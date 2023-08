Какие фильмы смотреть в августе 2023? Мировой прокат

Сезон летних блокбастеров подходит к концу. Отстрелявшись большими премьерами (часто без особого успеха), теперь студии делают ставку на фильмы поскромнее — что, впрочем, не делает их менее интересными. «Черепашки-ниндзя» возвращаются с изобретательным мультфильмом-перезапуском, киновселенная DC представляет нового героя в «Синем жуке», а Джейсон Стэйтем ещё раз выходит на схватку с первобытными монстрами. А тех, кто предпочитает более необычное кино, ждут смелые экранизации Пелевина и Стокера, фестивальная антиутопия про пришельцев-бюрократов и биографическая драма, основанная на… видеоигре?!

Черепашки-ниндзя: Погром мутантов

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

Когда? 3 августа.

Что? Анимационный боевик, перезапуск популярной супергеройской франшизы.

О чём? Гениальный учёный Бакстер Стокман разработал мутаген, превращающий зверей в разумных говорящих гуманоидов. Волею судьбы его изобретение попало в канализацию Нью-Йорка — и на свет появились четыре человекообразные черепашки. Под присмотром своего приёмного отца, крысы Сплинтера, черепашки постепенно мужают и осваивают восточные единоборства. Однако чем старше становятся герои, тем сильнее манит их надземный мир со всеми его опасностями и соблазнами. Смогут ли люди принять этих странных, но обаятельных существ?

Что известно? «Погром мутантов» — далеко не первый визит «Черепашек-ниндзя» на большие экраны, но, кажется, самый удачный. Критики уже носят перезапуск на руках, а зрители, опрошенные порталом CinemaScore, поставили мультфильму твёрдую «пятёрку». Чем же всех так поразил режиссёр Джефф Роу («Митчеллы против машин») при поддержке известного комедийного тандема Сета Рогена и Эвана Голдберга («Проповедник», «Пацаны»)?

Превыше всего авторы хотели показать героев подростками — со всеми присущими возрасту переживаниями. Черепашки разбираются в себе и познают мир, ищут «свою» тусовку и бунтуют против строгого, но любящего отца. Основным источником для фильма стали не боевики (хотя в фильме есть, например, озорные отсылки к «Олдбою»), а молодёжные комедии вроде «Леди Бёрд» и культового сериала «Хулиганы и ботаны». А необычный стиль рисунка имитирует грубые цветастые каракули из школьных тетрадок.

Первые отзывы на «Погром мутантов» настолько воодушевили студию Paramount, что накануне премьеры продюсеры официально анонсировали сиквел, а также многосерийный спин-офф от той же творческой команды.

Синий жук

Blue Beetle

Когда? 17 августа.

Что? Супергеройский боевик по мотивам комиксов DC.

О чём? Вчерашний студент Хайме Рейес, сам того не желая, вдруг стал супергероем. Кто-то подбросил ему загадочный инопланетный артефакт, похожий на большого скарабея, — и, впившись в тело юноши, «синий жук» стал с ним одним целым. Управляя этим биомеханическим скафандром, Хайме может и подняться в космос, и устоять под градом пуль, и на ходу создать мощное энергетическое оружие. Все эти способности пригодятся ему, чтобы уберечь себя и свою семью от безжалостной бизнес-леди Виктории Корд, которая жаждет во что бы то ни стало завладеть силой скарабея.

Что известно? «Синему жуку» не повезло. Вместе с «Бэтгёрл» фильм должен был опробовать новый формат для вселенной DC — недорогое, умеренно «звёздное» супергеройское кино для стриминг-сервиса HBO Max. Однако, пока шла работа над проектом, руководство студии Warner Bros. утратило веру в онлайн-кинотеатры. «Бэтгёрл» вовсе отменили, а «Жука» — телевизионный фильм! — решили выпустить на больших экранах.

Столь же двусмысленная ситуация сложилась и со статусом ленты внутри франшизы. Формально «Синий жук» принадлежит к старой киновселенной DC, наравне с «Шазамом» и «Флэшем». Но череда кассовых провалов так сильно скомпрометировала бренд, что теперь студия открещивается от любых перекличек с предыдущими фильмами. Джеймс Ганн, новый архитектор франшизы, даже заявляет, что Хайме Рейес в исполнении Шоло Маридуэньи («Кобра Кай») станет первым героем будущей DC-вселенной.

Как бы там ни было, аналитики предрекают «Жуку» бесславную гибель в прокате. Хотя, согласно утечкам с тестовых показов, фильм весьма неплох! Первые зрители ожидаемо ругают клишированный сюжет, зато хвалят обаяние актёров, изобретательную постановку боёв и трогательные отношения Хайме с семьёй.

Ампир V

Когда? 24 августа.

Что? Постмодернистское фэнтези по роману Виктора Пелевина.

О чём? Как-то раз неприкаянный московский подросток Рома получает «реальный шанс войти в элиту» и скоро оказывается в смертельных объятиях вампира. Переродившись под именем Рамы Второго, юноша постигает истинную природу Вселенной. Вампирское общество, носители паразитического языка Великой Мыши, незримо контролирует людей с помощью «дискурса» и «гламура». Однако у своих жертв вампиры сосут не кровь, а гораздо более могучую и загадочную субстанцию — баблос. Пытаясь разгадать тайны баблоса, Рама переходит дорогу опасному сопернику…

Что известно? «Ампир V» — кино сложной судьбы, находившееся в разработке более десяти лет. Оно и неудивительно: роман Виктора Пелевина, почти бессюжетный, но заполненный игривыми метафорами, абстракциями и размышлениями о культуре, чрезвычайно сложно экранизировать. Что, впрочем, не испугало режиссёра Виктора Гинзбурга, который в 2011 году с успехом перенёс на экран другую книгу Пелевина «Generation П».

Философские размышления из романа Гинзбург решил адаптировать в зрелищные психоделические видения с использованием компьютерной графики — что, разумеется, раздуло бюджет и осложнило поиски финансирования. Но даже после завершения съёмок премьеру в России сначала отложили из-за пандемии, а весной 2023 года вовсе отменили; предположительно, по политическим мотивам. И только теперь «Ампир V» наконец-то добрался до больших экранов: правда, пока что лишь в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.

Стоил ли результат всех этих мучений? Мнения критиков разделились. Одни называют фильм устаревшим и монотонным. Другие хвалят режиссёра за выдумку и чувство стиля при адаптации столь непростого материала. В любом случае выход «Ампира V» (хотя бы и в таком ограниченном формате) — событие для российского кино и напоминание о том, что отечественная фантастика ещё умеет быть сложной, эффектной и провокационной.

Последнее путешествие «Деметра»

The Last Voyage of the Demeter

Когда? 17 августа.

Что? Клаустрофобный мистический хоррор по мотивам «Дракулы».

О чём? 1897 год. В разгар кошмарной бури в йоркширскую гавань заходит грузовой корабль «Деметер». Его корпус изломан и обожжён, а команда бесследно пропала. Прибывшие на место очевидцы обнаруживают только труп капитана, привязанный к штурвалу, будто к распятию. Возможно, судовой журнал поможет пролить свет на то, что случилось с «Деметром» по пути из далёкой Трансильвании…

Что известно? Легендарный вампирский роман Брэма Стокера пережил свыше сотни различных экранизаций разной степени вольности. Однако «Деметр» — по-настоящему проклятый фильм, разработка которого продолжается уже более 20 лет! С тех самых пор, как сценарист Браги Шут вдохновился миниатюрной моделью «Деметра» со съёмок «Дракулы» Копполы и решил снять собственный хоррор, эдакий «Чужой» на корабле XIX века.

Сценарий, основанный на одном коротком отрывке из книги, снова и снова переписывали; поработать над текстом успел даже Джеймс Харт, автор экранизации Копполы. К режиссуре подступались то Маркус Ниспел (ремейк «Пятницы 13-го»), то Дэвид Слейд («Ганнибал»), а на главную роль пробовалась Нуми Рапас, в итоге ушедшая сниматься в официальных приквелах «Чужого».

Наконец, за штурвал встал норвежец Андре Эвердал («Страшные истории для рассказа в темноте»), но смог ли он спасти гибельный рейс? Пока ясно лишь, что ему точно удался образ самого Дракулы, явно придуманный с оглядкой на классический хоррор «Носферату».

Мег 2: Бездна

Meg 2: The Trench

Когда? 3 августа.

Что? Продолжение хоррор-боевика про Джейсона Стэйтема и огромную акулу.

О чём? В глубинах Марианской впадины за плотным облаком сероводорода скрывается невиданный первобытный мир. Однажды исследователи со станции «Мана-1» уже накликали беду, неосторожно высвободив оттуда гигантскую акулу-мегалодона. Но очередная экспедиция в бездну обнаруживает намного более знакомую угрозу.

Алчные наёмники разместили на дне впадины секретный комплекс по добыче руды, а когда сотрудники «Маны-1» решают дать им отпор, происходит взрыв. Защитное облако пробито — и древние чудовища вновь устремляются на поверхность, кромсая всё на своём пути…

Что известно? Американо-китайский боевик «Мег: Монстр глубины» изрядно пошумел в прокате 2018 года, и нетрудно понять почему. Заведомо дурацкий сюжет, необъятные хищные твари, международная команда актёров во главе с брутальным Джейсоном Стэйтемом — чего ещё для счастья надо жарким летним вечером? Разве что мягкий возрастной рейтинг мешает: фильму про кровожадную акулу заметно не хватает… крови.

К добру или худу, продюсеры решили не чинить то, что не сломано, просто слегка обновили состав. На смену китайской суперзвезде Ли Бинбин пришёл мастер боевых искусств Джеки У («Блуждающая Земля»). А режиссёрское кресло неожиданно занял постановщик эстетских инди-триллеров Бен Уитли («Высотка») — и действительно, первые отзывы отмечают более эффектную картинку и жестокие гэги. Мешает фильму только неоправданно затянутый первый акт: битвы с наёмниками, как ни крути, впечатляют меньше выводка гигантских акул!

Отвязные дворняги

Strays

Когда?

24 августа.

Что? Комедия для взрослых от продюсеров «Мачо и ботана».

О чём? Неунывающий бордер-терьер по кличке Реджи души не чает в своём хозяине Даге; а тот, напротив, никак не может избавиться от надоедливой шавки. Наконец Даг отвозит Реджи далеко-далеко и бросает его посреди большого незнакомого города. Впрочем, пёсик тут же заводит себе новых друзей среди бродячих собак, а те объясняют ему, что к чему. Ошарашенный предательством хозяина, Реджи решает непременно вернуться к Дагу… и откусить ему всё, что плохо висит!

Что известно? Комедии с взрослым юмором и детской завязкой («Дворняги» явно пародируют культовую диснеевскую сказку «Дорога домой») — жанр рискованный. Но, к счастью, создателям этого фильма хватает и опыта, и чувства юмора. Судя по первым отзывам, сценарист Джош Перро («Американский вандал») и продюсерский дуэт Лорда/Миллера («ЛЕГО. Фильм») каким-то чудом смогли совместить полные матерщины диалоги с эмоциональной историей о любви к братьям нашим меньшим.

Пейзаж с невидимой рукой

Landscape with Invisible Hand

Когда? 18 августа.

Что? Романтическая антиутопия про мир тотального стриминга.

О чём? Ближайшее будущее. Земля без боя сдалась инопланетной расе вувв. Богачи и политики быстро нашли себе местечко в летающих городах новых хозяев, а всех остальных постепенно вытесняют продвинутые вуввские технологии. Для отчаявшейся земной молодёжи остаётся лишь один способ заработать — стать участниками межпланетного реалити-шоу. Особенно вуввов интересуют превратности человеческой любви. Однако, если чувства участников покажутся зрителям неубедительными, расплата будет ужасной.

Что известно? Молодой режиссёр Кори Финли постепенно прокладывает себе путь в высшую лигу. Его сатирические комедии «Чистокровные» и «Безупречный» были с восторгом приняты критиками. А «Пейзаж» — это уже честная фантастика с несвойственным для фестивального кино размахом: небо бороздят города-корабли, а компьютерные вуввы угрожающе шлёпают конечностями. Попутно Финли ударить сразу во все болевые точки современности: от классового расслоения до расовых предрассудков. Впрочем, если верить первым рецензиям, особой глубиной наблюдения автора не отличаются; зато по зрелищности и абсурдистскому юмору он легко затыкает коллег за пояс.

А ещё: главная нефантастическая премьера

Гран Туризмо

Gran Turismo

Когда? 24 августа.

Что? Фильм по мотивам популярной серии гоночных игр (но не только).

О чём? Янн Марденборо — простой парнишка из Кардиффа, который всё своё детство наматывал круги в гоночном симуляторе Gran Turismo. Кажется, что мир сверхскоростных автомобилей так и останется для него фантазией. Но тут Янна замечают отборщики GT Academy — программы по перековке геймеров в профессиональных гонщиков для команды Nissan. Юноша назубок выучивает каждый поворот виртуальной трассы, чувствует малейшее движение цифровой машины. Но хватит ли этого, чтобы одержать победу в реальности?

Что известно? «Гран Туризмо» — самая необычная экранизация видеоигры в истории. Потому что она основана на реальных событиях, пускай и связанных с франшизой Gran Turismo. Янн Марденборо действительно прошёл путь от замкнутого подростка до пилота-испытателя Nissan и участника легендарного турнира «24 часа Ле-Мана». В 2015 году эту вдохновляющую историю попытался было экранизировать Джозеф Косински («Трон: Наследие»), но после множества переносов проект подхватил Нил Бломкамп («Район №9»), известный поклонник игр, — на заре карьеры он даже пытался экранизировать шутер Halo.

Согласно отзывам с премьеры (которая, конечно же, состоялась на гоночном треке), фильм удался. Критики наперебой хвалят захватывающие сцены гонок, уместные отсылки к игре, а также харизму актёров — прежде всего Дэвида Харбора в роли сурового тренера Янна. Похоже, студия Sony тоже верит в проект. Поскольку бастующие актёры не могут участвовать в продвижении «Гран Туризмо», в США лента будет выходить постепенно, чтобы раскрутить сарафанное радио: мол, этот фильм — лучшая реклама самого себя. А заодно и серии игр Gran Turismo.