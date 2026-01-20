КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Armored Trooper Votoms: новое аниме Мамору Осии — возрождение франшизы из 1980-х

Кот-император
20 января 11:40
317
1 минута на чтение
Студия Bandai Namco Filmworks и Production I.G работают над аниме по франшизе Armored Trooper Votoms («Бронированные воины Вотомы») под названием «Серая ведьма». Режиссёр аниме — Мамору Осии, создатель «Призрака в доспехах».
«Вотомы» — аниме и манга в жанре меха, популярные в 1980-е и считавшиеся конкурентом «Гандаму», но в наше время несколько забытые. По сюжету, в этом мире идёт столетняя космическая война империй Гильгамеш и Баларант. Основное оружие в этой войне — роботы-шагоходы под названием ВОТОМ.
Новое аниме станет возрождением и перезапуском «Вотома» и выйдет в 2026 году. На днях создатели опубликовали 30-секундный отрывок:
Мир Фантастики
YouTube
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

