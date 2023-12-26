«Аквамен 2» — это копипаста Marvel и батины шутки за 300

Аквамен, он же Артур Карри, стал царём Атлантиды, но фактически всей властью обладает парламент, оставляя герою только приключения. Тем временем Манта, который мстит Аквамену за отца, находит волшебный трезубец. Через него злой дух древнего колдуна нашёптывает ему план, как погубить и Атлантиду, и её царя, и всю Землю.

Жанр: технофэнтези

Режиссёр: Джеймс Ван

В ролях: Джейсон Момоа, Яхья Абдул-Матин, Патрик Уилсон

Премьера: 22 декабря 2023 года

Возрастной рейтинг: 12+

Похоже на: «Тор 2: Царство тьмы», «Чёрная пантера»

Из фильмов уходящей «Расширенной вселенной DC» «Аквамен» был самым… обычным. Никаких перемонтажей и альтернативных версий, никаких скандалов с исполнителем главной роли, никаких рекордов и икон феминизма. Просто приключения и драки. Просто марвеловский Тор, но под водой и в исполнении главного Джигурды Голливуда — Джейсона Момоа. И людям этого было достаточно, людям это даже нравилось.

«Не сломано — не чини», — решили Джеймс Ван и студия Warner Bros. И последний фильм, вышедший до мягкого перезапуска киновселенной, получился копипастой из нескольких более успешных источников — особенно первого «Аквамена» и «Тора 2».

Что у нас там было в «Аквамене-без-уточнений»? Злодей-мститель Манта? Выходит на первый план. Орм, злодей предыдущей части? И его вернём. Атланты ненавидят жителей суши за загрязнение планеты и хотят их уничтожить? Эта тема никуда не делась, несмотря на то, что Атлантидой вроде как правит Аквамен. Атланты снова обсуждают, скрывать ли существование Атлантиды от мира суши (хотя к сиквелу о ней должны знать уже, кажется, сотни людей). Сам Артур ни капли не изменился — всё так же делает антигеройские глупости. Ради своего плана он может мимоходом прикончить рядовых союзников — не получая осуждения и не испытывая ни капли раскаяния.

Копировать «Тора» — так до упора. Что там было в «Царстве тьмы», помните? Тор выпускает Локи из заточения, чтобы вместе бороться со страхолюдными тёмными эльфами, которых давным-давно изгнал в другое измерение их отец Один? Что ж, Орм превращается в Локи настолько, что Аквамен даже подсвечивает это и называет его Локи прямым текстом. Артур находит притянутый за уши повод освободить брата, они стремительно забывают былую вражду и работают в паре, разыгрывая эдакое «бадди-муви» про строгого атланта и нахального тролля с поверхности. А главным злодеем, стоящим за Мантой, оказывается царь Кордакс, который превратил в некрополь из «Героев меча и магии» своё царство Некрус (интересно, название давали до или после?), и за это царь Атлан, предок Аквамена, заточил его во льдах.

При всех совпадениях «Аквамен 2» на фоне даже не самого удачного «Тора 2» выглядит любительской копией, сдирающей форму без сути. Сухой, как палка, Орм в исполнении постного Патрика Уилсона напрочь лишён лукавого обаяния Локи. А конфликт со злодеем лишён того драматизма, что давал тёмным эльфам из «Тора» хоть какую-то индивидуальность, а братьям — трагический повод объединиться.

Какой ещё марвеловский фильм напоминает вам «Аквамен»? Ну-ка: на Земле существует сверхцивилизация с продвинутыми технологиями и средневековой монархией, которая скрывается от всего мира до поры… Да-да, концовку «Аквамен 2» подчистую слизал из «Чёрной пантеры». Вот так заканчивается серия фильмов, которая должна была ушатать Marvel — полным копированием Marvel. И опять то, что в фильме MCU было драматичным событием, здесь подаётся как шутка.

Вообще, второй «Аквамен», как, впрочем, и первый, изо всех сил старается, чтобы его не воспринимали всерьёз. Кто там говорил, что Marvel — это комедия, а DC — это сурово и мрачно? Появление Момоа в небоевых сценах то и дело сопровождается батиными шуточками и комичными сценками, не всегда удачными. В первые же пять минут фильма Аквамену дважды ссут в рот — и не в последний раз! Удивительно, как эта сцена прошла все фокус-группы и попала на экран. Ещё тут с аппетитом кушают тараканов. Тоже дважды.

Но надо признать главное. «Аквамен 2» даёт ровно то, чего от него ожидали: дурацкие приключения, зрелищные спецэффекты, мордобой, шуточки. Он как «Веном», только гораздо более красивый — 205 миллионов бюджета, которые фильму вряд ли удастся окупить, видны в каждом кадре. Удивительный подводный мир, который был главной фишкой первой части, тут показывают всё больше, порой с милыми деталями. За парочку рыболюдов в ресторане переживаешь сильней, чем за Артура с женой!

В «реальный» мир поверхности фильм уже почти и не заглядывает. Даже сцены на суше происходят будто в какой-то отдельной фэнтези-вселенной, которая заслуживает историй получше. Но уже вряд ли получит. Фильм слабовато стартовал в прокате, и если до премьеры Warner Bros. и строила планы на продолжение, то теперь, похоже, «Аквамен» пойдёт на дно.

«Аквамен 2» настолько вторичен, что ему можно впаять иск за плагиат, и напоминает пародию на фильмы Marvel. Но как глупое и смешное развлечение он работает. Если вас не смущают шутки за 300 — он даёт ровно то зрелище, что обещал. Что ж, это даже символично. В десятилетней истории киновселенной DC были скандалы, триумфы, великие катастрофы. Но её итоги подводит не великий, не ужасный, а самый штампованный фильм категории «под пиво сойдёт».