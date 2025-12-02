DnD-сессия с Александром Брегановым и стенд Arknights: Endfield — что еще будет на «Comic Con Игромир»

Организаторы фестиваля поп-культуры «Comic Con Игромир» продолжают делиться подробностями о программе мероприятия.
В числе специальных гостей будут Импровизаторы. Гости смогут поиграть в игры из шоу и купить мерч;
На сцене выступит рестлер Виктор Зангиев, образ которого лег в основу Зангиева из Street Fighter;
Александр Бреганов, Евгений Чебатков и Big Russian Boss проведут ДнД-сессию в реальном времени;
В азиатской зоне будут Студийная банда, Ислам Ганджаев, студия дубляжа Flarrow Films и команда AniStar;
На Аллее Авторов можно будет увидеться с художницей и сценаристкой Анастасией Phobs Ким («Майор Гром»), художницей Ладой Orphen Sirius Акишиной («Бесобой»), создательницей «Полуночной земли» Юлией Никитиной, Аскольдом Акишиным и не только;
Разработчики гача-игры Arknights: Endfield подготовят стенд, где можно будет сыграть в демо-версию, принять участие в штамп-квесте и получить мерч.
«Comic Con Игромир» пройдет с 12 по 14 декабря.
