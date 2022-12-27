Видео: BadComedian, Алексей Зуйков и Игорь Лантратов играют в Similo

Наши коллеги из Hobby World выпустили ещё один летсплей. На этот раз компания собралась за настолкой Similo, в которой игроки вычисляют тайных персонажей.

Если нет времени раскладывать что-то хардкорное, то достаём эту коробочку-филлер и вперёд! А в случае с Similo, коробочек обычно несколько.