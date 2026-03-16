«Азбука» переиздаёт «Пернский цикл» Маккефри

Издательство «Азбука» начало переиздание на русском языке «Пернского цикла» — серии книг «научного фэнтези» Энн Маккефри. Переиздание приурочено к столетию со дня рождения писательницы. Книги выйдут в новом переводе Кирилла Плешкова.

Первыми выйдут сборники «Всадники Перна» и «Песнь Перна», которые уже отправились в печать, и первая книга уже доступна в продаже на сайте издательства. В ближайших планах издательства также «Певица Перна» и «Барабаны Перна».

«Пернский цикл» рассказывает о планете Перн, населённой выходцами с Земли. Люди на ней обрели симбиоз с местными драконами — летающими и выдыхающими огонь. Первая книга цикла «Полёт дракона» (входящая в сборник «Всадники Перна») вышла в 1968 году, и Маккефри продолжала писать цикл до самой смерти в 2011 году. Первые книги цикла получили много наград, в том числе «Хьюго» и «Небьюла».

