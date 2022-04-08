Мир фантастики №221 (апрель 2022)

Полное содержание номера

1

Спецматериалы

4

Врата миров

10

Книжный ряд

20

38

42

Видеодром

46

54

58

64

Игровой клуб

72

80

Машина времени

88

92

Фан

98

108

112

1 апреля 2022 года исполнилось 80 лет со дня рождения Сэмюэла Р. Дилэни — одной из главных звёзд американской «новой волны» шестидесятых, экспериментатора и нонконформиста, исследователя теории НФ, обладателя четырёх «Небьюл», двух «Хьюго» и титула грандмастера, автора предтечей киберпанка и революционных романов «Вавилон-17», «Пересечение Эйнштейна», «Нова» и «Дальгрен». Разобраться в сложных извивах биографии живого классика пробует исследователь фантастики Василий Владимирский.Перед выходом сериала о Лунном рыцаре рассказываем, почему это куда более сложный герой, а не Marvel-версия Брюса Уэйна.«Стекло» •«Башня из грязи и веток» •«Министерство будущего» •«Мятежная королева» •«Облачные дороги» • и другие книги.Канадский писатель Гай Гэвриел Кей по праву считается одним из наиболее выдающихся и самобытных авторов современного фэнтези. Он дебютировал ещё в 1980-х с трилогией «Гобелены Фьонавара», написанной в традициях классического эпического фэнтези. При создании большинства следующих романов Кей вдохновлялся разными историческими эпохами и событиями, и он, пожалуй, как никто иной в жанре умеет выстраивать на их основе пронзительные и пробирающие до глубины души сюжеты.В советской фантастике космическая опера долго считалась ругательным термином, так что отечественные фантасты не слишком рвались сочинять нечто подобное. Впрочем, отдельные произведения на тему «звёздных войн» в СССР появлялись…Совсем скоро первый «Человек-паук» с Тоби Магуайром отпразднует двадцатилетний юбилей — самое время рассказать о его непростом пути к большому экрану, который растянулся на два десятилетия. За эти годы «Человек-паук» несколько раз менял жанры и студии, его чуть было не экранизировали Джеймс Кэмерон и Дэвид Финчер.Телесериал «Пространство» официально считается оконченным. Однако шесть сезонов примерно соответствуют только шести книгам из девяти. Реально ли снять ещё три сезона? И о чём они должны рассказывать?Шутки с природой бывают плохи. Опасные животные, дикие племена, отвратительные паразиты или смертоносные грибы — нет покоя человеку ни в зелёных, ни в каменных джунглях. Он по-прежнему уязвим перед тем хаосом, что правит миром. И чем цивилизованнее человек, тем ему тревожнее. Посмотрим, с какими ужасами флоры и фауны сталкивались киногерои хорроров и фантастики XX–XXI веков.В честь 94-й церемонии вручения «Оскара» вспоминаем самых известных композиторов, уже награждённых золотой статуэткой за создание оригинальных саундтреков к фантастическим фильмам: от Джона Уильямса до Хильдур Гуднадоуттир.Игр непосредственно о производстве зелий кот наплакал, но в качестве побочной механики зельеварение (его частенько называют алхимией) встречается не так уж и редко. Причём к производству зелий создатели игр подходят с большой фантазией — это редкий пример игровой механики, которая не кочует из одного проекта в другой с минимальными изменениями, а каждый раз придумывается практически с нуля.Call of Cthulhu от Chaosium, вышедшая в 1981-м, — один из (сравнительно) безвестных столпов нашей поп-культуры. Во многом именно студия Chaosium популяризировала вселенную Мифов, которую некогда сформировали друзья и последователи самого Лавкрафта. А ещё Call of Cthulhu — одна из старейших настольных ролевых игр с непрерывной историей. И сейчас, когда в России выходит последняя, седьмая редакция правил Call of Cthulhu, вспомним, чем эта игра заслужила место в пантеоне настольных ролёвок.Мы привыкли к мысли, что космонавты — люди выдающиеся, но теоретически эту профессию способен освоить любой здоровый человек. Впрочем, в начале космической эры учёные имели довольно смутное представление о том, что ожидает человека после выхода на орбиту, поэтому кандидатов отбирали исключительно среди лётчиков, которые испытывали похожие нагрузки и умели противостоять стрессу.Птерозавры появились и достигли расцвета в мезозое (около 228–66 миллионов лет назад), они царили в небесах, над головами динозавров. Среди птерозавров были и самые большие летающие существа из тех, что когда-либо поднимались в воздух, — гиганты с размахом крыльев до 12 метров. Давайте подробнее обсудим птерозавров, выясним, как они появились, почему вымерли и откуда мы о них знаем.Кисти Симонетти принадлежат обложки многих культовых фантастических книг — от «Дюны» и «Игры престолов» до «Плоского мира» и произведений по Мифам Ктулху. Марк рассказал нам о том, как депрессия превратила инженера по покрытиям сковородок в художника, какую реакцию должна вызывать хорошая книжная обложка и что требуется от члена команды высокобюджетного фильма.«Ощущение осадка есть признак души»К этому исполнителю желаний не надо идти — в него надо погружаться…«Зёв Ктулху»Что же снится Спящему?