Бюджет «Чужих»: сколько стоили голливудские фильмы 1980-х?

Любой, кто интересуется историей создания старых голливудских блокбастеров, наверняка обращал внимание на стремительный скачок, который претерпели их бюджеты во второй половине 1980-х — начале 1990-х годов.

Возьмем для примера первого «Индиану Джонса» (1981 год). Его бюджет равнялся 20 миллионам долларов. Бюджет первых «Охотников за привидениями» (1984 год) составил 30 миллионов — и в то время это был рекорд для фантастической комедии. 1985-й год. На экраны выходит «Назад в будущее», которое обошлось в 19 миллионов. 1986-й — самым кассовым фильмом года становится «Топ ган», который стоил 15 миллионов.

И вот где-то на этом этапе бюджеты блокбастеров стремительно поползли вверх. Так, на вышедшую в 1989 году «Бездну» по разным оценкам потратили от 45 до 70 миллионов долларов. В 65 миллионов долларов обошлось вышедшее через год «Вспомнить все». Нагляднее всего рост бюджетов иллюстрируют сиквелы. Вышедший в 1988 году первый «Крепкий орешек» стоил 28 миллионов. Его сиквел обошелся уже в 70 миллионов, хотя их разделяет всего два года. Создание «Терминатора 2» (1991 год) обошлось в 102 миллиона. Это в 15,5 раз больше, чем бюджет вышедшей в 1984 году первой части. Она стоила 6,5 миллионов.

Можно ещё долго продолжать приводить такие примеры, но думаю, основная мысль понятна. До какого-то момента голливудские блокбастеры снимались за деньги, на которые сейчас невозможно даже организовать простенькую рекламную компанию для картины средней руки. А затем буквально за несколько лет их бюджеты кратно выросли. Есть целый ряд причин, почему так произошло. Тут и стремительный рост гонораров звезд, и усложнение визуальных эффектов, и общий рост зарплат сотрудников индустрии после серии забастовок различных гильдий, и банальная инфляция. Так что, когда в роликах какого-нибудь GreenGrass можно услышать, что простой перерасчет бюджета старого фильма с поправкой на инфляцию не вполне корректно описывает, сколько бы он стоил сейчас, всё так и есть. В наши дни подобное кино невозможно снять за такие деньги.

Миллионы за «Чужих»

В качестве наглядного примера, сколько стоило кинопроизодство в 1980-х, можно привести «Чужих». Недавно на Ebay всплыл довольно любопытный лот. Он состоит из сценария «Чужих», билета на премьеру и, самое интересное, 33-страничной сметы с подробным описанием всех планировавшихся расходов фильма. К сожалению, у меня нету 2499 долларов и 99 центов, чтобы побороться за эти бумаги, но их владелец выложил фотографии некоторых страниц, где можно увидеть конкретные цифры.

Документы датированы началом 1985 года, когда «Чужие» еще находились в стадии пре-продакшна. Сами съемки стартовали в сентябре 1985 года. Кино снимали в Англии, поэтому внизу есть приписка о курсе фунта стерлингов к доллару. На время составления смены он был равен 1,25 (то есть за 1 фунт давали 1,25 доллара).

Итак, что же мы видим? В апреле 1985 года студия 20th Century Fox планировала уложить бюджет «Чужих» в сумму, составлявшую 15 миллионов 293 тысячи 439 долларов. Из них планировалось потратить:

На гонорары и зарплаты режиссеру, продюсерам, актерам и массовке (Above the line) — 2,9 миллиона.

На сами съемки (спецэффекты, строительство декораций и моделей, аренду оборудования и съемочных павильонов, получение разрешений и т.д.) — 10,9 миллиона.

На пост-продакшн — 1,05 миллиона.

Всякие допрасходы — еще 400 тысяч долларов.

Я не буду разбирать каждую из статей расходов, и ограничусь лишь тем, что больше всего бросилось мне в глаза. Также на всякий случай отмечу что поскольку ранее я особо не интересовался особенностями голливудской бухгалтерии, то вполне могу где-то ошибиться из-за незнания матчасти. Так что не судите слишком строго.

Крупнейшая статья расходов (целых 4,5 миллиона долларов) — это SPFX. Так обозначают спецэффекты, которые создаются непосредственно на съемочной площадке в противоположность VFX-эффектам, которые добавляют уже на процесс пост-продакшене. Нет ничего удивительного, что они столько стоят: «Чужие» — один из последних больших фильмов докомпьютерной эры. Королева, робот-погрузчик, космические корабли и многочисленная техника — все это строилось вживую в виде многочисленных фигур, моделей и миниатюр, которые затем использовались на съемочной площадке.

Что касается декораций, на них планировалось потратить 1,45 миллиона долларов. Тут мне сразу вспоминается многострадальный «Чужой 3», где горе-продюсеры умудрились спустить 7 миллионов на декорации, которые из-за бесконечного переписывания сценария оказались ненужными и так и не попали в кадр.

Но самой интересной частью документов для меня оказались зарплаты. Как же предполагалось распределить выделенные на них 2,9 миллиона? Мы видим гонорар в 700 тысяч долларов продюсерам и 524 тысячи режиссеру. Еще 317 тысяч составили выплаты за сценарий. То есть это уже больше половины всей суммы. У нас остается еще 903 тысячи долларов в графе Сast, 412 тысяч долларов в графе Fees and Commissions и еще 69 тысяч долларов на налоги.

На другой страничке видното, как именно должны были распределиться выплаты актёрам. У нас есть графа Lead cast c расходами в 624 тысячи долларов. Я могу ошибаться, но по идее, это та сумма, которую студия изначально была готова заплатить Сигурни Уивер за ее возвращение к роли Рипли. Напомню, что документы датированы апрелем 1985 года. На тот момент Уивер еще не подписалась на «Чужих». Основная причина банальна — актриса хотела больше денег. После серии переговоров, а также одного хитрого маневра со стороны Кэмерона, ее все же удалось уговорить. Утверждается, что в итоге Уивер согласилась сняться за гонорар в один миллион долларов плюс проценты со сборов.

Движемся дальше. В глаза бросается, что студия была готова потратить аж 61 тысячу 800 долларов на услуги каскадеров (это если суммировать статьи Stunt coordinator и Stunt Men) и 43 тысячи долларов на массовку.

Но все же самое интересное для меня — это зарплаты остальных актеров. Для этого надо заглянуть в раздел Fees and Commission. Мы можем увидеть, что гонорар Second lead составлял 2 тысячи долларов в неделю съемок при их общей продолжительности в 16 недель. Итого, 32 тысячи долларов. Рискну предположить, что Second lead — это роль капрала Хикса. То есть, Джеймс Римар подписался на проект за гонорар в 32 тысячи долларов. Соответственно, когда актера выгнали со съемок и его место занял Майкл Бин, он должен был получить примерно такую сумму.

Тут, опять же, вспоминается «Чужой 3», где Бин запретил использовать куклу Хикса с развороченной грудью, ибо решил, что из него вылупится ксеноморф. В итоге студии пришлось заплатить актеру за право использовать его фотографию. В интернете часто пишут, что за это Бин получил чуть ли не столько же, сколько за съемки в «Чужих». По умолчанию подразумевается, что речь идет о какой-то внушительной сумме. Но, как теперь понятно, даже если Бину действительно заплатили столько же, сколько за «Чужих», это не так и много для Голливуда. Особенно в масштабах того, сколько всего потратили на «Чужого 3».

Семь актеров второго плана (Билл Пакстон, Лэнс Хенриксен, Пол Райзер и другие) удостоились еще меньших гонораров. На съемках им платили по тысяче долларов в неделю, при том, что их услуги требовались в течение 14 недель. Можно сравнить эти цифры с современными минимальными гонорарами актерам, существовавшими до начала нынешней забастовки. Для фильмов с бюджетом свыше 2 миллионов долларов они составляли 1082 доллара за день/3756 долларов за неделю съемок.

Из этого раздела также можно узнать, что создатель спецэффектов Стэн Уинстон должен был получать 1250 долларов за неделю съемок, а его помощники по 750 долларов. Режиссеру и продюсерам в дополнении к их основным гонорарам также выплачивалось по 1250 долларов в неделю.

Тут я еще раз напомню, что до этого никогда особо не имел дел с подобными документами. Так что я могу и ошибаться в своей интерпретации. Возможно, затраты в графе Lead cast покрывали не только гонорар Уивер, но и актеров. Этот вариант тоже довольно интересен: тогда получается, что студия совсем не хотела тратиться на Уивер, и в итоге она выбила себе очень неплохие условия для тех лет. Также, возможно, что у актеров в контрактах были прописаны какие-то бонусы, получаемые после завершения съемок, которые не были включены в смету.

Но даже если и так, мне кажется очевидным, что в наши дни было бы в принципе невозможно снять один из крупнейших фильмов года, который затем получил «Оскар» за спецэффекты, заплатив миллион долларов титульной звезде и по несколько десятков тысяч долларов всем остальным актерам (и не забываем про аж 60 тысяч долларов, в которые обошлись услуги каскадеров). И это я еще молчу про смешные по современным меркам затраты на те самые спецэффекты.

Отмечу еще пару моментов. Это документы с планировавшимся бюджетом «Чужих». В итоге на фильм потратили больше. В интернете обычно пишут, что его итоговый бюджет составил 18,6 миллиона долларов. Но в книге Making of Aliens приводится цифра в 20,3 миллиона долларов. Также там указано, что на зарплаты ушло 3,9 миллиона — то есть на один миллион больше, чем найденных документах. При этом, итоговый режиссерский гонорар Кэмерона составил 847 тысяч долларов (без учета стоимости сценария). Возможно, оставшаяся часть разницы обусловлена тем миллионом, который студии пришлось заплатить Уивер за возвращение к роли Рипли.

Также в книге говорится, что основные производственные перерасходы пришлись на строительство декораций (на них потратили примерно на полмиллиона долларов больше, чем планировалось) и создание моделей и миниатюр (дополнительный миллион долларов). Свою роль в разрастании бюджета могло сыграть и значительное укрепление курса фунта. К концу съемок за него давали уже полтора доллара. Как бы там ни было, повторюсь, что это весьма любопытные документы, проливающие немного света на финансовые особенности производственного процесса в 1980-х. Возможно, со временем мы узнаем какие-то новые подробности о данной истории.

Рипли — Белоснежка?

У того же продавца на eBay есть еще один любопытный лот, связанный с ксеноморфами. Речь о сценарии «Чужого 3» за авторством Ларри Фергюссона (одного из сценаристов «Горца»).

Немного контекста. Написание сценария «Чужого 3» проходило в режиме дурдома. Ларри Фергюсон был нанят переделать предыдущий сценарий, где действие разворачивалось в монастыре на деревянном планетоиде, во что-то более приземленное. В итоге его включили в титры фильма, но сама работа так и не стала достоянием публики. Все, что до недавних пор было о ней известно, ограничивалось лишь рассказами других участников. Так, Сигурни Уивер как-то пожаловалась, что в сценарии Фергюсона Рипли была похожа на злого физрука. А в одном из интервью Дэвид Финчер выдал следующее:

Финчер: В черновике, который написал Ларри Фергюсон, Рипли должна была быть женщиной, упавшей со звезд. В итоге она умирала и в живых оставалось семь монахов — семь гномов. Журналист: Вы шутите? Финчер: Серьезно. Клянусь Богом. Она была похожа на… как там ее зовут в «Питере Пэне»? Она была как Венди. И она придумывала все эти истории. И, в конце концов, осталось семь гномов, и там была эта чертова капсула, в которую ее положили, и они ждали, когда прекрасный принц придет, чтобы разбудить ее… Вы можете себе представить, что сказал Джо Рот (президент студии 20th Century Fox), когда услышал про это. «Что?! Что они там делают?! Что, ***, происходит?!».

К сожалению, автор лота выложил лишь две страницы сценария (первую и последнюю), но даже ее достаточно, чтобы понять, что возможно версия Фергюсона была даже забористей, чем считалось ранее. Собственно, вот финальная страница.

Из нее мы узнаем, что Рипли превратилась в восьмифутовую стеклянную статую с выражением лица а-ля Мона Лиза, которую поставили в монастырской теплице и которой, словно мессии, молились выжившие монахи. И, честно говоря, я не имею ни малейшего понятия, как все это должно было произойти. Остается надеяться, что со временем счастливый покупатель лота (всего 1999 долларов плюс жалкие 99 центов) отсканирует сценарий, безвозмездно поделится с ним общественностью, и мы, наконец, узнаем, как именно Рипли должна была стать стеклянной статуей.