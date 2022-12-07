Видео: обзор и правила настольной игры «Лесные тайны»

Наши коллеги из Hobby World подготовили видеообзор, в котором рассказали про свою свежую новинку — семейное приключение «Лесные тайны».

На просторах волшебного леса, куда сложно добраться жителю мегаполиса, издревле обитают лесные духи. Тысячи лет назад им поклонялись племена людей, что обитали в этих местах, но тайна этого места давным-давно утрачена.

По ходу игры путешественникам предстоит перемещаться по модульному полю и оставлять свои следы на его клетках. На некоторых клетках вы сможете пообщаться с духами и задобрить их, чтобы получить от них подарок. Посещайте разные уголки леса: поляну, озеро, замшелую каменную плиту…

От 2 до 4 игроков, 20-30 минут, 10+.