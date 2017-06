В ночь с 12 на 13 июня в рамках игровой выставки E3 прошла презентация игр компании Sony. Многие геймеры с нетерпением ждали хоть каких-то новостей о второй части Last of Us или о новом проекте Хидэо Кодзимы Death Strnding, но их в итоге так и не показали. Тем не менее, на конференции и без этого было несколько сюрпризов.

Monster Hunter World

Новая часть большой консольной франшизы об охотниках на гигантских монстров должна стать достойным продолжением серии. Огромные монстры, динамичные бои, нестандартные подходы к охоте. Monster Hunter World поддерживает кооперативное прохождение — вместе разделывать тушки тварей-переростков намного веселее. Игра выйдет на Xbox One, Playstation 4 и PC в начале 2018 года.

Shadow of the Colossus

Ремейк Shadow of the Colossus — один из главных сюрпризов всей конференции Sony. Игра снискала большую популярность сперва на Sony Playstation 2, а потом и на PS 3. Теперь она полностью переработана, обновлена анимация, подтянуты текстуры и изменено освещение. Похоже, в основе ремейка лежит движок другого хита для Playstation 4 — игры The Last Guardian.

Ремейк выходит в начале 2018, только на PS4.

Days Gone

Мир Days Gone немного напоминает The Last of Us. Игроков ждёт схожая атмосфера зомби-апокалипсиса, во время которого люди выживают небольшими группами. Трейлер на презентации посвятили поездке на мотоцикле, сражениям с врагами и исследованию мира.

По-видимому одной из главных особенностей игры будут различные уловки, позволяющие «натравливать» зомби на бандитов, а также отвлекать ходячих мертвецов бросками камней.

Uncharted: The Lost Legacy

The Lost Legacy — самостоятельное DLC к игре Uncharted 4, которое рассказывает историю Хлои Фрейзер и Надин Росс. В поисках древнего артефакта женщины отправятся в древнюю индийскую империю Хосайлу, где будут искать бивень индусского бога-слона Ганеши.

В трейлере с конференции показали главного антагониста, который встаёт на пути у Хлои и Надин — милитариста Асава.

VR-версия Skyrim

Неспешный темп Skyrim как нельзя лучше подходит, чтобы исследовать мир в очках виртуальной реальности.

God of War

Новый ролик наконец-то показал нам геймплей: разработчики обновили боевую систему, ввели новых врагов и дали Кратосу новое оружие. Бои выглядят очень динамично и захватывающе.

Подход к истории выглядит совершенно по-другому. Новая часть поднимает тему взаимоотношений отца и сына, в повествовании впервые появляются нотки юмора, а кровавой жестокости стало меньше.

Игра выйдет в начале 2018 года на Playstation 4.

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds

В новом DLC главная героиня Элой, охотница на роботов-динозавров, отправится в путешествие в заснеженные просторы. От дополнения мы ждём не только новых локаций, противников и квестов, но и новых удивительных сюжетных поворотов и раскрытия тайн этого необычного мира.

Наш обзор Horizon Zero Dawn. Истинное торжество формы над содержанием Оригинальный фантастический мир, изучать который настолько интересно, что рутинный игровой процесс уходит на второй план.

Spider-Man

В новом геймплейном ролике нам показали сражения Питера Паркера с рядовыми преступниками. Игра немного напоминает серию Batman: Arkham — как минимум на уровне сражений и взаимодействия с окружением. Сильно выручает паутина, которая становится главным помощником героя. Вкупе со зрелищной постановкой и свободой перемещения по огромному городу игры обещает выглядеть великолепно.

В ролике появилась и традиционная для Marvel сцена после титров, в которой нам показали Майлза Моралеса — Человека-паука из вселенной Ultimate. По словам разработчиков, Моралесу в игре отведена весьма значимая роль, возможно, нас ждут отдельные кооперативные миссии.