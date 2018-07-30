Некоторое время назад Disney уволила Джеймса Ганна с поста режиссёра третьей части «Стражей Галактики» из-за провокационных твитов, написанных много лет назад. Практически сразу после этого режиссёра открыто поддержал Дэйв Батиста (Дракс), а также косвенно — и другие актёры «Стражей галактики».

А сегодня в социальных сетях появилось открытое письмо, в котором все актёры заявили, что полностью поддерживают Джеймса Ганна.

Актёры полностью поддерживают Джеймса Ганна. Они молчали десять дней, чтобы обдумать и обсудить происходящее, и на заявление их подвигла поддержка Ганна фанатами и СМИ, а также множество нелепых слухов. Они специально подчёркивают, что и не думают одобрять его шутки, приведшие к скандалу, а лишь хотят выразить ему свою любовь, поддержку и благодарность за время, проведённое на съёмках первых и вторых «Стражей галактики». Актёры уверены, что извинения, которые режиссёр принёс за свои твиты, были самыми искренними. Роли изгоев, заслуживающих искупления, круто изменили их жизни. И тема искупления актуальна как никогда. Джеймс Ганн — не последний хороший человек, наказанный судом общественного мнения. Но актёры верят, что общество сможет преодолеть внутренние разногласия и прекратит использовать мнение толпы в качестве оружия. Актёры с нетерпением ждут, когда смогут снова поработать с Ганном.

Письмо подписали Крис Прэтт (Звёздный Лорд), Зои Салдана (Гамора), Дэйв Батиста (Дракс), Карен Гиллан (Небьюла), Брэдли Купер (Ракета), Шон Ганн (брат режиссёра, в фильме играл Краглина), Вин Дизель (Грут), Пом Клементьефф (Мантис) и Майкл Рукер (Йонду). Прэтт, Клементьефф, Салдана и другие в последующих сообщениях открыто призвали вернуть Ганна на пост режиссёра «Стражей галактики 3».

Съёмки третьих «Стражей Галактики» должны были начаться уже осенью, а премьера фильма была намечена на 2020 год. Пока неизвестно, как уход Ганна скажется на графике съёмок и кто может его заменить.

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Владимир Макаров
Владимир Макаров
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