Джабба Хатт, предательство синдикатов и другие детали детали Star Wars Outlaws

Ubisoft провела панель на San Diego Comic-Con 2023 по Star Wars Outlaws, в рамках которой компания раскрыла новые подробности грядущего экшена в открытом мире по «Звездным войнам».

Тезисно пересказываем основные моменты:

По сюжету Империя настолько сфокусировали на борьбе с Повстанцами, что криминальные синдикаты получили большую свободу для процветания;

Главная героиня Кей — бандитка-новичок, плохо знакомая с преступным миром;

В игре присутствуют как уже знакомые фанатам вселенной синдикаты, так и совершенно новые;

Тошора — новая луна, созданная для игры и вдохновленная африканской саванной;

Игроки смогут исследовать Татуин, в том числе город Мос-Эйсли, дворец Джаббы Хатта и влагодобывающие фермы;

Что касается Джаббы, то сам он тоже появится в Outlaws. Его озвучил Ди Брэдли Бейкер;

Синдикатам можно помогать, а можно их предавать — не без последствий, конечно. Так, Джабба вполне может отправить за Кей наемников;

Корабль «Первопроходец», который Кей «перманентно позаимствовало», можно будет исследовать и находить в нем секреты;

На разных планетах будут свои погодные явления.

Напомним, за разработку проекта отвечает студия Massive Entertainment, прежде работавшая над серией The Division.

Релиз состоится в 2024 году — точной даты пока нет.