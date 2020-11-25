Видео: обзор настольной игры «Эверделл»

Наши коллеги из Hobby World выпустили новый ролик — на этот раз в центре внимания оказалась настольная игра «Эверделл». Ведущий Семён Пыхтеев традиционно рассказывает правила и показывает компоненты.
Несмотря на сказочный антураж, «Эверделл» представляет собой довольно серьёзную настолку с механикой размещения рабочих. Собирайте ресурсы, застраивайте свой город зданиями, набирайте победные очки и готовьтесь к зиме!
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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