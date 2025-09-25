КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Брэндон Сандерсон и Питер Оруллиан напишут фэнтезийную трилогию The Strata Wars

Дмитрий Кинский
25 сентября 16:14
490
1 минута на чтение
Брэндон Сандерсон и Питер Оруллиан работают над фэнтезийной трилогией под названием The Strata Wars.
Книги выпустит издательство Saga Press (импринт Simon & Schuster).
В центре сюжета будет музыкант Джек Соломон, который после смерти оказывается в новой реальности, где музыка и свет считаются магией, а на улицах Лондона разворачиваются события прошлых эпох.
Первая книга «Песни мертвых», написанная в соавторстве, выйдет летом 2026 года. Следующие две напишет Оруллиан.
Идея для романа возникла у Сандерсона и Оруллиана еще в начале 2000-х.
Брэндон Сандерсон
Это мой давний проект, которым я страстно увлечен, и я с нетерпением жду, когда он наконец-то выйдет из тени набросков и документов по построению мира и превратится в полноценный роман.

