КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в декабре 2025? Предсеансное обслуживание и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия

Классика

«Песнь моря»: мультфильм с настоящим волшебством
20 лет Риддику! Как создавалась «Чёрная дыра»
Новости

DnD-сессия с Александром Брегановым и стенд Arknights: Endfield — что еще будет на «Comic Con Игромир»

Дмитрий Кинский
2 декабря 18:16
76
1 минута на чтение
Организаторы фестиваля поп-культуры «Comic Con Игромир» продолжают делиться подробностями о программе мероприятия.
  • В числе специальных гостей будут Импровизаторы. Гости смогут поиграть в игры из шоу и купить мерч;
  • На сцене выступит рестлер Виктор Зангиев, образ которого лег в основу Зангиева из Street Fighter;
  • Александр Бреганов, Евгений Чебатков и Big Russian Boss проведут ДнД-сессию в реальном времени;
  • В азиатской зоне будут Студийная банда, Ислам Ганджаев, студия дубляжа Flarrow Films и команда AniStar;
  • На Аллее Авторов можно будет увидеться с художницей и сценаристкой Анастасией Phobs Ким («Майор Гром»), художницей Ладой Orphen Sirius Акишиной («Бесобой»), создательницей «Полуночной земли» Юлией Никитиной, Аскольдом Акишиным и не только;
  • Разработчики гача-игры Arknights: Endfield подготовят стенд, где можно будет сыграть в демо-версию, принять участие в штамп-квесте и получить мерч.
«Comic Con Игромир» пройдет с 12 по 14 декабря.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 264 (ноябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Сэм Рэйми спродюсирует хоррор «Портрет Бога»

Новости

Первый тизер финального DLC для Atomic Heart

Новости

Новые фильмы про Соника и Черепашек-ниндзя выйдут в 2028 году
TMNT получит перезагрузку.

Новости

Фильм по Helldivers поставит режиссёр «Форсажей» и «Звёздного пути». Он не играл в игру, но считает это плюсом
Он поработает со сценаристом «Оно».

Новости

Сериал по God of War поставит режиссёр «В поле зрения»
Он же снимал «Пацанов».

Новости

Топ-20 лучших фильмов 2025 года по версии Rolling Stone
«Битва за битвой» заняла первое место.

Новости

Новую трилогию «Ведьмака» про Цири хотят выпустить за шесть лет

Новости

Netflix выпустил артбук по «Кейпоп-охотницам на демонов». Он доступен на сайте под саундтрек
В артбук входит 15 глав (142 страницы).

Новости

«Злая» получит еще один роман-приквел — на этот раз про Глинду

Новости

«Зверополис 2» показал лучший старт среди всех мультфильмов
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты