Недавно актриса Джиллиан Андерсон рассказала, что больше не будет сниматься в сериале «Секретные материалы» — она покидает шоу после 11 сезона. В небольшом интервью изданию The Hollywood Reporter она поделилась подробностями этого решения. Если кратко, то актриса считает, что «Скалли пора уйти на покой». Однако существует мнение, что уход Андерсон может быть связан со скандалом, который начинает разгораться вокруг первой серии нового сезона.

Вот что говорит сама актриса насчёт «Секретных материалов»:

Настало время, когда Скалли пора уйти на покой. Вот так просто. Я закончила, это конец. Джиллиан Андерсон

Актриса добавила, что она придерживалась подобного решения ещё до того, как снялась в шести эпизодах десятого сезона. Всё дело в том, что Андерсон стало любопытно, получится ли что-то у грядущего продолжения. По её словам, если в десятом сезоне они как будто заново учились ходить, то в одиннадцатом пришлось бежать изо всех сил. По всей видимости, это связано с сюжетом 11 сезона и неоднозначной реакцией зрителей на 10 сезон.

Кроме того, актриса поделилась подробностями и о своём уходе из сериала «Американские боги», где она сыграла новую богиню Медиа.

Я больше не участвую в «Американских богах». [Шоураннер] Брайан [Фуллер] и [сценарист] Майкл Грин тоже больше не работают над сериалом, как было заявлено в самом начале.

А теперь самое интересное и самое скандальное. Некоторые поклонники сериала и актрисы связывают её решение уйти из «Секретных материалов» с иными причинами. Есть мнение, что актриса окончательно покинула шоу из-за событий 1 эпизода 11 сезона — фанаты не исключают, что на решение Андерсон повлиял сюжетный поворот шоу.

Осторожно, спойлеры! Внимание, спойлеры к «Секретным материалам»!

В первом эпизоде 11 серии выяснилось, что ребёнок Малдера и Скалли на самом деле вовсе не их ребёнок. Оказалось, что его биологическом отцом был Курильщик. Много лет назад Скалли была похищена, у неё забрали яйцеклетку, на основе которой Курильщик собирался создать сверхчеловека.

В серии нам показали историю Курильщика, который стоял за всеми тёмными событиями XX века. Мы видели кадры с разными президентами, включая и Трампа. Старик признался, что он — отец Малдера и Джеффри Спендера.

Этот сюжетный поворот искренне возмутил некоторых поклонников сериала. В Твиттере появились грозные сообщения в адрес шоураннера Криса Картера, поскольку в этом сюжетном повороте зрители увидели насилие над женщинами.

Мы можем провести границу между автором и персонажем. Но Крис Картер выбрал именно ЭТОТ сюжет. Курильщик — закоренелый «плохой парень» и вместе с тем нет ни одной причины вводить эту женоненавистную сюжетную линию в отношении Скалли. Это низко — так принуждать и использовать персонажа, который мог бы сделать намного больше, ради дешёвого шока.

Крис Картер планировал это с самого начала? Если это так, то это отвратительно. Создать персонажа, которого люди будут считать ярким символом женского общества, а потом просто бросить её как игрушку для ваших дерьмовых сюжетных поворотов. Убирайтесь отсюда.

Меня не волнует, что он [Курильщик], возможно, врёт! Факт, что Крис Картер вполне одобрил сюжет, в котором Скалли была изнасилована и оплодотворена, это охренеть как омерзительно и ужасно! И никто его не остановил и не сказал ему «эй, может, не надо?»!

Портал The Mary Sue посвятил этой проблеме большую колонку с заголовком «Культура изнасилований — теперь и в 11 сезоне „Секретных материалов“, фанаты в гневе» (The Rape Culture Is out There in The X-Files Season 11 Premiere, and Fans Are Angry).

А что вы думаете насчёт этого сюжетного поворота и назревающего скандала?