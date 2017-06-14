Monster Hunter World
Новая часть большой консольной франшизы об охотниках на гигантских монстров должна стать достойным продолжением серии. Огромные монстры, динамичные бои, нестандартные подходы к охоте. Monster Hunter World поддерживает кооперативное прохождение — вместе разделывать тушки тварей-переростков намного веселее. Игра выйдет на Xbox One, Playstation 4 и PC в начале 2018 года.
Эту серию ещё и экранизируют!
Режиссёр «Обители зла» собирается снять фантастическую трилогию об охоте на монстров
Видеоигра Monster Hunter может получить воплощение на больших экранах.
Shadow of the Colossus
Ремейк Shadow of the Colossus — один из главных сюрпризов всей конференции Sony. Игра снискала большую популярность сперва на Sony Playstation 2, а потом и на PS 3. Теперь она полностью переработана, обновлена анимация, подтянуты текстуры и изменено освещение. Похоже, в основе ремейка лежит движок другого хита для Playstation 4 — игры The Last Guardian.
Ремейк выходит в начале 2018, только на PS4.
Days Gone
Мир Days Gone немного напоминает The Last of Us. Игроков ждёт схожая атмосфера зомби-апокалипсиса, во время которого люди выживают небольшими группами. Трейлер на презентации посвятили поездке на мотоцикле, сражениям с врагами и исследованию мира.
По-видимому одной из главных особенностей игры будут различные уловки, позволяющие «натравливать» зомби на бандитов, а также отвлекать ходячих мертвецов бросками камней.
Uncharted: The Lost Legacy
The Lost Legacy — самостоятельное DLC к игре Uncharted 4, которое рассказывает историю Хлои Фрейзер и Надин Росс. В поисках древнего артефакта женщины отправятся в древнюю индийскую империю Хосайлу, где будут искать бивень индусского бога-слона Ганеши.
В трейлере с конференции показали главного антагониста, который встаёт на пути у Хлои и Надин — милитариста Асава.
VR-версия Skyrim
Неспешный темп Skyrim как нельзя лучше подходит, чтобы исследовать мир в очках виртуальной реальности.
God of War
Новый ролик наконец-то показал нам геймплей: разработчики обновили боевую систему, ввели новых врагов и дали Кратосу новое оружие. Бои выглядят очень динамично и захватывающе.
Подход к истории выглядит совершенно по-другому. Новая часть поднимает тему взаимоотношений отца и сына, в повествовании впервые появляются нотки юмора, а кровавой жестокости стало меньше.
Игра выйдет в начале 2018 года на Playstation 4.
Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds
В новом DLC главная героиня Элой, охотница на роботов-динозавров, отправится в путешествие в заснеженные просторы. От дополнения мы ждём не только новых локаций, противников и квестов, но и новых удивительных сюжетных поворотов и раскрытия тайн этого необычного мира.
Наш обзор
Horizon Zero Dawn. Истинное торжество формы над содержанием
Оригинальный фантастический мир, изучать который настолько интересно, что рутинный игровой процесс уходит на второй план.
Spider-Man
В новом геймплейном ролике нам показали сражения Питера Паркера с рядовыми преступниками. Игра немного напоминает серию Batman: Arkham — как минимум на уровне сражений и взаимодействия с окружением. Сильно выручает паутина, которая становится главным помощником героя. Вкупе со зрелищной постановкой и свободой перемещения по огромному городу игры обещает выглядеть великолепно.
В ролике появилась и традиционная для Marvel сцена после титров, в которой нам показали Майлза Моралеса — Человека-паука из вселенной Ultimate. По словам разработчиков, Моралесу в игре отведена весьма значимая роль, возможно, нас ждут отдельные кооперативные миссии.
Наш обзор
E3 2017: главное с презентации EA Play
Впечатляющий сиквел Star Wars Battlefront и тизер космической игры Anthem от BioWare.
E3 2017: главное с презентации Microsoft
Подробности об Xbox One X, новая Assassin’s Creed в Древнем Египте, приквел Life is Strange и неожиданное продолжение Metro.
E3 2017: главное с презентации Bethesda
Продолжения шутера Wolfenstein и пугающего ужастика The Evil Within, а также дополнение для Dishonored, где мы попробуем убить Чужого.
E3 2017: главное с презентации PC Gaming Show
Презентация порадовала дополнениями к X COM 2, новым трейлером Total War: Warhammer II, анонсом Battletech и переизданием Age of Empires.
E3 2017: главное с презентации Ubisoft
Игра о пиратах с кастомизацией кораблей, космическая аркада на основе игрушек, загадочный VR-проект и анонс долгожданного Beyond Good & Evil 2.