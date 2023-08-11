Частично утерянная арка «Подводная угроза» со Вторым Доктором получит анимационную адаптацию

BBC объявила, что «Доктор Кто» получит анимационную адаптацию частично утерянной сюжетной арки «Подводная угроза» со Вторым Доктором, в которой всего будет четыре эпизода.
Оригинальные мастер-записи 1967 года второй и третьей серий были утеряны, остались только первая и четвертая.
Зато сохранились аудиозаписи двух пропавших эпизодов, которые использовали для создания адаптации.
По сюжету герои оказываются в Атлантиде, где они знакомятся с профессором Зароффом, который вознамерился уничтожить Землю, осушив мировые океаны.
Все четыре серии выйдут на DVD и Blu-ray в этом году.
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