В ночь с 28 на 29 мая The Pokémon Company провела презентацию, в рамках которой показала сразу несколько новинок. В числе прочего, издатель анонсировал вторую часть Pokémon Detective Pikachu — это прямое продолжение игры, вышедшей на портативной платформе Nintendo 3DS в 2018 году.

Именно Detective Pikachu легла в основу одноимённого фильма с Райаном Рейнольдсом. В ней появился разговаривающий детектив Пикачу, который помогал Тиму Гудману расследовать дело о смерти отца.

Никаких подробностей по игре нет. Официальный твиттер комментирует анонс так:

Announcement 1⃣ Can’t wait to keep sleuthing with #DetectivePikachu? Plans are under way to bring this crime-solving Pikachu to Nintendo Switch! The details of this game are still a mystery…so keep checking back here for more clues. 🔎⚡️ pic.twitter.com/286PFCGYaR — Pokémon (@Pokemon) May 29, 2019

Не терпится вновь вновь отправиться расследовать дела вместе с «Детективом Пикачу»? Мы планируем привести этого сыщика Пикачу на Nintendo Switch! Подробности игры пока ещё загадка… так что оставайтесь на связи для новых улик!

Кроме того, на презентации анонсировали мобильное приложение Pokémon Home (представляет собой облачное хранилище, где можно коллекционировать и обмениваться покемонами из разных проектов), Pokémon Sleep (приложение + браслет Pokémon Go Plus, который позволит конвертировать сон в особые очки) и мобильную игру Pokémon Masters про самых знаменитых тренеров покемонов.