Странные идеи из черновиков «Терминаторов»: киберсобака, Скайнет-спаситель и пьяный Арнольд

Даже те, кому понравился фильм «Терминатор: Тёмные судьбы», наверняка согласятся, что сюжет картины не отличался свежестью. Не считая одной-двух интересных задумок, в остальном лента пошла по уже знакомой дорожке, позаимствовав у предшественников и базовую сюжетную формулу, и конкретные сцены. Причём речь не только об оригинальной дилогии Джеймса Кэмерона. Создатели не постеснялись использовать и некоторые детали из теперь уже «неканоничных» сиквелов.

В этом нет ничего удивительного. Корни проблем «Терминатора» следует искать в истории прав на франшизу. Джеймс Кэмерон уступил их всего за 1 доллар. Это была необходимая жертва: пойдя на неё, канадец получил возможность снять фильм. Но за последующие 35 лет права на «Терминатора» продавали и перепродавали. Многие из некогда владевших франшизой компаний давно обанкротились.

Именно поэтому мы и имеем столько «настоящих» продолжений «Судного дня». Каждый правообладатель нанимал свою команду сценаристов, пытавшихся перезапустить проект. Они оставили после себя не только фильмы, но и ряд альтернативных сценариев. Не будем забывать и про работы самого Кэмерона: некоторые из его идей тоже остались на бумаге. Если покопаться в черновиках франшизы, можно найти немало нереализованных задумок — от интересных до попросту глупых.

Второй защитник Сары Коннор

Сюжет почти всех «Терминаторов» основан на формуле, заложенной в первом фильме. Злые машины посылают в прошлое почти неуязвимого робота убить человека, от которого зависит исход войны. Сопротивление отправляет своего бойца на перехват. Хороший путешественник во времени заведомо слабее плохого. При этом, и та и другая сторона словно из благородства отправляет лишь одного бойца. И если в ранних фильмах этот факт имел объяснение, то в последующих такая «экономичность» кажется лишённой смысла.

Но Кэмерон изначально не собирался использовать формулу «1+1». В его раннем черновике Сопротивление отправляло на защиту Сары Коннор двух человек: Кайла Риза и второго солдата по имени Самнер. Для последнего хронопортация завершалась неудачей: Самнер материализовывался в месте, занятом пожарной лестницей. Ризу приходилось убить Самнера, чтобы прекратить его муки.

Напарник Риза был и в первом полноценном сценарии «Терминатора» — в этой версии он прибывал в прошлое уже мёртвым. В ходе переписываний Кэмерон избавился от этой сцены. Понять режиссёра несложно: лишний защитник Сары только отвлекал бы зрительское внимание, не привнося ничего важного. К тому же было бы странно, если бы Джон Коннор, зная наперёд, что с его матерью встретится только Кайл, отправил его напарника навстречу верной гибели.

Продюсеры первого фильма также хотели дать Ризу напарника. Они настаивали на том, чтобы у него была киберсобака. Кэмерон наотрез отказался от этой идеи и от многих других «полезных» советов, вроде того, чтобы завершить фильм на сцене взрыва бензовоза.

Избавление от второго спасителя Сары имело ещё одно последствие. Благодаря значительно выросшему бюджету в «Судном дне» Кэмерон уже мог показать процесс переноса во времени и поменял его принцип. Вместо материализации появилась энергетическая сфера, внутри которой прибывает путешественник во времени.

Еда и пивко для Терминатора

Чтобы обосновать возраст Шварценеггера, авторы «Генезиса» и «Тёмных судеб» воспользовались высказанной Кэмероном идеей, что плоть Терминатора со временем стареет. Истоки этой задумки можно найти в том же черновике первой части. В нём была сцена, в которой Т-800 съедал шоколадный батончик вместе с обёрткой. Позже Кайл объяснял, что для поддержания своей плоти Терминатору нужно есть и дышать и у него есть набор миниатюрных внутренних органов, включая сердце.

В этом есть здравое зерно. Любой живой ткани нужны питательные вещества, иначе она умрёт. Но робот, пожирающий шоколадки, выглядел бы не реалистично, а глупо, и вряд ли это пошло бы на пользу атмосфере фильма. К тому же Терминатор предназначен для проникновения в ячейки Сопротивления и их стремительного уничтожения (что мы видим во сне Риза). Такие миссии вряд ли длились настолько долго, чтобы Терминатор успел «проголодаться».

Идея о питании Терминатора приходила в голову и Арнольду Шварценеггеру — в своеобразном виде. В одной из автобиографий Арни есть такой великолепный пассаж:

Я как-то решил, что в «Терминаторе» недостаточно смешных моментов. В одном эпизоде киборг заходит в дом и проходит мимо холодильника. И я решил: а что, если дверь холодильника будет приоткрытой или Терминатор сам её откроет? Внутри банка пива, он не знает, что это такое, выпивает пиво, оно ударяет ему в голову, и он на какое-то мгновение становится неадекватным… Джим перебил меня, не дав договорить: «Это же машина, Арнольд. Это не человеческое существо и даже не инопланетянин. Она не может опьянеть».

I’ll come back

Фраза «I’ll be back» («Я вернусь») стала визитной карточкой Шварценеггера. Он повторял её в других своих фильмах, а затем и на политических мероприятиях, когда был губернатором Калифорнии.

Но в сценарии фраза выглядела как «I’ll come back» («Я ещё приду»). Как же она превратилась в «I’ll be back»? Как ни странно, чёткого ответа на этот вопрос нет. Вероятно, реплику поменяли по совету кого-то из членов съёмочной группы. В тот момент никто не знал, что фраза прославится, и автор идеи вряд ли придал этому значение.

Зато нам точно известно, что Шварценеггер не хотел произносить эту фразу. На тот момент Арни лишь недавно получил американское гражданство и не очень хорошо говорил по-английски (есть мнение, что с тех пор ситуация не сильно изменилась). Актёр боялся, что не сумеет выговорить «Айл», и уговаривал Кэмерона изменить фразу на «I will be back», потому что «I’ll be back», мол, «звучит по-девчачьи». Режиссёр ответил Арни, что не учит его, как играть, — так пусть тот не учит его писать сценарии.

Т-1000 с лицом Кайла Риза

Сейчас зрителей не удивляет, что Шварценеггер играет «доброго» Т-800. Он делал это уже в четырёх фильмах. Но для публики в 1991 году это было сюрпризом: многие думали, что Арни вновь будет охотиться за главными героями. Кэмерону удалось обмануть зрительские ожидания.

Изначально режиссёр не хотел ограничиваться хорошим Шварценеггером. При работе над сценарием он всерьёз подумывал взять на роль Т-1000 Майкла Бина, исполнителя роли Кайла Риза, — чтобы герой и злодей поменялись местами. Но в итоге Кэмерон отказался от этой задумки. Ему было сложно обосновать, как Т-1000 сумел скопировать облик Кайла Риза. К тому же режиссёр опасался, что такая рокировка слишком запутает зрителей.

Получивший в итоге эту роль Роберт Патрик справился блестяще. И всё же нельзя не восхититься дерзостью изначальной задумки. Только представьте, как выглядела бы сцена в психушке, когда Сара в первый раз встречалась с Т-1000.

Любимый цвет Терминатора

«Терминатор 3: Восстание машин» вышел на экраны в 2003 году, но ещё в конце 1990-х продюсеры начали заказывать сценарии. Одним из сценаристов был Теди Сарафьян. Что символично, он представил свою работу в 1997 году — том самом, когда должен был состояться Судный день. И хоть основные детали впоследствии были переделаны, Сарафьян заложил два ключевых элемента, которые дошли до экрана. Во-первых, в его версии был терминатор с женской внешностью (в сценарии модель называлась Т1-G). Во-вторых, много юмора — с этого началось превращение некогда страшного Терминатора в клоуна.

Но самая смешная сцена из сценария Сарафьяна вряд ли задумывалась как юмор. В одном эпизоде Джон Коннор говорил Т-800, что его любимый цвет — синий, поскольку он напоминает ему о море. Киборг же уклонялся от ответа на аналогичный вопрос, ссылаясь на то, что понятие красоты ему неведомо.

В концовке эта линия получала неожиданное продолжение. Чтобы не дать отключиться повреждённому Т-800, Джон просил сказать ему что-нибудь. И Терминатор вдруг сообщал, что его любимый цвет — зелёный. Почему зелёный? Потому что это цвет жизни! Кто мы мог подумать, что под прочным эндоскелетом Т-800 скрывается столь чувственная и поэтичная натура?

Смерть Сары Коннор

Сара Коннор всегда была одним из самых трагичных персонажей саги, эдакой Кассандрой, знающей, что человечество ждут тёмные времена и что она не доживёт до победы. Об этом не сказано в оригинальных фильмах, но несложно догадаться, что Сара погибла во время войны. Будь это не так, Кайл Риз нашёл бы способ увидеть живую легенду в своём времени. В ранних сценариях первого «Терминатора» напрямую сообщалось, что Сара Коннор пала в бою.

Как известно, Сары не было в «Восстании машин». Но сценарий Сарафьяна предусматривал её появление. В финале Сара помогала Джону проникнуть в секретный бункер, где находилось ядро возрождённого Скайнета. Затем она попадала в плен к Т1-G. В кульминационной сцене плохой терминатор пытался заставить Джона отказаться от взрыва ядра, угрожая убить его мать. Сара уговаривала сына не отступать и нажать на кнопку. В результате Т1-G ломала ей шею.

Эта сцена могла оказаться ключевой в становлении Джона. Момент, когда ему приходилось пожертвовать матерью, должен был бесповоротно изменить его, превратив в обещанного мессию, готового отдать всё ради победы человечества. В теории. На практике для этого требовались хороший режиссёр и крепкий сценарий, а у «Восстания машин» не было ни того, ни другого. В любом случае, Хэмилтон отказалась сниматься, и Сару по-быстрому убили за кадром при помощи лейкемии.

Скайнет — спаситель человечества

Четвёртый «Терминатор» — единственная часть, действие которой полностью разворачивается в постапокалиптическом мире, а сюжет не построен на отправленном в прошлое терминаторе. Будь это подкреплено сильным сценарием, возможно, «Спаситель» действительно спас бы франшизу. Увы, вместо того чтобы проработать историю и персонажей, создатели решили сделать ставку на неожиданные сюжетные повороты в лучших (или худших) традициях М. Найта Шьямалана. Похоже, в надежде, что твисты создадут шумиху и позволят привлечь аудиторию.

В финале чернового сценария «Спасителя», написанного авторами «Восстания машин», главный герой Маркус (его сыграл Сэм Уортингтон) узнавал страшную правду. Скайнет был создан учёными в рамках проекта «Ангел» для… спасения человечества. Оказывается, компьютер рассчитал, что из-за войн, эпидемий и экологических проблем через 200 лет человечество вымрет. Поэтому Скайнет решил спасти нашу расу, запустив ядерные ракеты. Глобальный холокост — лучшее средство от глобального вымирания. Логично!

После войны мозги участников проекта «Ангел» пересадили в тела роботов-гибридов. Скайнет построил для них город, создающий иллюзию довоенной жизни. Гибридам тут прислуживала целая армия терминаторов-садовников и терминаторов — мойщиков окон. А попадавшие в плен к Скайнету люди делились на две категории. Тех, чей мозг был непригодным для использования, уничтожали, мозги остальных изымали, помещали в хранилище и подключали к центральной сети суперкомпьютера.

На фоне двух последних фильмов, низведших образ Т-800 до пародии на самого себя, вариант со Скайнетом — тайным спасителем может показаться не таким плохим. Но это слабое оправдание. Сама описанная концепция не так уж дурна, на её основе можно снять хорошее кино (и даже сняли — «Дитя робота»). Только это не подходит для четвёртой части некогда прославленной серии, основная тема которой — война со злым ИИ.

Маркус становится Джоном Коннором

Это был не единственный «внезапный» поворот в раннем сценарии «Спасителя». В финале Джон Коннор (в этой версии он был второстепенным персонажем) получал смертельное ранение. Поэтому Сопротивление пересаживало его лицо Маркусу, чтобы он продолжил войну в образе спасителя человечества. После этого следовал финальный монолог Джона о том, что он никогда не понимал, как выиграть войну. А теперь Джон понял, что идея Коннора намного важнее его личности, а значит, он может спокойно умереть.

Помимо ряда логических проблем и нестыковок с фильмами Кэмерона (то есть всё это время мы наблюдали, как ценой многих жизней спасают чёрт знает кого?), этот твист наглядно показывал: новые авторы явно не понимали, что делать с Джоном Коннором, центральным персонажем серии. В общем-то, два следующих фильма подтвердили, что ситуация не изменилась. Сценаристы не знают, не умеют и не хотят ничего делать с Джоном. Проще пристрелить его в начале или превратить в злодея, чем развивать.

Маркус убивает всех

Скайнет спасает человечество, Джон Коннор умирает… Думаете, план по шок-контенту выполнен? А вот и нет! Режиссёр Макджи так хотел поразить зрителей, что запланировал ещё один твист после двух предыдущих. По изначальной задумке после пересадки лица Коннора Маркус попадал под контроль Скайнета. У него загорались красные глаза, он убивал беременную жену Коннора, Кайла Риза и всё руководство сопротивления. ИИ побеждал. Конец.

Макджи утверждает, что студия одобрила этот финал, но, подумав, он сам отказался от идеи, сочтя её слишком мрачной. Честно говоря, в последнее верится с трудом. Да, студия могла одобрить плохой сценарий — с «Терминатором» это случалось уже четырежды. Но «Спаситель» должен был стать началом целой трилогии. А это сложно сделать, если ты убил всех персонажей ещё в первом фильме.

История с изначальной концовкой «Спасителя» заставляет вспомнить восьмой эпизод «Звёздных войн». Убить старых героев, разрушить прошлое без плана на будущее — Райан Джонсон наверняка бы одобрил такой подход.

В итоге все придуманные к «Спасителю» твисты так и остались на бумаге, потому что проектом заинтересовался Кристиан Бейл. Ему предложили роль Маркуса, но Бейл был согласен лишь на роль Коннора. Сценарий начали экстренно переписывать, увеличивая экранное время спасителя человечества. Это оказалось непросто, особенно с учётом забастовки сценаристов. При этом Макджи всё равно хотел сохранить неожиданные повороты. В интернете можно найти кадры со съёмок «Спасителя», по которым можно понять, что сцены с гибридами были сняты.

Затем произошла утечка сценария в интернет. Фанаты, мягко говоря, остались не в восторге от убийства Коннора. В то время студии ещё прислушивались к их мнению, поэтому Макджи пришлось экстренно переделывать концовку. Не исключено, что свою роль сыграло и давление Бейла, не нашедшего общий язык со съёмочной группой.

Последовали масштабные пересъёмки, которые не лучшим образом сказались на фильме. Несмотря на абсурдность, идея со Скайнетом-спасителем хотя бы увязывала все элементы фильма в единое целое. Убрав её, создатели разрушили структуру сюжета, породив ещё больше логических дыр и вопросов без ответа. Срочно доснятые эпизоды не исправили ситуацию. В результате получился стерильный постапокалипсис с посредственным сценарием и раздутым бюджетом.

Бишоп в роли терминатора

В завершение стоит сказать пару слов про самих терминаторов. За шесть фильмов мы увидели целый ряд разных механических убийц. Но далеко не все задуманные модели попали на большой экран.

Согласно изначальной задумке Кэмерона, Т-800 должен был выглядеть не как завсегдатай тренажёрного зала, а как обычный человек, который мог бы легко слиться с толпой. Режиссёр видел в этой роли Лэнса Хенриксена, с которым сдружился во время съёмок «Пираний 2». Кэмерон сделал несколько скетчей актёра в образе киборга. Более того, Хенриксен даже успел сыграть Т-800. Правда, не в кино.

После долгих хождений по студиям Кэмерону удалось заинтересовать сценарием компанию Hemdale Pictures. Чтобы поспособствовать заключению сделки, режиссёр устроил презентацию. Во время переговоров в офис Hemdale зашёл Лэнс Хенриксен, загримированный под Т-800: в кожаной куртке, на лице — фальшивые ссадины и порезы, зубы покрыты золотой фольгой. Актёр произвёл мощное впечатление на присутствующих — они даже хотели вызвать полицию, пока Кэмерон не разъяснил ситуацию. Режиссёр добился своего, но по иронии судьбы Хенриксен потерял роль. Продюсеры не захотели брать на неё никому не известного актёра.

Неиспользованные терминаторы

Для «Судного дня» Кэмерон разработал несколько новых моделей роботов-убийц, которые должны были появиться в начальной сцене битвы в будущем. Среди них ходячие роботы-центурионы и напоминающие насекомых-чешуйниц самоходные бомбы «сильверфиш». Из-за бюджетных ограничений канадцу пришлось урезать масштаб сцены, и эти модели остались лишь на бумаге.

Т1-G из раннего сценария «Восстания машин» также заметно отличалась от Т-X. По задумке робот состоял из «разумной материи» и мог существовать в нескольких состояниях — от твёрдого вещества до чистой энергии. Т1-G имела встроенный арсенал, могла сканировать электрическую активность в человеческом мозге (фактически читать мысли) и, подобно Хищнику, становилась невидимой.

А в раннем сценарии многострадального «Спасителя» основной моделью терминаторов были Т-400 — роботы с пластиковым покрытием, вооружённые плазменными винтовками (они же работали слугами в городе гибридов). После переделки сценария их заменили на неповоротливых Т-600 с резиновой кожей, о которых упоминал Кайл Риз в оригинальном фильме. Что ж, по крайней мере, им не пришлось мыть окна и стричь газоны!