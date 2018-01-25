Часы Судного дня — один из самых характерных и, пожалуй, самых фантастических атрибутов Холодной войны. Их запустили в далёком 1947 году, это был проект журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Чикагского университета. С тех пор стрелки переводили не так часто, и каждая смена соответствовала напряжению во всём мире. Полночь же символизирует начало ядерной катастрофы. Часы Судного дня стали иконой графического романа Алана Мура и Дэйва Гиббонса «Хранители». И вот, в начале 2018 года, учёные перевели стрелки Часов на 30 секунд вперёд — теперь до конца света осталось всего 2 минуты.

По меркам учёных, Земля была лишь однажды настолько близка к ядерному апокалипсису — в 1953 году, когда СССР и США провели испытания своих термоядерных бомб с разницей в девять месяцев. На этот раз учёные сдвинули стрелку Часов из-за продолжающихся ядерных испытаний, которые проводит Северная Корея. Кроме того, учёные считают, что конец света неуклонно приближается из-за климатических изменений.