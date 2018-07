Некоторое время назад Disney уволила Джеймса Ганна с поста режиссёра третьей части «Стражей Галактики» из-за провокационных твитов, написанных много лет назад. Практически сразу после этого режиссёра открыто поддержал Дэйв Батиста (Дракс), а также косвенно — и другие актёры «Стражей галактики».

А сегодня в социальных сетях появилось открытое письмо, в котором все актёры заявили, что полностью поддерживают Джеймса Ганна.

If you please, read the statement written and signed by The Guardians of the Galaxy cast in support of James Gunn’s reinstatement as director of GOTG Volume 3. pic.twitter.com/TjNA9RF6M8

— Zoe Saldana (@zoesaldana) July 30, 2018