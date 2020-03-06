Официальный твиттер университета Калифорнийского института в Беркли объявил о закрытии SETI@home — некоммерческой инициативы распределённых вычислений по всему миру, в рамках которых устройства анализировали радиосигналы в поисках признаков внеземной жизни.

Thanks to the many volunteers who have helped crunch data for SETI@home in the last two decades. On March 31, the project will stop sending out new work to users, but this is not the end of public engagement in SETI research. pic.twitter.com/P0t0v8w7n4 — UC Berkeley SETI (@BerkeleySETI) March 3, 2020

Проект запустили в 1999 году, когда команда учёных из университета написала программу, позволяющую любому желающему установить её на свой компьютер, чтобы задействовать свободную вычислительную мощность в общей сети. В рамках инициативы исследователи фиксировали приходящие из космоса шумы, в которых алгоритмы искали вероятное искусственное происхождение. За 20 лет в проекте поучаствовали несколько миллионов человек.

SETI@home окончательно свернут 31 марта — центр перестанет присылать участникам новые данные. Создатели программы говорят, что причины для такого решения две. Во-первых, снижается научная ценность полученных данных. А во-вторых, накопился огромный объём информации, которую нужно ещё исследовать и исследовать.

Инициатива также имела проблемы с финансированием — государство не выделяло на него средства, а частных денег не хватало. Так, например, в 2007-м создатели запросили у сообщества пожертвований на 476 тысяч долларов, чтобы проект продолжал работать в 2008-м. А последний раз программное обеспечение обновлялось лишь в 2015 году.

Создатели SETI@home подчеркнули, что для будущих исследований они всё ещё могут обратиться к распределённым вычислениям.