После старта седьмого и заключительного сезона «Звездных войн: Войны клонов» Disney представила пачку новых эмодзи с персонажами мультсериала вроде Асоки или Оби-Вана Кеноби, которые доступны по соответствующим хэштегам, — это стандартная практика для кинокомпаний во время крупных премьер.

Вместе с этим Disney заявила, что есть еще одно секретное эмодзи.

Разумеется, вскоре фанаты обнаружили смайлик, о котором говорила компания. Задача оказалась довольно простой, так как в твиттере есть аккаунт, который отслеживает новые эмодзи на платформе.

Секретным смайлом оказался шлем мандалорца. Судя по всему, в заключительном сезоне «Войн клонов» нам расскажут о мандалорцах, которые примкнули к Дарту Молу. Те настолько подражали своему лидеру, что раскрашивали свою броню в черно-красный цвет и выковывали на ней шипы.