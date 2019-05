Автор сериала «Детективное агенство Дирка Джентли» по мотивам романа Дугласа Адамса подтвердил разработку анимационного спин-оффа шоу. У себя в твиттере Арвинда Дэвид поздравил фанатов с Днём полотенца и рассказал, что действительно работает над продолжением сериала.

#towelday2019 #dirkgentlyisntover #dirkgently

This #TowelDay a little thank you to all the #dirktectives who keep the faith. & to #DouglasAdams who built the church.

Also, we are working on an #animated spin-off, early-days no guarantees, but we are working. Let the Qs begin pic.twitter.com/mvJKVwCHWq

— Arvind Ethan David (@ArvD) May 25, 2019