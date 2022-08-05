    Видео МирФ

    Видео: что такое настольные ролевые игры

    5 августа 2022
    05.08.2022
    10374
    0 минут на чтение
    Видео: что такое настольные ролевые игры

    Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев рассказал о настольных ролевых играх.

    Также в видео он затронул уже вышедшие на русском языке системы.

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