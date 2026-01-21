КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новинки

Новости

Clair Obscur: Expedition 33 побила рекорд игровой индустрии по количеству GOTY

Дмитрий Кинский
21 января 16:29
150
1 минута на чтение
Clair Obscur: Expedition 33 получила 436 наград в категории «Игра года» — это рекорд для игровой индустрии.
Ранее лидером была Elden Ring, которая забрала всего на одну GOTY меньше. А тройку лидеров с заметным отставанием замыкает The Last of Us: Part II — с 326 наградами.
Топ-10 самых титулованных игр выглядит так:
  • Clair Obscur: Expedition 33 — 436;
  • Elden Ring— 435;
  • The Last of Us Part II — 326;
  • Baldur’s Gate III — 288;
  • «Ведьмак 3: Дикая охота» — 281;
  • The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 264;
  • God of War 2018 года — 263;
  • The Last of Us — 257;
  • The Elder Scrolls V: Skyrim — 229;
  • Astro Bot — 196.
Напомним, Clair Obscur: Expedition 33 — дебютный проект независимой французской студии Sandfall, бюджет которого составил всего 10 миллионов долларов.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

