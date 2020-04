Друзья! В начале недели мы получили на склад свеженапечатанный апрельский номер. Но вчера мы узнали, что «каникулы, которые не карантин» продлеваются до конца месяца. Мы не будем спорить на тему, насколько эффективно это решение и как оно отразится на экономике, но, к сожалению, у него есть ещё один побочный эффект: мы не сможем отправить вам номера «Мира фантастики» до окончания карантина, т.к. магазины Hobby Games, из которых забирают большую часть заказов, закрыты (как и почтовые отделения).

Впрочем, always look on the bright side of life: после окончания карантина, мы отправим вам сразу несколько номеров и все оставшиеся бонусы в одной посылке. И, разумеется, за это время номера не устареют, ведь мы стараемся подбирать материалы, которые останутся актуальными долгое время.

А чтобы узнать, чем заняться во время самоизоляции, заглядывайте почаще на сайт «Мира фантастики» — одних архивных материалов там хватит, чтобы скрасить самый длинный карантин.