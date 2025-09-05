Amazon снимет сериал по Life is Strange

По данным издания Variety, Amazon Prime Video дал «зеленый свет» телеадаптации игры Life is Strange.
Шоураннером, сценаристом и продюсером выступит Чарли Ковелл, приложивший руку к «Концу ***го мира».
Для меня большая честь адаптировать Life is Strange для Amazon MGM Studios. Я большой поклонник игры и очень рад возможности поработать со Square Enix, Story Kitchen и LuckyChap. Я с нетерпением жду момента, чтобы поделиться историей Макс и Хлои с другими игроками и новой аудиторией.
В основу сериала ляжет первая часть игры, которая рассказывает о студентке-фотографе Макс, способной обращать время вспять.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.