Полное содержание номера

1

5

Спецматериал

6

Книжный ряд

16

18

24

36

39

40

46

Видеодром

48

50

54

60

66

Игровой клуб

70

Врата миров

76

78

86

Машина времени

92

94

98

Зона развлечений

104

112

Диск

Спецматериалы

«Путешествовать и возвращаться»Платья как в «Игре престолов», плащи как в «Матрице», кольца в виде «Энтерпрайза» — рассказываем, как фантастика влияет на высокую моду.Делимся планами «Эксмо» и fanzon на ближайший год.22 января 2018 года умерла Урсула Ле Гуин — одна из самых значимых фантастов нашего времени. В этот мемориальной статье мы вспоминаем, какой она была.«Отражение» •«Мой учитель Лис» •«Сказки старой Руси. Истоки» •«Убийца войн» •«Клинок из чёрной стали» •«Лабиринт мечтающих книг» •«Счастье — это тёплый звездолёт» и другие книги.В этом году на экраны выходит фильм «Черновик» — экранизация одноимённого романа Сергея Лукьяненко. Мы воспользовались поводом и побеседовали с писателем о новом фильме, работе над ним и об экранизациях фантастики вообще.Мифологическое или приключенческое фэнтези? А может быть, научная фантастика? Советуем книги на любой вкус.Флэшпойнт • Зелёная стрела. Книги 1 и 2 • Метабароны. Книги 1 и 2 • Мышиная гвардия. Осень 1152 • Бэтмен. Книги 6–8Пришла весна, солнце отогрело стылую землю… и из неё полезли ожившие мертвецы! А управляет ими вон тот стройный товарищ болезненного вида в чёрной мантии. Да, вы правильно поняли — в этой подборке вас ждут веб-комиксы о разных некромантах.Главные кинопремьеры марта и размышления о том, какие финансовые интересы стоят за политкорректностью Голливуда.Форма воды • Парадокс «Кловерфилда»Всё, что известно о грядущих экранизациях «Ведьмака», «Колеса времени», «Чёрного отряда», «Хроник Амбера» и других фэнтези-саг.Хэппи! (1 сезон) • Электрические сны Филипа К. Дика (1 сезон) • Тьма (1 сезон) • Беглецы (1 сезон)Почти одновременно на экраны вышли приквел «Звёздного пути» и пародия на него. И многие фанаты заявляют, будто «Орвилл» ближе к корням, чем официальное возрождение франшизы… Разбираемся, правда ли это.Не за горами локализации сложных космических стратегий: Twilight Imperium и Eclipse. Самое время вспомнить, за что мы так любим игры с поистине космической длиной партии, а заодно сравнить подходы этих игр к краеугольным элементам жанра стратегии.: «Это моя война», «Звериное королевство», «Бронза»Рассказываем про восемь музыкальных альбомов, которые посвящены отважным героям, легендарным подвигам и мрачным подземельям. Эта музыка отлично подходит для фэнтезийных приключений — мы проверяли.Знаковые сцены из культовых фильмов и легендарные герои фантастики обретают в иллюстрациях Дэна Мамфорда новую жизнь. Почти все его работы — признание в любви к популярным произведениям массовой культуры.В последние годы выборы в России проходят скучно и предсказуемо. А как с этим обстоят дела в других мирах и галактиках? Милости просим в наш гид по самым честным выборам в обозримой части Вселенной!Случилась новая научная сенсация: китайские учёные успешно клонировали макаку-крабоеда. Станет ли следующим шагом клонирование человека?После маленького шага Нила Армстронга перспективы освоения Луны и Марса выглядели предельно ясными. Но всё оказалось сложнее. Что же должно произойти, чтобы человечество начало осваивать Луну, Марс и спутники газовых гигантов?Лекари-шарлатаны много веков обманывают людей, продавая им подкрашенную воду в качестве эликсира от всех болезней. Но если в средневековье в этом не было ничего удивительного, то количество успешных обманщиков от медицины в XXI веке поражает воображение. Рассказываем о коробках с лампочками по цене автомобиля и шапочках из фольги.Два рассказа из сборника «Зеркальный лабиринт», посвящённого человеческим чувствам: один о вине, а другой о любви.«Война и мода»

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Лучшие герои года

Онлайновые миры года

Пресс-версия Shadow of the Colossus: распаковка

Настольные игры

Материалы настольного видеоблога «Два в кубе»:

Видеоконференция с издательством Hobby World

Настольные игры мейстеров и дозорных

ARGO (летсплей)

Аудиокнига

Александр Громов «Дарю тебе звезду»

Музыка

Infinite Worlds, Vol. 1 (Dark Chill)

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