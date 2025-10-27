Фанаты требуют, чтобы Disney воскресила фильм про Бена Соло

После новостей об отмене фильма «Охота на Бена Соло» фанаты «Звездных войн» раскритиковали Disney и призвали возродить проект.
Помимо многочисленных постов в соцсетях поклонники франшизы недавно оплатили самолет, который пролетел над главным офисом компании в Бербанке с баннером «Save #TheHuntForBenSolo».
Теперь же перед тем же офисом Disney и Диснейлендом в Анахайме появились вывески о пропаже Бена Соло.
А еще фанаты арендовали табло на Таймс-сквер, которое гласит: «Никто не уходит бесследно. Надежда живет, Бен живой».
Напомним, «Охота на Бена Соло» от Адама Драйвера и Стивена Содерберга была первым проектом, который утвердила Lucasfilm, но забраковала Disney. Говорят, это связана с внутренней политикой «Мышиного дома» в связи с грядущим уходом Боба Айгера.