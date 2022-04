Мир фантастики №221 (апрель 2022)

В апрельском номере на этот раз обойдёмся без шуточек и розыгрышей. Зато в нем хватает хтонических ноток. Во многом это заслуга НРИ-серии Call of Cthulhu, о которой мы подробно рассказываем на пожелтевших, изъеденных солью и пропитанных безумием страницах. А ещё хтоническую тему поддерживает один из самых мрачных супергероев MARVEL — Лунный рыцарь, которому по статусу положено защищать путников от ночных ужасов. Ещё мы поговорим о жанре эко-хоррора, птерозаврах, оскароносных композиторах и зельеварении в видеоиграх.

В номере

история настольной ролевой системы Call of Cthulhu ;

; 80 лет писателю Сэмюэлу Дилэни ;

писателю Сэмюэлу ; извилистый путь Лунного рыцаря в комиксах MARVEL;

в комиксах MARVEL; как отбирали первых космонавтов в СССР и США;

первых в СССР и США; была ли в советской фантастике космоопера.

А также:

рецензии на книги Тима Скоренко, Ярослава Барсукова, Марты Уэллс, Кима Стэнли Робинсона и других • интервью с Гаем Гэвриелом Кеем • рассказ о долгих и безуспешных попытках сделать фильм про Человека-паука • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!

Иллюстрация на обложке: ©2022 Chaosium Inc. all rights reserved. Call of Cthulhu is a registered trademark of Chaosium Inc. Used with permission

Список магазинов С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки). Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games.

Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».

Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в белорусском филиале Hobby Games журнал доступен.

Интернет-магазин « 1С-Интерес », включая широкую сеть розничных магазинов.

На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд.

Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.

Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.

Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.

В продаже с 15 апреля.

Следующий номер выйдет 13 мая.