Джеймс Ганн о Милли Олкок: «Это лучший кастинг за всю мою жизнь»

Режиссер «Супермена» и творческий руководитель киновселенной DC Джеймс Ганн в одном из интервью назвал звезду «Дома дракона» Милли Олкок, которая сыграла Супергерл, своим лучшим кастингом.
Милли Олкок, пожалуй, лучший кастинг за всю мою жизнь. Я считаю, она просто невероятно в этом фильме.
Также постановщик подтвердил, что изначально написал роль Миротворца в «Отряде самоубийц: Миссия навылет» для Дэйва Батисты. Но актера пригласили в два других проекта с большим гонорарам, поэтому персонажа в итоге сыграл Джон Сина.
Джон показался мне очень смешным в «Девушке без комплексов». Когда мы встретились, то сразу стали друзьями. Вообще, я работал с ним больше, чем с любым другим актером, мы уже сняли с ним два сезона. И это еще не конец. Он крутой парень и актер. «Миротворец», пожалуй, мой любимый проект.
