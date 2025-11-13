КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Бегущий человек»: как создавалась первая экранизация с Арнольдом Шварценеггером
«Человек-бензопила. Фильм: История Резе»: каким получилось полнометражное продолжение бесцеремонного аниме-сериала
«Франкенштейн» Дель Торо — это Христос мира техноготики. Вот каким получился фильм
«Хищник: Планета смерти»: как этот анти-«Аватар» уловил главную тему франшизы

Классика

Вечная любовь: фантастика в мелодрамах и романтических комедиях
Motion capture как искусство. История и печаль «цифрового актёрства»
Новости

Death Stranding Isolations: Кодзима и Кувшинов создают аниме по игре

Кот-император
13 ноября 10:35
230
1 минута на чтение
Сервис Disney+ и Kojima Productions представили анонс аниме-сериала под рабочим названием Death Stranding Isolations, основанного на игре Death Stranding. Сериал будет сделан в традиционной, ручной 2D-анимации и должен выйти в 2027 году.
Его режиссёром стал Такаюки Сано на студии E&H. Создатель игры Хидэо Кодзима станет исполнитеьлным продюсером сериала. Пока что у проекта нет ни трейлера, ни кадров — только концепт-арт, созданный художником Ильёй Кувшиновым, который также создал дизайн персонажей.
Согласно анонсу, сериал расскажет отдельную от игры историю. Главные герои — девушка-воительница и юноша, оказавшиеся в изоляции и отправившиеся в путешествие по постапокалиптической Северной Америке. Причём у юноши серьёзная обида на Сэма Бриджеса, героя игры, так что в сериале он наверняка появится.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
«Мир Фантастики» запускает мобильное приложение!
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Мир фантастики № 264 (ноябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Силовая броня и Коготь смерти в трейлере второго сезона Fallout

Новости

Paramount закрыла мультсериал «Истории Черепашек-ниндзя»

Новости

Анонсировали MMORPG под названием Horizon Steel Frontiers

Новости

Warner Bros. Animation адаптирует 10 популярных вебтунов

Новости

Тимур Бекмамбетов научит виртуальных ИИ-актёров играть по системе Станиславского
На это ушло 5 миллионов и 10 лет.

Новости

«Тайный город»: первый трейлер отечественного фэнтези-сериала
Премьера в 2026 году.

Новости

Первый трейлер фильма «Удачи, веселитесь, не умрите» Горa Вербински
Премьера в феврале.

Новости

Трейлер сиквела «Братьев Супер Марио в кино»

Новости

«Киберслав», финал «Кибердеревни» и фильм «Король и Шут» — кинопрограмма «Comic Con Игромир»

Новости

Все победители литературной премии «История Будущего»
Девять авторов из России, Европы, Африки и Латинской Америки стали первыми лауреатами.
Показать ещё
Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты