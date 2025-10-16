КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Джим Кэрри готов сыграть ещё одного мультяшку из нашего детства в «Джетсонах»

Кот-император
16 октября 09:26
Сообщают, что Джим Кэрри ведёт переговоры на роль Джорджа Джетсона, папы семейства из будущего, в фильме по мотивам мультсериала 1960-х. Поставит этот фильм Колин Треворроу («Мир Юрского периода»).
«Джетсоны» — комедийный мультсериал про самую обычную семью из будущего. Они стоят в пробках на летающих машинах, у них няня-робот и дом в облаках. Первый сериал про Джетсонов стартовал в 1962-м, как своего антипод «Флинтстоунам» той же студии, а затем про них было снято множество мультфильмов. «Живой» фильм про Джетсонов планировался много десятилетий, но только теперь у него появились конкретные очертания.
Для Джима Кэрри это будет уже вторая роль после кратковременного «ухода из кино» и возвращения всего два года спустя.

О создателях «Джетсонов»

История студии Hanna-Barbera: двое мечтателей, одна мышь и семь премий «Оскар»

Мария Лебеденко

11.02.2025

7717

С чего начинали и как творили создатели нашего детства

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

