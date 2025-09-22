КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Мультфильмы в духе древней мифологии
«Заклятие 4: Последний обряд». У нас призрак, возможно, демон, по коням!
Питчинг Фонда кино: какие фильмы для детей претендуют на финансирование в 2025 году
Каким должен был стать «Отряд самоубийц»? Разбираем изначальный сценарий

Вечная любовь: фантастика в мелодрамах и романтических комедиях
«Назад в будущее» vs реальный 2015 год: где моя летающая доска?
Детали и концепт-арты отмененного перезапуска Perfect Dark

Дмитрий Кинский
22 сентября 19:22
3
1 минута на чтение
Бывший разработчик отмененного перезапуска Perfect Dark от ныне закрытой студии The Initiative раскрыл некоторые подробности и поделился концепт-артами игры.
Творческая задумка ребута заключалась в том, чтобы переосмыслить франшизу, сохранив при этом ДНК оригинальной игры для Nintendo 64. Главным источником вдохновения был сериал «Мир Дикого Запада» от HBO, который пересказал классику на современный лад и исследовал новые темы.
Одной из ключевых механик экшена должна была стать система адреналина. По сути, это восстанавливаемый со временем ресурс, который дает герою возможность использовать мощные способности и приемы — например, замедление времени для уклонения от выстрелов.
Ранее СМИ сообщали, что показанный в 2024 году геймплей Perfect Dark был фейком. Но вскоре после этого дизайнер уровней отметил, что авторы взяли кадры для ролика из действительно играбельной демоверсии.
Проект отменили в начале лета 2025 года.

