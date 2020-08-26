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    Что почитать: «Судьба убийцы» Робин Хобб, «Под маятником солнца» Инг и «Последние дни» Пауэрса

    26 августа 2020
    Кот-император
    26.08.2020
    4091
    2 минуты на чтение

    В рубрике «Что почитать» — сразу три новинки от трёх разных издательств. В ассортименте у нас викторианское фэнтези с фейри и финальные части циклов «Мир Элдерлингов» Робин Хобб и «Трилогия сдвигов» Тима Пауэрса.

    Робин Хобб
    «Сага о Фитце и Шуте. Книга 3. Судьба убийцы»

    Что почитать: «Судьба убийцы» Робин Хобб, «Под маятником солнца» Инг и «Последние дни» Паэурса 1

    В серии «Звёзды новой фэнтези» издательство «Азбука» выпускает финальный том третьей трилогии «Сага о Фитце и Шуте» — речь про цикл «Мир Элдерлингов». Обложку оформил Сергей Шикин, книгу перевела Наталья Аллунан.

    Фитц уверен, что его дочь уже не вернуть, и мечтает лишь о мести. Ему ещё только предстоит узнать, что она жива. Даже её похитители не догадываются, какая судьба ей уготована, но Би никогда не сдаётся. Её везут в Клеррес, обитель Слуг, и туда же стремятся Фитц и его спутники. И когда все пути сойдутся на загадочном Белом острове, тайное станет явным и пророчества сбудутся. Но чем обернется это путешествие для Фитца и Шута?

    Книгу уже отправили в типографию. Объём — 960 страниц.

    Издательство также обещает выпустить две оставшиеся книги из тетралогии «Хроники Дождевых чащоб». В ноябре — «Город драконов» в новой редакции, в самом начале 2021-го — последняя четвёртая книга.

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    «Последние дни. Том 2»

    Что почитать: «Судьба убийцы» Робин Хобб, «Под маятником солнца» Инг и «Последние дни» Паэурса 2

    В сентябре fanzon выпустит второй том романа «Последнии дни», который завершает цикл «Трилогия сдвигов». Книгу выпустили в двух частях со схожими обложками, объём каждой — 416 и 448.

    Магический Король Запада убит в Калифорнии, и его убийца — одна из многочисленных личностей в голове Дженис Пламтри. Сид Кокрен — бывший винодел, который обвиняет в самоубийстве своей жены бога Диониса, вместе с Дженис сбегает из психиатрической лечебницы. Из Лос-Анджелеса судьба ведет их в Сан-Франциско и долину вина, чтобы попытаться вернуть к жизни Скотта Крейна — убитого Короля-рыбака. Их преследуют призраки, гангстеры, маньяк-психиатр и даже сам Дионис. Остается только одно — спасти мир для того, чтобы просто выжить!

    Оба тома выходят в сентябре.

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    Здесь призраки вселяются в людей и цитируют «Алису в Стране чудес», а люди едят призраков.

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    «Под маятником солнца»

    Что почитать: «Судьба убийцы» Робин Хобб, «Под маятником солнца» Инг и «Последние дни» Пауэрса

    «Астрель-СПб» объявила, что в серии «Мастера магического реализма» выпустит роман Джаннет Инг — лауреата британской премии фэнтези. Книга выйдет с оригинальной обложкой Джона Култхарта в переводе Марии Акимовой. Объём 512 страниц.

    Во время правления королевы Виктории английские путешественники впервые посетили бескрайнюю, неизведанную Аркадию, землю фейри, обитель невероятных чудес, не подвластных ни пониманию, ни законам человека. Туда приезжает преподобный Лаон Хелстон, чтобы обратить местных жителей в христианство. Миссионера, проповедовавшего здесь ранее, постигла печальная участь при загадочных обстоятельствах, а вскоре и Лаон исчезает без следа. Его сестра, Кэтрин Хелстон, отправляется в опасное путешествие на поиски брата, но в Аркадии ее ждет лишь одинокое ожидание в зловещей усадьбе под названием Гефсимания. А потом приходит известие: Лаон возвращается – и за ним по пятам следует королева Маб со своим безумным двором. Вскоре Кэтрин убедится, что существуют тайны, которые лучше не знать, а Аркадия куда страшнее, чем кажется на первый взгляд.

    Выход запланирован на осень.

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     Кот-император |  28.08.2019

    Теперь она называется The Astounding Award for Best New Writer.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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