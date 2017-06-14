В ночь с 12 на 13 июня в рамках игровой выставки  E3 прошла презентация игр компании Sony. Многие геймеры с нетерпением ждали хоть каких-то новостей о второй части Last of Us или о новом проекте Хидэо Кодзимы Death Strnding, но их в итоге так и не показали. Тем не менее, на конференции и без этого было несколько сюрпризов.

Monster Hunter World

Новая часть большой консольной франшизы об охотниках на гигантских монстров должна стать достойным продолжением серии. Огромные монстры, динамичные бои, нестандартные подходы к охоте. Monster Hunter World поддерживает кооперативное прохождение — вместе разделывать тушки тварей-переростков намного веселее. Игра выйдет на Xbox One, Playstation 4 и PC в начале 2018 года.

Эту серию ещё и экранизируют!

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Shadow of the Colossus

Ремейк Shadow of the Colossus — один из главных сюрпризов всей конференции Sony. Игра снискала большую популярность сперва на Sony Playstation 2, а потом и на PS 3. Теперь она полностью переработана, обновлена анимация, подтянуты текстуры и изменено освещение. Похоже, в основе ремейка лежит движок другого хита для Playstation 4 — игры The Last Guardian.

Ремейк выходит в начале 2018, только на PS4.

Days Gone

Мир Days Gone немного напоминает The Last of Us. Игроков ждёт схожая атмосфера зомби-апокалипсиса, во время которого люди выживают небольшими группами. Трейлер на презентации посвятили поездке на мотоцикле, сражениям с врагами и исследованию мира.

По-видимому одной из главных особенностей игры будут различные уловки, позволяющие «натравливать» зомби на бандитов, а также отвлекать ходячих мертвецов бросками камней.

Uncharted: The Lost Legacy

The Lost Legacy — самостоятельное DLC к игре Uncharted 4, которое рассказывает историю Хлои Фрейзер и Надин Росс. В поисках древнего артефакта женщины отправятся в древнюю индийскую империю Хосайлу, где будут искать бивень индусского бога-слона Ганеши.

В трейлере с конференции показали главного антагониста, который встаёт на пути у Хлои и Надин — милитариста Асава.

VR-версия Skyrim

Неспешный темп Skyrim как нельзя лучше подходит, чтобы исследовать мир в очках виртуальной реальности.

God of War

Новый ролик наконец-то показал нам геймплей: разработчики обновили боевую систему, ввели новых врагов и дали Кратосу новое оружие. Бои выглядят очень динамично и захватывающе.

Подход к истории выглядит совершенно по-другому. Новая часть поднимает тему взаимоотношений отца и сына, в повествовании впервые появляются нотки юмора, а кровавой жестокости стало меньше.

Игра выйдет в начале 2018 года на Playstation 4.

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds

В новом DLC главная героиня Элой, охотница на роботов-динозавров, отправится в путешествие в заснеженные просторы. От дополнения мы ждём не только новых локаций, противников и квестов, но и новых удивительных сюжетных поворотов и раскрытия тайн этого необычного мира.

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Spider-Man

В новом геймплейном ролике нам показали сражения Питера Паркера с рядовыми преступниками. Игра немного напоминает серию Batman: Arkham — как минимум на уровне сражений и взаимодействия с окружением. Сильно выручает паутина, которая становится главным помощником героя. Вкупе со зрелищной постановкой и свободой перемещения по огромному городу игры обещает выглядеть великолепно.

В ролике появилась и традиционная для Marvel сцена после титров, в которой нам показали Майлза Моралеса — Человека-паука из вселенной Ultimate. По словам разработчиков, Моралесу в игре отведена весьма значимая роль, возможно, нас ждут отдельные кооперативные миссии.

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Кот-редактор
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