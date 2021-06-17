Видео: обзор настолок из серии «Замес»

Наши коллеги из Hobby World выпустили ролик, посвящённый серии настольных игр «Замес». Бессменный ведущий Семён Пыхтеев рассказал о правилах базовой коробки, взаимодействии фракций, видах карт, а также подсветил фракции из всех вышедших на русском дополнений.

Помимо базы HW выпустила дополнения «Неизбежный выпуск про Ктулху», «Война без конечностей», «Культурный шок», «Заимимимес» и «Казаки против помидоров»!

Ознакомиться с ними можно на сайте издательства.

А какая у вас любимая фракция?