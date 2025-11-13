Death Stranding Isolations: Кодзима и Кувшинов создают аниме по игре

Death Stranding Isolations, основанного на игре Death Stranding. Сериал будет сделан в традиционной, ручной 2D-анимации и должен выйти в 2027 году. Сервис Disney+ и Kojima Productions представили анонс аниме-сериала под рабочим названием, основанного на игре Death Stranding. Сериал будет сделан в традиционной, ручной 2D-анимации и должен выйти в 2027 году.

Его режиссёром стал Такаюки Сано на студии E&H. Создатель игры Хидэо Кодзима станет исполнитеьлным продюсером сериала. Пока что у проекта нет ни трейлера, ни кадров — только концепт-арт, созданный художником Ильёй Кувшиновым, который также создал дизайн персонажей.

Согласно анонсу, сериал расскажет отдельную от игры историю. Главные герои — девушка-воительница и юноша, оказавшиеся в изоляции и отправившиеся в путешествие по постапокалиптической Северной Америке. Причём у юноши серьёзная обида на Сэма Бриджеса, героя игры, так что в сериале он наверняка появится.

