«Мандалорец» от мира «Игры престолов» — что говорят критики о «Рыцаре Семи Королевств»

Критики очень тепло встретили новый спин-офф «Игры престолов» под названием «Рыцарь Семи Королевств» по мотивам «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина.
На сайте Metacritic у него 72 балла из 100 возможных. Особенно положительно журналисты отзываются от смены тональности.
Премьера состоится 18 января.
Radio Times
Это воистину лучшая поездка в Вестерос за почти десять лет — уж точно со времен подрыва Великой Септы Бейлора, который организовала Серсея.
Screen Rant
Этот юмористический, более беззаботный тон отличает сериал от других в рамках франшизы. «Рыцарь Семи Королевств» блестяще сочетает комедийную составляющую с более серьезными, эмоционально насыщенными моментами.
IndieWire
Все дело в мелочах. И в «Рыцаре Семи Королевств» эти мелочи складываются в нечто прекрасное.
Empire
Подобно тому, как «Мандалорец» противопоставляет себя «Звездным войнам», это милая, приятная и небольшая альтернатива громоздкому основному сериалу во франшизе. Это запутанная история о большом парне и его маленьком друге.
Decider
Это очаровательная новинка во франшизе «Игры престолов», которая заставит вас вернуться в Вестерос.
The Times
Да, в более поздних эпизодах сериал становится мрачнее и более жестоким. Но в сериале достаточно доброты и порядочности, игривости и веселья. Это не тот Вестерос, к которому мы привыкли. Но это более чем приятная перемена.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.