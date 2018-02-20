Мартовский номер «Мира фантастики» — остроактуальный! Рассказываем о фэнтези-сериалах будущего, учим выигрывать любые выборы и одеваться так, будто вы гость с другой планеты.

В номере

  • Фантастика и мода: как одеваться, если вы не из этого мира
  • «Ведьмак», «Амбер», «Колесо времени»: какие экранизации фэнтези ждут нас в ближайшие годы
  • Как стать президентом галактики: методичка для желающих выиграть фантастические выборы
  • Сергей Лукьяненко о фильме «Черновик»: интервью с писателем
  • Гаджеты шарлатанов: чудо-приборы, которые не работают. Остерегайтесь!
  • Вспоминаем Урсулу Ле Гуин: от нас ушла Волшебница

А также:

Битва «Звёздных путей»: «Дискавери» против «Орвилла» • обзоры на фильмы «Форма воды» и «Парадокс «Кловерфилда» • сериалы «Хэппи!», «Электрические сны Филипа К. Дика» и «Тьма» • новые книги Вадима Панова, Джаспера Ффорде, Брендона Сандерсона, Вальтера Моэрса и других • графический роман «Метабароны» и комиксы по вселенной DC • компьютерные и настольные игры • галерея художника: Дэн Мамфорд • комикс Александра Ремизова • и многое другое!

Иллюстрация на обложке: Dan Mumford. They shall all drown in lakes of blood / dan-mumford.com

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Напоминаем, что, кроме киосков, журнал «Мир фантастики» можно купить тут:

В продаже с 27 февраля.
Следующий номер выйдет 27 марта.

Полное содержание номера

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№ 174 (Февраль 2018)

Мир фантастики №174 (февраль 2018)

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