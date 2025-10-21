Авторы «Очень странных дел» о Векне в финале: «Это Фредди Крюгер на стероидах»

Создатели «Очень странных дел» братья Даффер рассказали, что в пятом и заключительном сезоне Векна станет еще более могущественным антагонистом.
По их словам, если раньше его способности работали только в Изнанке, то теперь он сможет использовать их в реальном мире.
Мы называем его Векной 2.0, потому что он изменился. Он сильнее и страшнее, чем когда-либо. <...> Теперь он может надрать вам задницу поистине жестоким образом, как Фредди <Крюгер> на стероидах. Раз, два, Векна идет за тобой...
Первая часть финала «Очень странных дел» выйдет 25 ноября, вторая — 25 декабря, а последний эпизод — 31 декабря.
