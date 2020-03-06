Официальный твиттер университета Калифорнийского института в Беркли объявил о закрытии SETI@home — некоммерческой инициативы распределённых вычислений по всему миру, в рамках которых устройства анализировали радиосигналы в поисках признаков внеземной жизни.

 

Проект запустили в 1999 году, когда команда учёных из университета написала программу, позволяющую любому желающему установить её на свой компьютер, чтобы задействовать свободную вычислительную мощность в общей сети. В рамках инициативы исследователи фиксировали приходящие из космоса шумы, в которых алгоритмы искали вероятное искусственное происхождение. За 20 лет в проекте поучаствовали несколько миллионов человек.

SETI@home окончательно свернут 31 марта — центр перестанет присылать участникам новые данные. Создатели программы говорят, что причины для такого решения две. Во-первых, снижается научная ценность полученных данных. А во-вторых, накопился огромный объём информации, которую нужно ещё исследовать и исследовать.

Инициатива также имела проблемы с финансированием — государство не выделяло на него средства, а частных денег не хватало. Так, например, в 2007-м создатели запросили у сообщества пожертвований на 476 тысяч долларов, чтобы проект продолжал работать в 2008-м. А последний раз программное обеспечение обновлялось лишь в 2015 году.

Создатели SETI@home подчеркнули, что для будущих исследований они всё ещё могут обратиться к распределённым вычислениям.

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