В ночь с 28 на 29 мая The Pokémon Company провела презентацию, в рамках которой показала сразу несколько новинок. В числе прочего, издатель анонсировал вторую часть Pokémon Detective Pikachu — это прямое продолжение игры, вышедшей на портативной платформе Nintendo 3DS в 2018 году.

Именно Detective Pikachu легла в основу одноимённого фильма с Райаном Рейнольдсом. В ней появился разговаривающий детектив Пикачу, который помогал Тиму Гудману расследовать дело о смерти отца.

Никаких подробностей по игре нет. Официальный твиттер комментирует анонс так:

Announcement 1⃣

Can’t wait to keep sleuthing with #DetectivePikachu? Plans are under way to bring this crime-solving Pikachu to Nintendo Switch!

The details of this game are still a mystery…so keep checking back here for more clues. 🔎⚡️ pic.twitter.com/286PFCGYaR

— Pokémon (@Pokemon) May 29, 2019