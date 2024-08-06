«Ворон» (2024»). Дождь кончился, уберите зонтик

Спасаясь от опасности, влюблённые герои легко покидают тщательно охраняемую больницу через открытое окно и ударяются в бега. Пожалуй, это самые комфортные бега за всю историю кинематографа: в красиво смонтированной нарезке кадров Эрик и Шелли отдыхают в роскошных интерьерах, отрываются в клубах, устраивают пикники на природе и читают вслух стихи Артюра Рембо. Самый опасный человек в городе никак не может их найти — и в самом деле, кому придёт в голову искать человека в квартире его друзей? Лишь после примерно сорока минут экспозиции и пары десятков ванильных цитат («Если тебе будет трудно меня любить — просто люби ещё сильнее»©) героев, наконец, убивают, и начинается знакомый сюжет с воскрешением из мёртвых и местью.