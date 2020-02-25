После старта седьмого и заключительного сезона «Звездных войн: Войны клонов» Disney представила пачку новых эмодзи с персонажами мультсериала вроде Асоки или Оби-Вана Кеноби, которые доступны по соответствующим хэштегам, — это стандартная практика для кинокомпаний во время крупных премьер.
Вместе с этим Disney заявила, что есть еще одно секретное эмодзи.
#TheCloneWars isn’t the only hashtag with a light (or dark) side…#Ahsoka#Anakin#BoKatan#CaptainRex#MaceWindu#Maul#ObiWan#Padme#Yoda#332nd
Oh, and there might just be one more emoji to uncover… Has anyone found it?
— Disney+ (@disneyplus) February 22, 2020
Разумеется, вскоре фанаты обнаружили смайлик, о котором говорила компания. Задача оказалась довольно простой, так как в твиттере есть аккаунт, который отслеживает новые эмодзи на платформе.
Секретным смайлом оказался шлем мандалорца. Судя по всему, в заключительном сезоне «Войн клонов» нам расскажут о мандалорцах, которые примкнули к Дарту Молу. Те настолько подражали своему лидеру, что раскрашивали свою броню в черно-красный цвет и выковывали на ней шипы.
#TheMauldalorian pic.twitter.com/aL0PH2P5I1
— Hashflags (@HashflagArchive) February 21, 2020
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