Анонсирована новая игра Pokémon Detective Pikachu — она выйдет на Nintendo Switch Кот-редактор 29.05.2019 Новости, Яндекс 1 минута на чтение В ночь с 28 на 29 мая The Pokémon Company провела презентацию, в рамках которой показала сразу несколько новинок. В числе прочего, издатель анонсировал вторую часть Pokémon Detective Pikachu — это прямое продолжение игры, вышедшей на портативной платформе Nintendo 3DS в 2018 году. Именно Detective Pikachu легла в основу одноимённого фильма с Райаном Рейнольдсом. В ней появился разговаривающий детектив Пикачу, который помогал Тиму Гудману расследовать дело о смерти отца. Никаких подробностей по игре нет. Официальный твиттер комментирует анонс так: Announcement 1⃣ Can’t wait to keep sleuthing with #DetectivePikachu? Plans are under way to bring this crime-solving Pikachu to Nintendo Switch! The details of this game are still a mystery…so keep checking back here for more clues. 🔎⚡️ pic.twitter.com/286PFCGYaR — Pokémon (@Pokemon) May 29, 2019 Не терпится вновь вновь отправиться расследовать дела вместе с «Детективом Пикачу»? Мы планируем привести этого сыщика Пикачу на Nintendo Switch! Подробности игры пока ещё загадка… так что оставайтесь на связи для новых улик! Кроме того, на презентации анонсировали мобильное приложение Pokémon Home (представляет собой облачное хранилище, где можно коллекционировать и обмениваться покемонами из разных проектов), Pokémon Sleep (приложение + браслет Pokémon Go Plus, который позволит конвертировать сон в особые очки) и мобильную игру Pokémon Masters про самых знаменитых тренеров покемонов. Читайте также Pokémon Go: как дополненная реальность изменила мир 14.07.2016 Рассказываем, откуда взялась игра, о которой все вокруг говорят. Пикачу, Иви, Слоупок. Обзор Pokémon: Let’s Go 26.12.2018 Самая самая красивая игра про покемонов на сегодняшний день. «Покемон. Детектив Пикачу»: Дэдпул подставил кролика Роджера 19.05.2019 Главное достоинство фильма — Райан Рейнолдс, а главная проблема — персонажи-люди и связанный с ними сюжет. Рассказываем подробнее об этой любопытной экранизации игры. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: