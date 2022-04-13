«Букмейт» и российские издательства запустили акцию с бесплатными книгами

Сервис «Букмейт» совместно с ведущими российскими издательствами запустил акцию «Книги остаются». В её рамках на площадке стали бесплатно доступны 62 книги.

В акции участвуют книги издательств Ad Marginem, Individuum, No Kidding Press, Popcorn Books, «Альпина», «Питер», «Лайвбук», «Самокат» и многие другие.

Мы попросили издателей выбрать книги созвучные, по их ощущениям, настоящему моменту. Среди них оказались журналистские расследования, философские трактаты о человеческой природе, тексты на социальную тематику, попытки осмыслить устройство современного общества и даже руководства для переживающих финансовый кризис. И, конечно же, увлекательные романы — о прошлом и современности.

В списке есть немного фантастики, включая, например, роман Линор Горалик «Имени такого-то», посвящённый эвакуации психбольницы в 1941-м, в котором реальное смешивается с фантасмагорическим. А ещё есть изданная на русском книга Ннеди Окорафор «Кто боится смерти», завоевавшая несколько премий.

Акция продлится до 1 июня.