Автор сериала «Детективное агенство Дирка Джентли» по мотивам романа Дугласа Адамса подтвердил разработку анимационного спин-оффа шоу. У себя в твиттере Арвинда Дэвид поздравил фанатов с Днём полотенца и рассказал, что действительно работает над продолжением сериала.

#towelday2019 #dirkgentlyisntover #dirkgently

This #TowelDay a little thank you to all the #dirktectives who keep the faith. & to #DouglasAdams who built the church.

Also, we are working on an #animated spin-off, early-days no guarantees, but we are working. Let the Qs begin pic.twitter.com/mvJKVwCHWq — Arvind Ethan David (@ArvD) May 25, 2019

В этот День полотенца говорю небольшое «спасибо» всем фанатам, которые продолжали верить. И, конечно, Дугласу Адамсу, который построил церковь. Кстати, мы работает над анимационным спин-оффом, пока никаких гарантий, но мы работаем.

Слухи о продолжении шоу в формате мультсериала ходили ещё в 2018 году. В 2017-м канал BBC America закрыл «Детективное агентство Дирка Джентли» после второго сезона. У поклонников была надежда, что сериал найдёт новых дом на Netflix, который приобрёл права на показ сериала по всеми миру, но этого не случилось.