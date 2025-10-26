«Звездные войны» Содерберга о Бене Соло одобрили в Lucasfilm, но Disney не понравился сценарий





Фильм под кодовым названием Quiet Leaves был полностью готов к съёмкам: утверждённый сценарий, команда в сборе, зелёный свет от Lucasfilm. Но вмешалась Disney. Сценарий написал Скотт З. Бёрнс («Изгой один»), получивший рекордный гонорар в истории Lucasfilm. Однако, по данным источников, Алан Бергман и Боб Айгер посчитали историю «неубедительной» — в частности, не поверили, что Бен Соло мог выжить после событий девятого эпизода. Lucasfilm с таким решением не согласилась: в студии сценарий сочли логичным и «творчески обоснованным». Тем не менее, проект стал первым полностью одобренным фильмом Lucasfilm, который Disney официально отменила. Несколько человек, близких к производству, связывают это решение с внутренней политикой компании: Айгер хотел продвигать Бергмана в качестве своего преемника.





Сам Содерберг подтвердил, что фильм «мёртв», а актёры заговорили о нём только после истечения NDA. Фанаты «Звёздных войн» уже обвинили Disney в том, что студия отказалась от «лучшего шанса вернуть магию сиквелов».