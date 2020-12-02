Астроном SETI уверен, что люди обнаружат пришельцев к 2036 году

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Старший астроном организации по поиску внеземного разума SETI Сет Шостак считает, что человечество обнаружит пришельцев к 2036 году.
Уверенность Шостака чисто практическая — ведь каждые пару лет вычислительная мощность компьютеров удваивается, а значит, увеличивается скорость обработки космических сигналов.
Так что, исходя из закона Мура, я могу поспорить с каждым на чашку кофе из «Старбакса», что мы обнаружим что-то к 2036 году.
Шостак добавил, что именно компьютеры, а не люди, мониторят сигналы.
Мы не сидим напротив компьютеров и не смотрим постоянно на данные. Это было бы словно наблюдать одновременно за миллионом каналов телевизора.
По подсчётам астронома, к 2036 году институт SETI повысит мощности настолько, что исследователи суммарно отследят активности в миллионе звёздных систем. И Шостак считает, что миллион — «вполне подходящая цифра, чтобы что-нибудь обнаружить». Учёный также добавил, что в последнее время астрономам удалось обнаружить множество экзопланет, которые дают представление о том, какие разные формы жизни могут там обитать.
Правда, стоит добавить, что ещё в 2007 году Мур говорил, что закон, очевидно, перестанет действовать из-за атомарной природы вещества и ограничения по скорости света. Эту проблему решили параллельными вычислениями, но и здесь инженеры упираются в потолок — на этот раз он обусловлен тем, что не все алгоритмы можно распараллелить.
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