Автор сериала «Детективное агентство Дирка Джентли» подтвердил разработку анимационного спин-оффа Евгения Блинова 25.05.2019 Новости, Яндекс 400 0 минут на чтение Автор сериала «Детективное агенство Дирка Джентли» по мотивам романа Дугласа Адамса подтвердил разработку анимационного спин-оффа шоу. У себя в твиттере Арвинда Дэвид поздравил фанатов с Днём полотенца и рассказал, что действительно работает над продолжением сериала. #towelday2019 #dirkgentlyisntover #dirkgently This #TowelDay a little thank you to all the #dirktectives who keep the faith. & to #DouglasAdams who built the church.Also, we are working on an #animated spin-off, early-days no guarantees, but we are working. Let the Qs begin pic.twitter.com/mvJKVwCHWq — Arvind Ethan David (@ArvD) May 25, 2019 В этот День полотенца говорю небольшое «спасибо» всем фанатам, которые продолжали верить. И, конечно, Дугласу Адамсу, который построил церковь. Кстати, мы работает над анимационным спин-оффом, пока никаких гарантий, но мы работаем. Слухи о продолжении шоу в формате мультсериала ходили ещё в 2018 году. В 2017-м канал BBC America закрыл «Детективное агентство Дирка Джентли» после второго сезона. У поклонников была надежда, что сериал найдёт новых дом на Netflix, который приобрёл права на показ сериала по всеми миру, но этого не случилось. Читайте также Детективное агентство Дирка Джентли, 2 сезон: реальность трещит по швам 27.12.2017 Новые (и, видимо, последние) приключения холистического детектива всё так же полны безумия и абсурда — но сам Дирк Джентли почему-то впал в экзистенциальный кризис… Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Евгения БлиноваМеня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: