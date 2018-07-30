Некоторое время назад Disney уволила Джеймса Ганна с поста режиссёра третьей части «Стражей Галактики» из-за провокационных твитов, написанных много лет назад. Практически сразу после этого режиссёра открыто поддержал Дэйв Батиста (Дракс), а также косвенно — и другие актёры «Стражей галактики».

А сегодня в социальных сетях появилось открытое письмо, в котором все актёры заявили, что полностью поддерживают Джеймса Ганна.

If you please, read the statement written and signed by The Guardians of the Galaxy cast in support of James Gunn’s reinstatement as director of GOTG Volume 3. pic.twitter.com/TjNA9RF6M8 — Zoe Saldana (@zoesaldana) July 30, 2018

Актёры полностью поддерживают Джеймса Ганна. Они молчали десять дней, чтобы обдумать и обсудить происходящее, и на заявление их подвигла поддержка Ганна фанатами и СМИ, а также множество нелепых слухов. Они специально подчёркивают, что и не думают одобрять его шутки, приведшие к скандалу, а лишь хотят выразить ему свою любовь, поддержку и благодарность за время, проведённое на съёмках первых и вторых «Стражей галактики». Актёры уверены, что извинения, которые режиссёр принёс за свои твиты, были самыми искренними. Роли изгоев, заслуживающих искупления, круто изменили их жизни. И тема искупления актуальна как никогда. Джеймс Ганн — не последний хороший человек, наказанный судом общественного мнения. Но актёры верят, что общество сможет преодолеть внутренние разногласия и прекратит использовать мнение толпы в качестве оружия. Актёры с нетерпением ждут, когда смогут снова поработать с Ганном.

Письмо подписали Крис Прэтт (Звёздный Лорд), Зои Салдана (Гамора), Дэйв Батиста (Дракс), Карен Гиллан (Небьюла), Брэдли Купер (Ракета), Шон Ганн (брат режиссёра, в фильме играл Краглина), Вин Дизель (Грут), Пом Клементьефф (Мантис) и Майкл Рукер (Йонду). Прэтт, Клементьефф, Салдана и другие в последующих сообщениях открыто призвали вернуть Ганна на пост режиссёра «Стражей галактики 3».

Съёмки третьих «Стражей Галактики» должны были начаться уже осенью, а премьера фильма была намечена на 2020 год. Пока неизвестно, как уход Ганна скажется на графике съёмок и кто может его заменить.