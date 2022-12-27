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    Видео | Видео МирФ

    Видео: BadComedian, Алексей Зуйков и Игорь Лантратов играют в Similo

    27 декабря 2022
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    27.12.2022
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    0 минут на чтение

    Наши коллеги из Hobby World выпустили ещё один летсплей. На этот раз компания собралась за настолкой Similo, в которой игроки вычисляют тайных персонажей.

    Если нет времени раскладывать что-то хардкорное, то достаём эту коробочку-филлер и вперёд! А в случае с Similo, коробочек обычно несколько.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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