продюсер «Аватаров» Джон Ландау рассказал, что в своей основе сиквелы будут посвящены жертвам и подвигам, на которые готовы пойти родители, чтобы уберечь свои семьи; битвам, которые им предстоит пройти, и трагедиям, которые им придётся пережить. Сам Кэмерон сравнил сиквелы «Аватара» с «Крёстным отцом» и назвал франшизу «поколенческой семейной сагой, которая рассказывает об одних и тех же персонажах и показывает, что случается, когда воины, готовые пускаться в самоубийственные атаки и прыгать с утёсов на спины больших оранжевых торуков, взрослеют и заводят детей».

Действие «Пути воды» разворачивается спустя 14 лет после событий первого «Аватара». Джейк стал вождём своего племени, а Нейтири — верховной жрицей. У пары подрастают трое детей, и племя старается жить в мире. Когда люди возвращаются на Пандору, племя вынуждено сняться с родных мест, чтобы отправиться на поиски безопасной гавани, — и находит прибежище на побережье одного из океанов планеты. Однако война следует за героями и туда.

Кэмерон ещё в 2010 году обещал, что вторая часть будет посвящена океанам планеты, где героев ждут как новые диковинные создания, так и другие кланы на’ви, в частности племя мореходов — Меткайина. А в следующих сиквелах повествование и вовсе переключится на другие луны Полифема.

В первом фильме мы, по сути, повстречали только один клан — Оматикайя. Но, если племя всегда жило на поверхности океана, его культура будет сильно отличаться от культуры племени, которое вечно жило в лесу. Джон Ландау, продюсер

Кто в деле

Помимо Сэма Уортингтона и Зои Салданы, к своим ролям вернутся несколько актёров из первой части, в том числе те, чьи персонажи не пережили события оригинального фильма. Кэмерон пообещал, что главным антагонистом всех четырёх сиквелов будет полковник Куорич в исполнении Стивена Лэнга. Как именно Куорич вернётся, режиссёр не сказал.

Я не буду говорить вам, как именно мы вернём его к жизни, но, в конце концов, это же фантастика. В фантастике ты никогда не умрёшь, разве что твою ДНК сотрут из Вселенной. И даже тогда остаются путешествия во времени! Джеймс Кэмерон, режиссёр

А вот о Сигурни Уивер, сыгравшей в первом фильме роль доктора Грейс Августин, показания разошлись. Кэмерон говорит, что актриса вернётся к своей роли, Уивер — что сыграет нового персонажа.

Среди новичков в первую очередь выделяется Кейт Уинслет, которая сыграет Ронал — ныряльщицу из племени Меткайина. На съёмках подводной сцены Уинслет дольше всех смогла задерживать дыхание — и поставила рекорд в восемь (!) минут.

Троицу детей Джейка и Нейтири воплотят Джейми Флаттерс (Нетеям), Британ Далтон (Ло’ак) и Тринити Блисс (Туктири). Малышка Тук может сыграть наиболее важную роль среди всех детей — Кэмерон рассказал, что как минимум одну важную для сюжета сцену, сцену спора её родителей, он снял с точки зрения девочки.

А ещё у Джейка и Нейтири будет человеческий приёмыш. Майлз «Спайдер» Сокорро родился на Пандоре, но был слишком юн, чтобы вернуться на Землю вместе с остальными. По словам Джона Ландау, Джейк относится к Спайдеру как к родному, а вот Нейтири по-прежнему видит в мальчике представителя «расы, которая разрушила её дом и убила отца».

Что нам показали в трейлере

Тизер «Аватара» не особо информативен. Сначала нам показывают, как родные и приёмные дети Джейка и Нейтири бегают по деревьям их родного дома. Затем — картины морских просторов Пандоры: мы видим неглубокие прозрачные моря, уютные гавани, величественные деревья, корни которых уходят в море, и первые подводные кадры.

Однако Джейк чем-то обеспокоен, и источник его беспокойства становится понятен очень скоро: люди вернулись на Пандору, и с ними — явно новые аватары. Первых столкновений долго ждать не приходится — в конце трейлера видны вздымающиеся к небу столбы дыма, Спайдер удирает от скалящихся аватаров, Джейк куда-то собрался, прихватив с собой автомат, а армия на’ви готовится к битве.

«Я знаю одно: наша семья — наша крепость», — говорит Джейк возлюбленной, но Нейтири явно не убеждена в этом.

Готовьтесь открыть рты

Первый «Аватар» был просто великолепен с точки зрения визуала, но отличался простеньким сюжетом. Едва ли стоит ждать, что во второй части и в следующих сиквелах что-то поменяется. Кэмерон в интервью говорит, прежде всего, именно о картинке и очередных технологических прорывах.

«Сиквел предназначен для самых больших экранов и самых иммерсивных технологий 3D, — заявил режиссёр в небольшом обращении, появившемся вместе с трейлером, — он в очередной раз расширит границы возможного в кинематографе». «Мы ещё больше увеличиваем частоту кадров, расширение картинки и усиливаем реалистичность визуальных эффектов», — добавил режиссёр на CinemaCon.

Судя по тизеру, Кэмерон не солгал: картинка выглядит ещё лучше, чем в первой части, цвета — ярче, заметно чётче стали текстуры, в особенности кожа персонажей-на’ви и их глаза.

Актёры и съёмочная группа разделяют энтузиазм режиссёра. «Я прочла сценарии всех четырёх сиквелов, — рассказывает Сигурни Уивер, — и это нечто невероятное. Они абсолютно стоили ожидания». «Я посмотрела 20 минут фильма в прошлом году и потеряла дар речи, — делится впечатлениями Зои Салдана. — Увиденное растрогало меня до слёз. Готовьтесь: это будет приключение, которое вы никогда не забудете».

«Да вы просто обосрётесь с широко открытым ртом», — подытоживает ожидания Джеймс Кэмерон. Надеемся, от восторга.

Аватар 3, 4, 5?

Третий «Аватар» снимался параллельно со вторым. В прошлом году Кэмерон говорил, что третья часть готова на 95 %. Дата выхода «Аватара 3» намечена на 20 декабря 2024 года.

А вот дальше возможны варианты. Кэмерон уверяет, что судьба четвёртой и пятой частей полностью зависит от успеха первых двух сиквелов. Если «Путь воды» и «Аватар 3» соберут кассу, сопоставимую со сборами оригинального фильма, их пустят в разработку, а если нет…

Правда, Кэмерон, похоже, заранее уверен в успехе. В интервью он проговорился, что уже снял для четвёртого фильма несколько сцен с участием детей-актёров. К официальному началу съёмок четвёрки они явно уже станут подростками.

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Трейлер второго «Аватара» выглядит внушительно с точки зрения графики, но никакого представления о сюжете не создаёт. Впрочем, этого достаточно, чтобы занести «Путь воды» в список самых ожидаемых релизов текущего года. Хорошо, что мы перестали ставить оценки в наших кинорецензиях — не придётся потом объяснять, за что именно мы поставили сиквелу 12 из 10.