Мартовский номер «Мира фантастики» — остроактуальный! Рассказываем о фэнтези-сериалах будущего, учим выигрывать любые выборы и одеваться так, будто вы гость с другой планеты.

В номере

Фантастика и мода : как одеваться, если вы не из этого мира

: как одеваться, если вы не из этого мира «Ведьмак», «Амбер», «Колесо времени» : какие экранизации фэнтези ждут нас в ближайшие годы

: какие экранизации фэнтези ждут нас в ближайшие годы Как стать президентом галактики : методичка для желающих выиграть фантастические выборы

: методичка для желающих выиграть фантастические выборы Сергей Лукьяненко о фильме «Черновик» : интервью с писателем

: интервью с писателем Гаджеты шарлатанов : чудо-приборы, которые не работают. Остерегайтесь!

: чудо-приборы, которые не работают. Остерегайтесь! Вспоминаем Урсулу Ле Гуин: от нас ушла Волшебница

А также:

Битва «Звёздных путей»: «Дискавери» против «Орвилла» • обзоры на фильмы «Форма воды» и «Парадокс «Кловерфилда» • сериалы «Хэппи!», «Электрические сны Филипа К. Дика» и «Тьма» • новые книги Вадима Панова, Джаспера Ффорде, Брендона Сандерсона, Вальтера Моэрса и других • графический роман «Метабароны» и комиксы по вселенной DC • компьютерные и настольные игры • галерея художника: Дэн Мамфорд • комикс Александра Ремизова • и многое другое!

Иллюстрация на обложке: Dan Mumford. They shall all drown in lakes of blood / dan-mumford.com

Полное содержание номера 1 Слово главного редактора 5 Эпиграф

Владимир Аренев «Путешествовать и возвращаться» Спецматериал 6 Мода и фантастика

Платья как в «Игре престолов», плащи как в «Матрице», кольца в виде «Энтерпрайза» — рассказываем, как фантастика влияет на высокую моду. Книжный ряд 16 Книжный ряд

Делимся планами «Эксмо» и fanzon на ближайший год. 18 Классики

Урсула Ле Гуин

22 января 2018 года умерла Урсула Ле Гуин — одна из самых значимых фантастов нашего времени. В этот мемориальной статье мы вспоминаем, какой она была. 24 Книги номера

Вадим Панов «Отражение» • Андрей Белянин «Мой учитель Лис» • Роман Папсуев «Сказки старой Руси. Истоки» • Брендон Сандерсон «Убийца войн» • Алекс Маршалл «Клинок из чёрной стали» • Вальтер Моэрс «Лабиринт мечтающих книг» • Джеймс Типтри-младший «Счастье — это тёплый звездолёт» и другие книги. 36 Контакт

Сергей Лукьяненко

В этом году на экраны выходит фильм «Черновик» — экранизация одноимённого романа Сергея Лукьяненко. Мы воспользовались поводом и побеседовали с писателем о новом фильме, работе над ним и об экранизациях фантастики вообще. 39 Что почитать?

Мифологическое или приключенческое фэнтези? А может быть, научная фантастика? Советуем книги на любой вкус. 40 Комиксы

Флэшпойнт • Зелёная стрела. Книги 1 и 2 • Метабароны. Книги 1 и 2 • Мышиная гвардия. Осень 1152 • Бэтмен. Книги 6–8 46 Веб-комикс

Авторская колонка Дарьи Беленковой

Пришла весна, солнце отогрело стылую землю… и из неё полезли ожившие мертвецы! А управляет ими вон тот стройный товарищ болезненного вида в чёрной мантии. Да, вы правильно поняли — в этой подборке вас ждут веб-комиксы о разных некромантах. Видеодром 48 Видеодром

Главные кинопремьеры марта и размышления о том, какие финансовые интересы стоят за политкорректностью Голливуда. 50 После финальных титров

Форма воды • Парадокс «Кловерфилда» 54 Забегая вперёд

Фэнтези-сериалы ближайшего будущего

Всё, что известно о грядущих экранизациях «Ведьмака», «Колеса времени», «Чёрного отряда», «Хроник Амбера» и других фэнтези-саг. 60 Финал сезона

Хэппи! (1 сезон) • Электрические сны Филипа К. Дика (1 сезон) • Тьма (1 сезон) • Беглецы (1 сезон) 66 Мнение

«Дискавери» vs «Орвилл»:какой сериал — настоящий «Звёздный путь»?

Почти одновременно на экраны вышли приквел «Звёздного пути» и пародия на него. И многие фанаты заявляют, будто «Орвилл» ближе к корням, чем официальное возрождение франшизы… Разбираемся, правда ли это. Игровой клуб 70 Настольные игры

Не за горами локализации сложных космических стратегий: Twilight Imperium и Eclipse. Самое время вспомнить, за что мы так любим игры с поистине космической длиной партии, а заодно сравнить подходы этих игр к краеугольным элементам жанра стратегии.

Рецензии: «Это моя война», «Звериное королевство», «Бронза» Врата миров 76 Врата миров

Рассказываем про восемь музыкальных альбомов, которые посвящены отважным героям, легендарным подвигам и мрачным подземельям. Эта музыка отлично подходит для фэнтезийных приключений — мы проверяли. 78 Художники

Дэн Мамфорд

Знаковые сцены из культовых фильмов и легендарные герои фантастики обретают в иллюстрациях Дэна Мамфорда новую жизнь. Почти все его работы — признание в любви к популярным произведениям массовой культуры. 86 Фантастические профессии

Кандидаты и избиратели

В последние годы выборы в России проходят скучно и предсказуемо. А как с этим обстоят дела в других мирах и галактиках? Милости просим в наш гид по самым честным выборам в обозримой части Вселенной! Машина времени 92 Машина времени

Случилась новая научная сенсация: китайские учёные успешно клонировали макаку-крабоеда. Станет ли следующим шагом клонирование человека? 94 Назад в будущее

Первый этап колонизации Солнечной системы

После маленького шага Нила Армстронга перспективы освоения Луны и Марса выглядели предельно ясными. Но всё оказалось сложнее. Что же должно произойти, чтобы человечество начало осваивать Луну, Марс и спутники газовых гигантов? 98 Удивительные вещи

Псевдомедицинские приборы, часть 1

Лекари-шарлатаны много веков обманывают людей, продавая им подкрашенную воду в качестве эликсира от всех болезней. Но если в средневековье в этом не было ничего удивительного, то количество успешных обманщиков от медицины в XXI веке поражает воображение. Рассказываем о коробках с лампочками по цене автомобиля и шапочках из фольги. Зона развлечений 104 Рассказы

Александр Матюхин «Виноватые»

Софья Ролдугина «Колдун»

Два рассказа из сборника «Зеркальный лабиринт», посвящённого человеческим чувствам: один о вине, а другой о любви. 112 Зона комикса

10 лучших сериалов 2017 года

Топ-5 лучших мультфильмов 2017 года Видеоигры Материалы YouTube-канала «Игромания»: Лучшие игровые саундтреки 2017 года

Игры, предсказавшие будущее

Лучшие герои года

Онлайновые миры года

Пресс-версия Shadow of the Colossus: распаковка Настольные игры Материалы настольного видеоблога «Два в кубе»: Видеоконференция с издательством Hobby World

Настольные игры мейстеров и дозорных

ARGO (летсплей) Аудиокнига Александр Громов «Дарю тебе звезду» Музыка Infinite Worlds, Vol. 1 (Dark Chill) Трейлеры новинок кино, отрывки из фантастических романов и другие материалы