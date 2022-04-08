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    Журнал
    #номера

    Мир фантастики №221 (апрель 2022)

    8 апреля 2022
    08.04.2022
    24706
    5 минут на чтение
    #номера

    В апрельском номере на этот раз обойдёмся без шуточек и розыгрышей. Зато в нем хватает хтонических ноток. Во многом это заслуга НРИ-серии Call of Cthulhu, о которой мы подробно рассказываем на пожелтевших, изъеденных солью и пропитанных безумием страницах. А ещё хтоническую тему поддерживает один из самых мрачных супергероев MARVEL — Лунный рыцарь, которому по статусу положено защищать путников от ночных ужасов. Ещё мы поговорим о жанре эко-хоррора, птерозаврах, оскароносных композиторах и зельеварении в видеоиграх.

    Мир фантастики №221 (апрель 2022) 1

    В номере

    • история настольной ролевой системы Call of Cthulhu;
    • 80 лет писателю Сэмюэлу Дилэни;
    • извилистый путь Лунного рыцаря в комиксах MARVEL;
    • как отбирали первых космонавтов в СССР и США;
    • была ли в советской фантастике космоопера.

    А также:

    рецензии на книги Тима Скоренко, Ярослава Барсукова, Марты Уэллс, Кима Стэнли Робинсона и других • интервью с Гаем Гэвриелом Кеем • рассказ о долгих и безуспешных попытках сделать фильм про Человека-паука • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!

    Иллюстрация на обложке: ©2022 Chaosium Inc. all rights reserved. Call of Cthulhu is a registered trademark of Chaosium Inc. Used with permission

    Мир фантастики №221 (апрель 2022) 7
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    Мир фантастики №221 (апрель 2022) 5
    Мир фантастики №221 (апрель 2022) 4
    Мир фантастики №221 (апрель 2022) 3

    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
      Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
      Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в белорусском филиале Hobby Games журнал доступен.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Аниме интернет-магазин xlm.ru.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
    • Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
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    Email: JoinUs@csb-agency.ru
    Сайт: www.periodicals.ru
    Индекс в каталоге 46452.
    Доставка в более чем 70 стран мира.

    В продаже с 15 апреля.
    Следующий номер выйдет 13 мая.

    Полное содержание номера
    1 Слово главного редактора

    Мир фантастики №221 (апрель 2022) 8
    Спецматериалы
    4 Код Дилэни
    К 80-летию Сэмюэла Р. Дилэни
    1 апреля 2022 года исполнилось 80 лет со дня рождения Сэмюэла Р. Дилэни — одной из главных звёзд американской «новой волны» шестидесятых, экспериментатора и нонконформиста, исследователя теории НФ, обладателя четырёх «Небьюл», двух «Хьюго» и титула грандмастера, автора предтечей киберпанка и революционных романов «Вавилон-17», «Пересечение Эйнштейна», «Нова» и «Дальгрен». Разобраться в сложных извивах биографии живого классика пробует исследователь фантастики Василий Владимирский.

    Врата миров
    10 Портрет героя
    Лунный рыцарь — супергерой с раздвоением личности
    Перед выходом сериала о Лунном рыцаре рассказываем, почему это куда более сложный герой, а не Marvel-версия Брюса Уэйна.

    Книжный ряд
    20 Рецензии на книги
    Тим Скоренко «Стекло» • Ярослав Барсуков «Башня из грязи и веток» • Ким Стэнли Робинсон «Министерство будущего» • Линетт Нони «Мятежная королева» • Марта Уэллс «Облачные дороги» • и другие книги.

    38 Контакт
    Гай Гэвриел Кей
    Канадский писатель Гай Гэвриел Кей по праву считается одним из наиболее выдающихся и самобытных авторов современного фэнтези. Он дебютировал ещё в 1980-х с трилогией «Гобелены Фьонавара», написанной в традициях классического эпического фэнтези. При создании большинства следующих романов Кей вдохновлялся разными историческими эпохами и событиями, и он, пожалуй, как никто иной в жанре умеет выстраивать на их основе пронзительные и пробирающие до глубины души сюжеты.

    42 Жанры
    Космическая опера made in USSR
    В советской фантастике космическая опера долго считалась ругательным термином, так что отечественные фантасты не слишком рвались сочинять нечто подобное. Впрочем, отдельные произведения на тему «звёздных войн» в СССР появлялись…

    Видеодром
    46 Черновики
    Неснятые экранизации «Человека-паука»
    Совсем скоро первый «Человек-паук» с Тоби Магуайром отпразднует двадцатилетний юбилей — самое время рассказать о его непростом пути к большому экрану, который растянулся на два десятилетия. За эти годы «Человек-паук» несколько раз менял жанры и студии, его чуть было не экранизировали Джеймс Кэмерон и Дэвид Финчер.

    54 Сериал
    Возможно ли продолжение «Пространства»?
    Телесериал «Пространство» официально считается оконченным. Однако шесть сезонов примерно соответствуют только шести книгам из девяти. Реально ли снять ещё три сезона? И о чём они должны рассказывать?

    58 Жанр
    Чем пугает природа в кино
    Шутки с природой бывают плохи. Опасные животные, дикие племена, отвратительные паразиты или смертоносные грибы — нет покоя человеку ни в зелёных, ни в каменных джунглях. Он по-прежнему уязвим перед тем хаосом, что правит миром. И чем цивилизованнее человек, тем ему тревожнее. Посмотрим, с какими ужасами флоры и фауны сталкивались киногерои хорроров и фантастики XX–XXI веков.

    64 Магия кино
    Знаменитые саундтреки к фантастическим фильмам и их создатели
    В честь 94-й церемонии вручения «Оскара» вспоминаем самых известных композиторов, уже награждённых золотой статуэткой за создание оригинальных саундтреков к фантастическим фильмам: от Джона Уильямса до Хильдур Гуднадоуттир.

    Игровой клуб
    72 Механика
    Зельеварение как видеоигровая механика
    Игр непосредственно о производстве зелий кот наплакал, но в качестве побочной механики зельеварение (его частенько называют алхимией) встречается не так уж и редко. Причём к производству зелий создатели игр подходят с большой фантазией — это редкий пример игровой механики, которая не кочует из одного проекта в другой с минимальными изменениями, а каждый раз придумывается практически с нуля.

    80 Ролевые игры
    Настольная ролевая система Call of Cthulhu
    Call of Cthulhu от Chaosium, вышедшая в 1981-м, — один из (сравнительно) безвестных столпов нашей поп-культуры. Во многом именно студия Chaosium популяризировала вселенную Мифов, которую некогда сформировали друзья и последователи самого Лавкрафта. А ещё Call of Cthulhu — одна из старейших настольных ролевых игр с непрерывной историей. И сейчас, когда в России выходит последняя, седьмая редакция правил Call of Cthulhu, вспомним, чем эта игра заслужила место в пантеоне настольных ролёвок.

    Машина времени
    88 Космос
    Как формировались отряды космонавтов и астронавтов
    Мы привыкли к мысли, что космонавты — люди выдающиеся, но теоретически эту профессию способен освоить любой здоровый человек. Впрочем, в начале космической эры учёные имели довольно смутное представление о том, что ожидает человека после выхода на орбиту, поэтому кандидатов отбирали исключительно среди лётчиков, которые испытывали похожие нагрузки и умели противостоять стрессу.

    92 Вперёд в прошлое
    Птерозавры: как выглядели и жили летающие родственники динозавров
    Птерозавры появились и достигли расцвета в мезозое (около 228–66 миллионов лет назад), они царили в небесах, над головами динозавров. Среди птерозавров были и самые большие летающие существа из тех, что когда-либо поднимались в воздух, — гиганты с размахом крыльев до 12 метров. Давайте подробнее обсудим птерозавров, выясним, как они появились, почему вымерли и откуда мы о них знаем.

    Фан
    98 Художник
    Марк Симонетти
    Кисти Симонетти принадлежат обложки многих культовых фантастических книг — от «Дюны» и «Игры престолов» до «Плоского мира» и произведений по Мифам Ктулху. Марк рассказал нам о том, как депрессия превратила инженера по покрытиям сковородок в художника, какую реакцию должна вызывать хорошая книжная обложка и что требуется от члена команды высокобюджетного фильма.

    108 Рассказ
    Анна Бурденко, Сергей Пономарёв «Ощущение осадка есть признак души»
    К этому исполнителю желаний не надо идти — в него надо погружаться…

    112 Зона комикса
    Александр Ремизов «Зёв Ктулху»
    Что же снится Спящему?

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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