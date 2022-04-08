Мир фантастики №221 (апрель 2022)

В апрельском номере на этот раз обойдёмся без шуточек и розыгрышей. Зато в нем хватает хтонических ноток. Во многом это заслуга НРИ-серии Call of Cthulhu, о которой мы подробно рассказываем на пожелтевших, изъеденных солью и пропитанных безумием страницах. А ещё хтоническую тему поддерживает один из самых мрачных супергероев MARVEL — Лунный рыцарь, которому по статусу положено защищать путников от ночных ужасов. Ещё мы поговорим о жанре эко-хоррора, птерозаврах, оскароносных композиторах и зельеварении в видеоиграх.
В номере
- история настольной ролевой системы Call of Cthulhu;
- 80 лет писателю Сэмюэлу Дилэни;
- извилистый путь Лунного рыцаря в комиксах MARVEL;
- как отбирали первых космонавтов в СССР и США;
- была ли в советской фантастике космоопера.
А также:
рецензии на книги Тима Скоренко, Ярослава Барсукова, Марты Уэллс, Кима Стэнли Робинсона и других • интервью с Гаем Гэвриелом Кеем • рассказ о долгих и безуспешных попытках сделать фильм про Человека-паука • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: ©2022 Chaosium Inc. all rights reserved. Call of Cthulhu is a registered trademark of Chaosium Inc. Used with permission
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Следующий номер выйдет 13 мая.
К 80-летию Сэмюэла Р. Дилэни
1 апреля 2022 года исполнилось 80 лет со дня рождения Сэмюэла Р. Дилэни — одной из главных звёзд американской «новой волны» шестидесятых, экспериментатора и нонконформиста, исследователя теории НФ, обладателя четырёх «Небьюл», двух «Хьюго» и титула грандмастера, автора предтечей киберпанка и революционных романов «Вавилон-17», «Пересечение Эйнштейна», «Нова» и «Дальгрен». Разобраться в сложных извивах биографии живого классика пробует исследователь фантастики Василий Владимирский.
Лунный рыцарь — супергерой с раздвоением личности
Перед выходом сериала о Лунном рыцаре рассказываем, почему это куда более сложный герой, а не Marvel-версия Брюса Уэйна.
Тим Скоренко «Стекло» • Ярослав Барсуков «Башня из грязи и веток» • Ким Стэнли Робинсон «Министерство будущего» • Линетт Нони «Мятежная королева» • Марта Уэллс «Облачные дороги» • и другие книги. 38 Контакт
Гай Гэвриел Кей
Канадский писатель Гай Гэвриел Кей по праву считается одним из наиболее выдающихся и самобытных авторов современного фэнтези. Он дебютировал ещё в 1980-х с трилогией «Гобелены Фьонавара», написанной в традициях классического эпического фэнтези. При создании большинства следующих романов Кей вдохновлялся разными историческими эпохами и событиями, и он, пожалуй, как никто иной в жанре умеет выстраивать на их основе пронзительные и пробирающие до глубины души сюжеты. 42 Жанры
Космическая опера made in USSR
В советской фантастике космическая опера долго считалась ругательным термином, так что отечественные фантасты не слишком рвались сочинять нечто подобное. Впрочем, отдельные произведения на тему «звёздных войн» в СССР появлялись…
Неснятые экранизации «Человека-паука»
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Возможно ли продолжение «Пространства»?
Телесериал «Пространство» официально считается оконченным. Однако шесть сезонов примерно соответствуют только шести книгам из девяти. Реально ли снять ещё три сезона? И о чём они должны рассказывать? 58 Жанр
Чем пугает природа в кино
Шутки с природой бывают плохи. Опасные животные, дикие племена, отвратительные паразиты или смертоносные грибы — нет покоя человеку ни в зелёных, ни в каменных джунглях. Он по-прежнему уязвим перед тем хаосом, что правит миром. И чем цивилизованнее человек, тем ему тревожнее. Посмотрим, с какими ужасами флоры и фауны сталкивались киногерои хорроров и фантастики XX–XXI веков. 64 Магия кино
Знаменитые саундтреки к фантастическим фильмам и их создатели
В честь 94-й церемонии вручения «Оскара» вспоминаем самых известных композиторов, уже награждённых золотой статуэткой за создание оригинальных саундтреков к фантастическим фильмам: от Джона Уильямса до Хильдур Гуднадоуттир.
Зельеварение как видеоигровая механика
Игр непосредственно о производстве зелий кот наплакал, но в качестве побочной механики зельеварение (его частенько называют алхимией) встречается не так уж и редко. Причём к производству зелий создатели игр подходят с большой фантазией — это редкий пример игровой механики, которая не кочует из одного проекта в другой с минимальными изменениями, а каждый раз придумывается практически с нуля. 80 Ролевые игры
Настольная ролевая система Call of Cthulhu
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Как формировались отряды космонавтов и астронавтов
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Птерозавры: как выглядели и жили летающие родственники динозавров
Птерозавры появились и достигли расцвета в мезозое (около 228–66 миллионов лет назад), они царили в небесах, над головами динозавров. Среди птерозавров были и самые большие летающие существа из тех, что когда-либо поднимались в воздух, — гиганты с размахом крыльев до 12 метров. Давайте подробнее обсудим птерозавров, выясним, как они появились, почему вымерли и откуда мы о них знаем.
Марк Симонетти
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Анна Бурденко, Сергей Пономарёв «Ощущение осадка есть признак души»
К этому исполнителю желаний не надо идти — в него надо погружаться… 112 Зона комикса
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