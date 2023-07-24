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    Джабба Хатт, предательство синдикатов и другие детали детали Star Wars Outlaws

    24 июля 2023
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    24.07.2023
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    Джабба Хатт, предательство синдикатов и другие детали детали Star Wars Outlaws

    Ubisoft провела панель на San Diego Comic-Con 2023 по Star Wars Outlaws, в рамках которой компания раскрыла новые подробности грядущего экшена в открытом мире по «Звездным войнам».

    Тезисно пересказываем основные моменты:

    • По сюжету Империя настолько сфокусировали на борьбе с Повстанцами, что криминальные синдикаты получили большую свободу для процветания;
    • Главная героиня Кей — бандитка-новичок, плохо знакомая с преступным миром;
    • В игре присутствуют как уже знакомые фанатам вселенной синдикаты, так и совершенно новые;
    • Тошора — новая луна, созданная для игры и вдохновленная африканской саванной;
    • Игроки смогут исследовать Татуин, в том числе город Мос-Эйсли, дворец Джаббы Хатта и влагодобывающие фермы;
    • Что касается Джаббы, то сам он тоже появится в Outlaws. Его озвучил Ди Брэдли Бейкер;
    • Синдикатам можно помогать, а можно их предавать — не без последствий, конечно. Так, Джабба вполне может отправить за Кей наемников;
    • Корабль «Первопроходец», который Кей «перманентно позаимствовало», можно будет исследовать и находить в нем секреты;
    • На разных планетах будут свои погодные явления.

    Напомним, за разработку проекта отвечает студия Massive Entertainment, прежде работавшая над серией The Division.

    Релиз состоится в 2024 году — точной даты пока нет.

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     Дмитрий Кинский |  12.06.2023 |  1083

    Игра выйдет в 2024 года.

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    Редактор
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