Автор сериала «Детективное агенство Дирка Джентли» по мотивам романа Дугласа Адамса подтвердил разработку анимационного спин-оффа шоу. У себя в твиттере Арвинда Дэвид поздравил фанатов с Днём полотенца и рассказал, что действительно работает над продолжением сериала.

В этот День полотенца говорю небольшое «спасибо» всем фанатам, которые продолжали верить. И, конечно, Дугласу Адамсу, который построил церковь. Кстати, мы работает над анимационным спин-оффом, пока никаких гарантий, но мы работаем.

Слухи о продолжении шоу в формате мультсериала ходили ещё в 2018 году. В 2017-м канал BBC America закрыл «Детективное агентство Дирка Джентли» после второго сезона. У поклонников была надежда, что сериал найдёт новых дом на Netflix, который приобрёл права на показ сериала по всеми миру, но этого не случилось.

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Новые (и, видимо, последние) приключения холистического детектива всё так же полны безумия и абсурда — но сам Дирк Джентли почему-то впал в экзистенциальный кризис…

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.
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