Официальный твиттер университета Калифорнийского института в Беркли объявил о закрытии SETI@home — некоммерческой инициативы распределённых вычислений по всему миру, в рамках которых устройства анализировали радиосигналы в поисках признаков внеземной жизни.

Thanks to the many volunteers who have helped crunch data for SETI@home in the last two decades. On March 31, the project will stop sending out new work to users, but this is not the end of public engagement in SETI research. pic.twitter.com/P0t0v8w7n4

— UC Berkeley SETI (@BerkeleySETI) March 3, 2020