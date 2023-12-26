    Обзоры кино
    #Джеймс Ван #Киновселенная DC #обзор фильма #супергерои

    «Аквамен 2» — это копипаста Marvel и батины шутки за 300

    26 декабря 2023
    Фото аватара
    26.12.2023
    448
    4 минуты на чтение
    #Джеймс Ван #Киновселенная DC #обзор фильма #супергерои
    Аквамен 2 4

    Аквамен, он же Артур Карри, стал царём Атлантиды, но фактически всей властью обладает парламент, оставляя герою только приключения. Тем временем Манта, который мстит Аквамену за отца, находит волшебный трезубец. Через него злой дух древнего колдуна нашёптывает ему план, как погубить и Атлантиду, и её царя, и всю Землю.

    Жанр: технофэнтези
    Режиссёр: Джеймс Ван
    В ролях: Джейсон Момоа, Яхья Абдул-Матин, Патрик Уилсон
    Премьера: 22 декабря 2023 года
    Возрастной рейтинг: 12+
    Похоже на: «Тор 2: Царство тьмы», «Чёрная пантера»

    Из фильмов уходящей «Расширенной вселенной DC» «Аквамен» был самым… обычным. Никаких перемонтажей и альтернативных версий, никаких скандалов с исполнителем главной роли, никаких рекордов и икон феминизма. Просто приключения и драки. Просто марвеловский Тор, но под водой и в исполнении главного Джигурды Голливуда — Джейсона Момоа. И людям этого было достаточно, людям это даже нравилось.

    «Не сломано — не чини», — решили Джеймс Ван и студия Warner Bros. И последний фильм, вышедший до мягкого перезапуска киновселенной, получился копипастой из нескольких более успешных источников — особенно первого «Аквамена» и «Тора 2».

    Аквамен 2 5

    Меру в исполнении Эмбер Хёрд задвинули на второй план (слышатся злорадные вопли из фан-клуба Джонни Деппа)

    Что у нас там было в «Аквамене-без-уточнений»? Злодей-мститель Манта? Выходит на первый план. Орм, злодей предыдущей части? И его вернём. Атланты ненавидят жителей суши за загрязнение планеты и хотят их уничтожить? Эта тема никуда не делась, несмотря на то, что Атлантидой вроде как правит Аквамен. Атланты снова обсуждают, скрывать ли существование Атлантиды от мира суши (хотя к сиквелу о ней должны знать уже, кажется, сотни людей). Сам Артур ни капли не изменился — всё так же делает антигеройские глупости. Ради своего плана он может мимоходом прикончить рядовых союзников — не получая осуждения и не испытывая ни капли раскаяния.

    Копировать «Тора» — так до упора. Что там было в «Царстве тьмы», помните? Тор выпускает Локи из заточения, чтобы вместе бороться со страхолюдными тёмными эльфами, которых давным-давно изгнал в другое измерение их отец Один? Что ж, Орм превращается в Локи настолько, что Аквамен даже подсвечивает это и называет его Локи прямым текстом. Артур находит притянутый за уши повод освободить брата, они стремительно забывают былую вражду и работают в паре, разыгрывая эдакое «бадди-муви» про строгого атланта и нахального тролля с поверхности. А главным злодеем, стоящим за Мантой, оказывается царь Кордакс, который превратил в некрополь из «Героев меча и магии» своё царство Некрус (интересно, название давали до или после?), и за это царь Атлан, предок Аквамена, заточил его во льдах.

    При всех совпадениях «Аквамен 2» на фоне даже не самого удачного «Тора 2» выглядит любительской копией, сдирающей форму без сути. Сухой, как палка, Орм в исполнении постного Патрика Уилсона напрочь лишён лукавого обаяния Локи. А конфликт со злодеем лишён того драматизма, что давал тёмным эльфам из «Тора» хоть какую-то индивидуальность, а братьям — трагический повод объединиться.

    Аквамен 2

    В названии Aquaman and the Lost Kingdom речь именно об этом «царстве», а не об Атлантиде

    Какой ещё марвеловский фильм напоминает вам «Аквамен»? Ну-ка: на Земле существует сверхцивилизация с продвинутыми технологиями и средневековой монархией, которая скрывается от всего мира до поры… Да-да, концовку «Аквамен 2» подчистую слизал из «Чёрной пантеры». Вот так заканчивается серия фильмов, которая должна была ушатать Marvel — полным копированием Marvel. И опять то, что в фильме MCU было драматичным событием, здесь подаётся как шутка.

    Вообще, второй «Аквамен», как, впрочем, и первый, изо всех сил старается, чтобы его не воспринимали всерьёз. Кто там говорил, что Marvel — это комедия, а DC — это сурово и мрачно? Появление Момоа в небоевых сценах то и дело сопровождается батиными шуточками и комичными сценками, не всегда удачными. В первые же пять минут фильма Аквамену дважды ссут в рот — и не в последний раз! Удивительно, как эта сцена прошла все фокус-группы и попала на экран. Ещё тут с аппетитом кушают тараканов. Тоже дважды.

    «Аквамен 2» — это копипаста Marvel и батины шутки за 300 1

    «Убейте меня, я не с ним». Как выразить большую часть фильма одной картинкой

    Но надо признать главное. «Аквамен 2» даёт ровно то, чего от него ожидали: дурацкие приключения, зрелищные спецэффекты, мордобой, шуточки. Он как «Веном», только гораздо более красивый — 205 миллионов бюджета, которые фильму вряд ли удастся окупить, видны в каждом кадре. Удивительный подводный мир, который был главной фишкой первой части, тут показывают всё больше, порой с милыми деталями. За парочку рыболюдов в ресторане переживаешь сильней, чем за Артура с женой!

    В «реальный» мир поверхности фильм уже почти и не заглядывает. Даже сцены на суше происходят будто в какой-то отдельной фэнтези-вселенной, которая заслуживает историй получше. Но уже вряд ли получит. Фильм слабовато стартовал в прокате, и если до премьеры Warner Bros. и строила планы на продолжение, то теперь, похоже, «Аквамен» пойдёт на дно.

    «Аквамен 2» настолько вторичен, что ему можно впаять иск за плагиат, и напоминает пародию на фильмы Marvel. Но как глупое и смешное развлечение он работает. Если вас не смущают шутки за 300 — он даёт ровно то зрелище, что обещал.

    Что ж, это даже символично. В десятилетней истории киновселенной DC были скандалы, триумфы, великие катастрофы. Но её итоги подводит не великий, не ужасный, а самый штампованный фильм категории «под пиво сойдёт».

    Не понял, куда там DCEU уходит?

    Будущие экранизации комиксов DC

    Будущие экранизации комиксов DC

     Илья Глазков |  25.12.2023 |  5958

    Джеймс Ганн перезапускает DC, Леди Гага влюбляется в Джокера, Отряд самоубийц отправляется в Японию.

    Аквамен 2 7

    Убрать этих двух оболтусов из кадра — и хороший будет мультик

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    В 2013-2018 годы киноредактор «Мира фантастики», редактор сайта, хранитель традиций форума. Любит слова «логика», «мотивация» и «своя правда». Не гик. Писал сценарии к комиксам МирФ.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Читайте также

    «Человек-паук: Возвращение домой»
    «Человек-паук: Возвращение домой»: Паркер — школьник, и это хорошо
    Что почитать: лучшие комиксы мая-июня
    Что почитать: лучшие комиксы мая-июня
    Читаем комикс «Вижн. Полное Собрание. Золотая Коллекция»
    Читаем комикс «Вижн. Полное Собрание. Золотая Коллекция»

    Статьи

    Будущие экранизации комиксов Marvel 3
    0
    5957
    Будущие экранизации комиксов Marvel

    Дэдпул против Росомахи, Marvel против Sony, продюсеры против графика.

    «Вонка»: всё в шоколаде! 1
    0
    48933
    «Вонка»: всё в шоколаде!

    Удачный приквел о самом эксцентричном кондитере детской литературы

    Будущие экранизации комиксов DC
    0
    63529
    Будущие экранизации комиксов DC

    Джеймс Ганн перезапускает DC, Леди Гага влюбляется в Джокера, Отряд самоубийц отправляется в Японию.

    Нил Стивенсон «Синдром отката». Лекарство опаснее болезни
    0
    68461
    Нил Стивенсон «Синдром отката». Лекарство опаснее болезни

    Климатическая фантастика с привкусом надежды

    Художник Йеспер Эйсинг: 4
    0
    130847
    Художник Йеспер Эйсинг: драконы, гоблины и Magic: The Gathering

    Датский художник — о поиске идеального мгновения, референсах в реальной жизни и радости традиционной живописи.

    Гай Гэвриел Кей: мастер исторического фэнтези 3
    0
    117736
    Гай Гэвриел Кей: мастер исторического фэнтези

    Создатель «Львов Аль-Рассана», «Сарантийской мозаики» и других романов, навеянных земной историей

    Как вымерли динозавры? 7
    0
    160579
    Как вымерли динозавры? Почему виноват не только метеорит

    И русы здесь точно не при чём

    Мятежная луна черновик 6
    0
    169862
    «Мятежная луна» Снайдера не станет новыми «Звёздными войнами» — и вот почему

    Выясняем, за дело ли фильм разгромили критики.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить