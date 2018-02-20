1
Слово главного редактора
5
Эпиграф
Владимир Аренев
«Путешествовать и возвращаться»
6
Мода и фантастика
Платья как в «Игре престолов», плащи как в «Матрице», кольца в виде «Энтерпрайза» — рассказываем, как фантастика влияет на высокую моду.
16
Книжный ряд
Делимся планами «Эксмо» и fanzon на ближайший год.
18
Классики
Урсула Ле Гуин
22 января 2018 года умерла Урсула Ле Гуин — одна из самых значимых фантастов нашего времени. В этот мемориальной статье мы вспоминаем, какой она была.
24
Книги номера
Вадим Панов
«Отражение» • Андрей Белянин
«Мой учитель Лис» • Роман Папсуев
«Сказки старой Руси. Истоки» • Брендон Сандерсон
«Убийца войн» • Алекс Маршалл
«Клинок из чёрной стали» • Вальтер Моэрс
«Лабиринт мечтающих книг» • Джеймс Типтри-младший
«Счастье — это тёплый звездолёт» и другие книги.
36
Контакт
Сергей Лукьяненко
В этом году на экраны выходит фильм «Черновик» — экранизация одноимённого романа Сергея Лукьяненко. Мы воспользовались поводом и побеседовали с писателем о новом фильме, работе над ним и об экранизациях фантастики вообще.
39
Что почитать?
Мифологическое или приключенческое фэнтези? А может быть, научная фантастика? Советуем книги на любой вкус.
40
Комиксы
Флэшпойнт • Зелёная стрела. Книги 1 и 2 • Метабароны. Книги 1 и 2 • Мышиная гвардия. Осень 1152 • Бэтмен. Книги 6–8
46
Веб-комикс
Авторская колонка Дарьи Беленковой
Пришла весна, солнце отогрело стылую землю… и из неё полезли ожившие мертвецы! А управляет ими вон тот стройный товарищ болезненного вида в чёрной мантии. Да, вы правильно поняли — в этой подборке вас ждут веб-комиксы о разных некромантах.
48
Видеодром
Главные кинопремьеры марта и размышления о том, какие финансовые интересы стоят за политкорректностью Голливуда.
50
После финальных титров
Форма воды • Парадокс «Кловерфилда»
54
Забегая вперёд
Фэнтези-сериалы ближайшего будущего
Всё, что известно о грядущих экранизациях «Ведьмака», «Колеса времени», «Чёрного отряда», «Хроник Амбера» и других фэнтези-саг.
60
Финал сезона
Хэппи! (1 сезон) • Электрические сны Филипа К. Дика (1 сезон) • Тьма (1 сезон) • Беглецы (1 сезон)
66
Мнение
«Дискавери» vs «Орвилл»:какой сериал — настоящий «Звёздный путь»?
Почти одновременно на экраны вышли приквел «Звёздного пути» и пародия на него. И многие фанаты заявляют, будто «Орвилл» ближе к корням, чем официальное возрождение франшизы… Разбираемся, правда ли это.
70
Настольные игры
Не за горами локализации сложных космических стратегий: Twilight Imperium и Eclipse. Самое время вспомнить, за что мы так любим игры с поистине космической длиной партии, а заодно сравнить подходы этих игр к краеугольным элементам жанра стратегии.
Рецензии
: «Это моя война», «Звериное королевство», «Бронза»
76
Врата миров
Рассказываем про восемь музыкальных альбомов, которые посвящены отважным героям, легендарным подвигам и мрачным подземельям. Эта музыка отлично подходит для фэнтезийных приключений — мы проверяли.
78
Художники
Дэн Мамфорд
Знаковые сцены из культовых фильмов и легендарные герои фантастики обретают в иллюстрациях Дэна Мамфорда новую жизнь. Почти все его работы — признание в любви к популярным произведениям массовой культуры.
86
Фантастические профессии
Кандидаты и избиратели
В последние годы выборы в России проходят скучно и предсказуемо. А как с этим обстоят дела в других мирах и галактиках? Милости просим в наш гид по самым честным выборам в обозримой части Вселенной!
92
Машина времени
Случилась новая научная сенсация: китайские учёные успешно клонировали макаку-крабоеда. Станет ли следующим шагом клонирование человека?
94
Назад в будущее
Первый этап колонизации Солнечной системы
После маленького шага Нила Армстронга перспективы освоения Луны и Марса выглядели предельно ясными. Но всё оказалось сложнее. Что же должно произойти, чтобы человечество начало осваивать Луну, Марс и спутники газовых гигантов?
98
Удивительные вещи
Псевдомедицинские приборы, часть 1
Лекари-шарлатаны много веков обманывают людей, продавая им подкрашенную воду в качестве эликсира от всех болезней. Но если в средневековье в этом не было ничего удивительного, то количество успешных обманщиков от медицины в XXI веке поражает воображение. Рассказываем о коробках с лампочками по цене автомобиля и шапочках из фольги.
104
Рассказы
Александр Матюхин «Виноватые»
Софья Ролдугина «Колдун»
Два рассказа из сборника «Зеркальный лабиринт», посвящённого человеческим чувствам: один о вине, а другой о любви.
112
Зона комикса
Александр Ремизов
«Война и мода»
Спецматериалы
Выпуски «Мир фантастики Live» #8-11
10 лучших сериалов 2017 года
Топ-5 лучших мультфильмов 2017 года
Видеоигры
Материалы YouTube-канала «Игромания»:
Лучшие игровые саундтреки 2017 года
Игры, предсказавшие будущее
Лучшие герои года
Онлайновые миры года
Пресс-версия Shadow of the Colossus: распаковка
Настольные игры
Материалы настольного видеоблога «Два в кубе»:
Видеоконференция с издательством Hobby World
Настольные игры мейстеров и дозорных
ARGO (летсплей)
Аудиокнига
Александр Громов «Дарю тебе звезду»
Музыка
Infinite Worlds, Vol. 1 (Dark Chill)
Трейлеры новинок кино, отрывки из фантастических романов и другие материалы
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