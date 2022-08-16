Видео: Говард Лавкрафт — отец ужасов

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев кратко рассказал о мастере ужасов Говарде Лавкрафте.

В видео можно узнать, как складывалась непростая судьба писателя, подарившего нам мрачную и притягательную вселенную, по мотивам которой выпустили множество настольных игр.