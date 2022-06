Какие фильмы смотреть онлайн в июне 2022? Динозавры, пришельцы, боги и волшебник

В первой части июньского кинодайджеста мы говорили о картинах, которые чудом добрались до российских кинотеатров, включая перевыпуски. Во второй – расскажем про премьеры в сети и про громкие новинки мирового проката (их у нас не покажут, но самые нетерпеливые и так посмотрят понятно где). При этом репертуар очень богатый: динозавры Юрского периода, странный волшебник, безумный бог, космический рейнджер и животные-аферисты.

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Когда и где? С 22 июня на Disney+.

Что? Супергероика с элементами ужасов.

О чём? Телепата, путешественника между измерениями и просто мага Стивена Стрэнджа мучает один и тот же кошмар — к несчастью для героя и всего мира он оказывается вещим. Всё-таки думать надо, прежде чем открывать всякие межпространственные коридоры, — теперь оттуда нет-нет да и норовит явиться какая-нибудь нечисть.

Чего ждать? Иномировых демонов, межпространственных путешествий, сюрреалистичных битв и логических парадоксов — того же, за что поклонники полюбили первого киношного «Доктора Стрэнджа» и комиксы-первоисточник.

Режиссёра сменили на Сэма Рэйми, заслуженного автора хорроров, супергероики и даже одного фэнтези (спорного, но красивого фильма «Оз: Великий и Ужасный»). Зарубежные критики хвалят умелое совмещение юмора, ужасов и экшена. Последнего, несомненно, будет больше всего: во второй части намечаются новые разборки с демонами, жонглирование реальностями, отсылки к другим супергероям вселенной — всё для того, чтобы и фанатов уважить, и новые ружья развесить. А чего вы хотели, это франшиза Marvel, бесконечная по определению — а значит, на сиквеле приключения Стрэнджа совершенно точно не закончатся. Адреналинового шторма и зрелищ, пожалуйста. И можно без хлеба.

Мир Юрского периода: Господство

Jurassic World: Dominion

Когда? В мировом прокате с 10 июня.

Что? Фантастический боевик.

О чём? О зубастых, клыкастых, чешуйчатых и даже пернатых обитателях заповедного острова Нублар, которые разбежались и расплодились по миру, вынудив человечишек вспомнить, каково это — быть чужой добычей.

Чего ждать? Это шестая часть серии вообще, третья — перевыпуска и точно не последний фильм золотоносной франшизы. По словам продюсера Фрэнка Маршалла, свежий «Мир Юрского периода» — лишь затравка для целой эпопеи о совместной жизни динозавров и людей. На посту режиссёра снова Колин Треворроу, а консультировался он с маститым палеонтологом Стивеном Брусатти.

Вот только, судя по первым отзывам, фильм это не спасло. Пресса сравнивает картину с девятым эпизодом «Звёздных войн». Журналисты пишут, что параллельные сюжетные линии попросту не работают. Одно хорошо — аниматроники снова стало больше.

В общем, вы поняли: «Господство» — наверняка до отказа набитый спецэффектами и клише блокбастер со страшно красивыми и просто страшными динозаврами, на который, разумеется, всё равно повалят толпой — кто на динозавров, кто на Криса Пратта.

Базз Лайтер

Beyond Infinity: Buzz and the Journey to Lightyear

Когда? В американском прокате с 17 июня.

Что? Приключенческая космическая опера.

О чём? О видавшем виды космическом рейнджере, который оказывается на планете, полной опасностей, да ещё и отдалённой от Земли на миллионы световых лет. Спокойно вернуться домой ему не суждено: в дело вмешивается злодей Император Зург. Приключаться Лайтеру предстоит в компании неопытных, но амбициозных помощников-астронавтов, бортового ИИ по имени И.В.А.Н. и милого робокота. И всё это — кино внутри кино: фильм о «живом» Баззе смотрят персонажи «Истории игрушек».

Чего ждать? Скорее всего, очередной попытки Disney выжать все соки из популярной франшизы, а если повезёт — то первой ласточки свежего жанра «мультипликационной псевдобиографии». На актёров студия не поскупилась: главного героя озвучил Крис Эванс (Капитан Америка), а музыку написал Майкл Джаккино (композитор «Рататуя», «Головоломки» и прочих). Другой хороший знак: отвечает за мультфильм Энгус Маклейн, в том или ином качестве приложивший руку ко многим хитам Pixar («Вверх!», «Корпорация монстров»…). «Базз Лайтер» — его второй режиссёрский опыт, первым был успешный мультфильм «В поисках Дори».

Спайдерхед

Spiderhead

Когда и где? На Netflix с 17 июня.

Что? Научно-фантастический триллер.

О чём? В недалёком и не слишком прекрасном будущем безумный гений ставит эксперименты над заключёнными. Состоят испытания главным образом в скармливании бедолагам наркотика, влияющего на эмоции. Очевидно, окончательно задавить испытуемых не получается: у двух из них, Джеффа и Рейчел, завязываются не предусмотренные учёным отношения…

Чего ждать? Фильм — экранизация одноимённого рассказа американца Джорджа Сондерса, малоизвестного у нас, но получившего несколько премий на родине. Сондерс — «зелёный» геофизик и последователь редкой тибетской школы буддизма, и произведения он обычно пишет, как это принято говорить, остросоциальные. Наверняка хотя бы часть этой специфики сохранится в киноверсии.

Однако следует учитывать и послужной список режиссёра Джозефа Косински. Его крупнейшие картины: «Обливион», «Трон: Наследие» и свежий «Топ Ган: Мэверик» — далеки от философского артхауса. В кого из двух создателей пойдёт будущий фильм, покажет время и официально закрытый в России Netflix.

Ах, да. Главного героя тут сыграл Крис Хемсворт — Тор из киновселенной Marvel.

Безумный Бог

Mad God

Когда? С 16 июня на платформе Shudder.

Что? Кукольный фантастический артхаус.

О чём? О безымянном воине, который спускается в мрачное постапокалиптическое подземелье, где проводят леденящие кровь эксперименты. Здесь героя ждут лишь чудовища прямиком из кошмаров патологоанатома.

Чего ждать? Сочетания самых сильных и жутких приёмов Гигера и Кроненберга, возведённого в квадрат, — и всё это в кукольной анимации. Фил Типпетт, послуживший для «Безумного Бога» режиссёром, сценаристом, продюсером и художником сразу, задумал фильм ещё 30 лет назад. Типпетт — мастер спецэффектов, работавший над вторым «Индианой Джонсом», «Парком…» и «Миром Юрского периода», «Хрониками Спайдервика» и «Сумерками». Логично предположить, что немалый опыт и художественные таланты автора способствовали появлению чего-то совершенно невообразимого. И не для слабых духом.

Двое против пришельцев

Blasted

Когда? С 28 июня на Netflix.

Что? Комедийный боевик.

О чём? Карьерист Себастьян, который даже собственную будущую свадьбу воспринимает как потенциальную возможность поднабрать клиентов, презирает вечного мальчишку Микеля — а ведь в школе ребята были не разлей вода. Их споры, а вместе с ними и праздник прерываются весьма необычным способом: на Землю вторгаются инопланетяне! Теперь бывшим приятелям вновь придётся найти общий язык, чтобы отразить удар внешнего врага.

Чего ждать? Почти наверняка — простенький шуточный боевик о дружбе и злобных пришельцах. Среди актёров и съёмочного коллектива не видно никого, способного опровергнуть этот прогноз. Большая часть фильмов режиссёра Мартина Софидаля не вышли за пределы его родной Норвегии, единственный появившийся в России сериал «Легенда о призрачном кинжале», имитирующий приключения норвежского Индианы Джонса, был воспринят без энтузиазма. Сценарист тоже до сих пор участвовал в локальных проектах. В общем, Blasted пока что видится проходной картиной на вечер, когда хочется чего-то лёгкого и со стрельбой.

Невыносимая тяжесть огромного таланта

The Unbearable Weight of Massive Talent

Когда и где? С 7 июня в цифре и на дисках.

Что? Сатирическая автобиография.

О чём? Николас Кейдж переживает не лучшие времена: долги навалились, дочь не разговаривает, жена ушла, Тарантино роль не даёт… Ещё и реальность сбоит: то и дело является двойник из прошлого, вовсю хулящий незадачливого актёра.

Чтобы свести концы с концами, приходится унижаться, работая самим собой на дне рождения богача-поклонника. Задача сама по себе неприятная, но тут Николас узнаёт от спецслужб, что именинник — глава наркокартеля. И он похитил дочь будущего президента Мексики. И привёл на праздник бывшую супругу и дочь Кейджа!..

Нет-нет, это не вырезка из бульварной прессы, это сюжет фильма.

Чего ждать? Немного плюшевого боевика, не гнушающегося плоского, но бойкого юмора и издёвок над стереотипами о голливудских звёздах. Картину прекрасно дополнил бы Тарантино в режиссёрском кресле, но оно досталось Тому Гормикэну, до того поставившему лишь одну спорную комедию. Как бы то ни было, для киноманов достаточно аргумента в виде Кейджа в роли Кейджа.

Плохие парни

The Bad Guys

Когда? С 7 июня в цифре.

Что? Криминальная мультипликационная комедия.

О чём? Бандитская группировка антропоморфных зверей после неудачного дела вынуждена перевоспитываться. Конечно же, для вида. Закоренелые преступники относятся к потере имиджа без энтузиазма, и только главарь Мистер Волк допускает мысль, что быть «хорошим» не так уж плохо.

Чего ждать? Студия Dreamworks сделала себе имя на смелых, даже эпатажных мультфильмах, но со временем скатилась. Трейлер их новинки тоже не воодушевляет: задумка, может, и любопытная, но вот сюжетное исполнение оставляет желать лучшего. На Metacritic у проекта 64 балла от прессы, а вот зрители в среднем оценили его на 7,3.