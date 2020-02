После старта седьмого и заключительного сезона «Звездных войн: Войны клонов» Disney представила пачку новых эмодзи с персонажами мультсериала вроде Асоки или Оби-Вана Кеноби, которые доступны по соответствующим хэштегам, — это стандартная практика для кинокомпаний во время крупных премьер.

Вместе с этим Disney заявила, что есть еще одно секретное эмодзи.

#TheCloneWars isn’t the only hashtag with a light (or dark) side…#Ahsoka#Anakin#BoKatan#CaptainRex#MaceWindu#Maul#ObiWan#Padme#Yoda#332nd

Oh, and there might just be one more emoji to uncover… Has anyone found it?

— Disney+ (@disneyplus) February 22, 2020