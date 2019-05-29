В ночь с 28 на 29 мая The Pokémon Company провела презентацию, в рамках которой показала сразу несколько новинок. В числе прочего, издатель анонсировал вторую часть Pokémon Detective Pikachu — это прямое продолжение игры, вышедшей на портативной платформе Nintendo 3DS в 2018 году.

Именно Detective Pikachu легла в основу одноимённого фильма с Райаном Рейнольдсом. В ней появился разговаривающий детектив Пикачу, который помогал Тиму Гудману расследовать дело о смерти отца.

Никаких подробностей по игре нет. Официальный твиттер комментирует анонс так:

Не терпится вновь вновь отправиться расследовать дела вместе с «Детективом Пикачу»? Мы планируем привести этого сыщика Пикачу на Nintendo Switch! Подробности игры пока ещё загадка… так что оставайтесь на связи для новых улик!

Кроме того, на презентации анонсировали мобильное приложение Pokémon Home (представляет собой облачное хранилище, где можно коллекционировать и обмениваться покемонами из разных проектов),  Pokémon Sleep  (приложение + браслет Pokémon Go Plus, который позволит конвертировать сон в особые очки) и мобильную игру Pokémon Masters про самых знаменитых тренеров покемонов.

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Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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