Видео: обзор и правила настольной игры «Лесные тайны»

Наши коллеги из Hobby World подготовили видеообзор, в котором рассказали про свою свежую новинку — семейное приключение «Лесные тайны».
На просторах волшебного леса, куда сложно добраться жителю мегаполиса, издревле обитают лесные духи. Тысячи лет назад им поклонялись племена людей, что обитали в этих местах, но тайна этого места давным-давно утрачена.
По ходу игры путешественникам предстоит перемещаться по модульному полю и оставлять свои следы на его клетках. На некоторых клетках вы сможете пообщаться с духами и задобрить их, чтобы получить от них подарок. Посещайте разные уголки леса: поляну, озеро, замшелую каменную плиту…
От 2 до 4 игроков, 20-30 минут, 10+.
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